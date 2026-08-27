Θετικές εξελίξεις για τον Φρέντρουπ στον Ολυμπιακό, αναμονή για την απάντηση του παίκτη

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να έχει σε πρώτο πλάνο την περίπτωση του Μόρτεν Φρέντρουπ για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Νεότερες πληροφορίες από την Ιταλία αναφέρουν πως υπάρχουν θετικές εξελίξεις στην υπόθεση του Δανού χαφ. Οι Πειραιώτες βρίσκονται σε αναμονή της τελικής απάντησης του ποδοσφαιριστή.

Ο Μόρτεν Φρέντρουπ στο στόχαστρο του Ολυμπιακού

Ο Μόρτεν Φρέντρουπ, ένας 25χρονος διεθνής Δανός μέσος, αποτελεί βασικό μεταγραφικό στόχο για τον Ολυμπιακό. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται ως χαφ, καλύπτοντας τις θέσεις «έξι» και «οκτώ» στο κέντρο. Αυτή τη στιγμή ανήκει στο δυναμικό της Τζένοα, ιταλικής ομάδας, με την οποία είχε συνδεθεί ο Ολυμπιακός εδώ και αρκετές ημέρες.

Οι αρχικές απαιτήσεις της Τζένοα για την παραχώρηση του Φρέντρουπ είχαν καταγραφεί στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό αποτελούσε το ζητούμενο για τον ιταλικό σύλλογο, προκειμένου να αφήσει ελεύθερο τον παίκτη του. Η υπόθεση του Δανού χαφ παρακολουθείται στενά από τους Πειραιώτες, οι οποίοι επιδιώκουν την ενίσχυση της ομάδας τους.

Το ενδιαφέρον της Μπέτις και τα αγωνιστικά στοιχεία

Στο παρελθόν, αλλά και μέχρι σήμερα, ο Μόρτεν Φρέντρουπ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων ευρωπαϊκών συλλόγων. Η Μπέτις, ισπανική ομάδα, έχει εκφράσει την επιθυμία να αποκτήσει τον Δανό μέσο. Μάλιστα, οι συζητήσεις μεταξύ της Μπέτις και του συλλόγου του Φρέντρουπ, της Τζένοα, έχουν ξεκινήσει από τον περασμένο Ιούνιο.

Όσον αφορά την αγωνιστική του παρουσία, ο Φρέντρουπ έχει καταγράψει συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία. Τη φετινή σεζόν, έχει μία ασίστ σε έναν αγώνα που έχει αγωνιστεί. Η περσινή του χρονιά ήταν πιο γεμάτη, καθώς συμμετείχε σε 39 αγώνες, στους οποίους σημείωσε δύο γκολ. Αυτά τα δεδομένα σκιαγραφούν το προφίλ του παίκτη που βρίσκεται στο στόχαστρο του Ολυμπιακού.

Θετική εξέλιξη με την Τζένοα και αναμονή για την απάντηση του παίκτη

Οι πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση του Μόρτεν Φρέντρουπ φέρνουν θετικά νέα για τον Ολυμπιακό. Η Τζένοα, η ομάδα στην οποία ανήκει ο Δανός χαφ, έχει πλέον υιοθετήσει μία θετική στάση απέναντι στους Πειραιώτες. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο σύλλογοι φαίνεται να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή.

Μετά τη θετική εξέλιξη από την πλευρά της ιταλικής ομάδας, το βάρος πέφτει πλέον στην προσωπική συμφωνία με τον παίκτη. Αυτό που περιμένει ο Ολυμπιακός είναι να λάβει την θετική απάντηση από τον διεθνή Δανό μέσο. Η τελική έκβαση της μεταγραφής εξαρτάται πλέον από την απόφαση του ίδιου του Μόρτεν Φρέντρουπ.

Η εναλλακτική λύση του Έντσον Άλβαρες

Παράλληλα με την περίπτωση του Μόρτεν Φρέντρουπ, ο Ολυμπιακός διατηρεί ανοιχτές και άλλες επιλογές για την ενίσχυση της θέσης του αμυντικού χαφ. Όπως είναι γνωστό, οι Πειραιώτες βρίσκονται σε επαφές και για τον Έντσον Άλβαρες. Ο Άλβαρες είναι Μεξικανός ποδοσφαιριστής και αγωνίζεται στη Γουέστ Χαμ, καλύπτοντας επίσης τη θέση του αμυντικού μέσου.

Σύμφωνα με αρκετές πηγές και διάφορες αναφορές, ο Έντσον Άλβαρες θεωρείται από πολλούς ως το φαβορί για να κλείσει τελικά στον Ολυμπιακό. Οι συζητήσεις με τον Μεξικανό παίκτη της Γουέστ Χαμ προχωρούν, με τους «ερυθρόλευκους» να εξετάζουν όλες τις παραμέτρους για την καλύτερη δυνατή ενίσχυση της ομάδας τους στη συγκεκριμένη θέση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta