UEFA: Προσωρινή η αναστολή της απόσυρσης από τις διοργανώσεις της FIFA

Με μια μακροσκελή ανακοίνωση που εξέδωσε λίγο πριν την κλήρωση της league phase του Champions League, η UEFA ξεκαθάρισε τη θέση της αναφορικά με το θέμα της FIFA. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία τόνισε ότι η απόσυρση των ομάδων της από τις διοργανώσεις της FIFA είναι προσωρινή, ενώ παράλληλα επανήλθε στην επίθεση κατά του Τζιάνι Ινφαντίνο.

Η προσωρινή αναστολή και οι διοργανώσεις

Στην ανακοίνωσή της, η UEFA αποσαφήνισε πως η αναστολή της απόσυρσης των ευρωπαϊκών εθνικών ομάδων από συγκεκριμένες διοργανώσεις είναι προσωρινή. Αυτό αφορά το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών U20, το Παγκόσμιο Κύπελλο U17 και το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών U17.

Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος των εξελίξεων στην συνεχιζόμενη κρίση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, με την UEFA να διατηρεί την επιφύλαξή της για τις μελλοντικές της ενέργειες.

Η κριτική στον Τζιάνι Ινφαντίνο

Η UEFA δεν δίστασε να εκφράσει εκ νέου την έντονη αντίθεσή της στον νυν πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο. Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι, αν ο Ινφαντίνο επιδιώξει νέα θητεία, η UEFA θα ενώσει τις δυνάμεις της με τις συνεργαζόμενες Συνομοσπονδίες. Στόχος είναι να προσφερθεί στις εθνικές ομοσπονδίες μια αξιόπιστη εναλλακτική επιλογή για την ηγεσία της FIFA.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έχει ξεκαθαρίσει την αντίθεσή της στην προσπάθεια πώλησης δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιωτικούς φορείς. Αυτό το σχέδιο, που παραλίγο να υλοποιηθεί, έχει προκαλέσει αντιδράσεις παγκοσμίως κατά του Τζιάνι Ινφαντίνο και αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία τριβής.

Συνάντηση κορυφής στο Μονακό

Εκπρόσωποι των εθνικών ομοσπονδιών που συμμετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, καθώς και Ευρωπαίοι εκπρόσωποι στο Συμβούλιο της FIFA, συναντήθηκαν στο Μονακό. Μαζί τους ήταν και οι πρόεδροι των ευρωπαϊκών εθνικών ομοσπονδιών. Το κύριο θέμα συζήτησης ήταν η συνεχιζόμενη κρίση στη FIFA.

Στη συνάντηση εξετάστηκαν λεπτομερώς οι συνέπειες της αποτυχημένης προσπάθειας του προέδρου της FIFA να πουλήσει σε εξωτερικούς επενδυτές συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA. Το σχέδιο αυτό χαρακτηρίστηκε ως ένδειξη σοβαρής έλλειψης κρίσης, κατάχρησης της προεδρικής εξουσίας και μιας αντίληψης περί ηγεσίας που είναι ασύμβατη με τα καθήκοντα του ανώτατου αξιώματος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Απαίτηση για θεμελιώδη μεταρρύθμιση και νέα ηγεσία

Οι παρόντες στη συνάντηση έδωσαν ομόφωνα εντολή στον πρόεδρο και τη διοίκηση της UEFA να αξιοποιήσουν κάθε διαθέσιμο θεσμικό, πολιτικό και νομικό μέσο. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί μια θεμελιώδης μεταρρύθμιση, να αποκατασταθούν σαφή όρια στην προεδρική εξουσία και να διασφαλιστεί ότι η FIFA θα διοικείται ξανά ως θεσμός και όχι γύρω από ένα και μόνο πρόσωπο.

Ως πρώτο βήμα, η UEFA ζητά μια πραγματικά ανεξάρτητη εξωτερική έρευνα για το FIFA Forward Enterprise. Αυτή η έρευνα πρέπει να έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα σχετικά έγγραφα, τις επικοινωνίες και τα αρχεία λήψης αποφάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία τονίζει ότι η FIFA δεν μπορεί να ερευνά η ίδια τον εαυτό της και να περιμένει από την ποδοσφαιρική κοινότητα να αποδεχθεί απλώς τα συμπεράσματά της.

Τέλος, η UEFA υπογραμμίζει ότι η εμπιστοσύνη που απαιτείται για την άσκηση του αξιώματος του προέδρου της FIFA έχει χαθεί και δεν μπορεί να αποκατασταθεί απλώς με την απόσυρση μιας πρότασης, με διαβεβαιώσεις ή με υποσχέσεις για μεταρρυθμίσεις εκ των υστέρων. Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο χρειάζεται πλέον νέα ηγεσία, ικανή να αποκαταστήσει αυτή την εμπιστοσύνη. Η UEFA θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις Συνομοσπονδίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta