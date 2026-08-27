Κύπελλο Ελλάδας: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Phase

Η αυλαία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 αναμένεται να ανοίξει το προσεχές τριήμερο, από την 1η έως και την 3η Σεπτεμβρίου. Συνολικά επτά αναμετρήσεις έχουν προγραμματιστεί για την πρεμιέρα της διοργάνωσης, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας φάσης. Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής έχει ήδη γίνει γνωστό, περιλαμβάνοντας ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου

Η Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου θα φιλοξενήσει τέσσερις από τις επτά συνολικά αναμετρήσεις της πρεμιέρας. Το ενδιαφέρον αναμένεται να κορυφωθεί το βράδυ, καθώς στις 22:15, στην Τούμπα, θα διεξαχθεί η αναμέτρηση μεταξύ του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ. Ο αγώνας αυτός αποτελεί επανάληψη του τελικού της περασμένης σεζόν, με τον ΟΦΗ να είναι ο κάτοχος του τίτλου.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, στις 17:00, η ΑΕΚ θα αγωνιστεί εκτός έδρας με τον Νέστο Χρυσούπολης, στο ΔΑΚ Χρυσούπολης. Στις 20:00, ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει για να αντιμετωπίσει την ΑΕΛ Novibet στην AEL FC ARENA. Επίσης, στις 17:30, το Μαρκό ΓΣ θα υποδεχθεί την Κηφισιά ΑΕ σε μια αναμέτρηση που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Οι αγώνες της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου

Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας θα συνεχιστεί με άλλες δύο αναμετρήσεις. Στις 21:00, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ, σε έναν αγώνα που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων. Η αναμέτρηση αυτή θα κλείσει το πρόγραμμα της ημέρας.

Νωρίτερα, στις 19:00, ο Πανσερραϊκός θα φιλοξενήσει τον Ατρόμητο Αθηνών στο Δημοτικό Σερρών. Αυτές οι δύο αναμετρήσεις συμπληρώνουν το πρόγραμμα των επτά αγώνων που θα διεξαχθούν το τριήμερο 1-3 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας διοργάνωσης.

Ειδικές συνθήκες και εκκρεμότητες

Στο πλαίσιο της πρεμιέρας της League Phase, έχουν προκύψει ορισμένες ειδικές συνθήκες σχετικά με τις έδρες των αγώνων. Συγκεκριμένα, το Μαρκό ΓΣ θα υποδεχτεί την Κηφισιά στην Καισαριανή, στο Δημοτικό Καισαριανής «Μιχ. Κρητικόπουλος». Η αλλαγή αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η δική του έδρα δεν είναι ακόμα έτοιμη να φιλοξενήσει την αναμέτρηση.

Επιπλέον, ο Λεβαδειακός δεν θα αγωνιστεί στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Η απουσία του οφείλεται σε εκκρεμοδικία που αφορά την ένσταση του Αστέρα AKTOR. Η συγκεκριμένη ένσταση εκδικάστηκε την Τετάρτη 26 Αυγούστου, με αποτέλεσμα ο Λεβαδειακός να μην περιλαμβάνεται στο αρχικό πρόγραμμα των αγώνων.

Ο κάτοχος του τίτλου και οι διεκδικητές

Ο ΟΦΗ, ο οποίος είναι ο κάτοχος του τίτλου του Κυπέλλου Ελλάδας από την περασμένη σεζόν, θα ξεκινήσει την προσπάθειά του για την υπεράσπιση του τροπαίου με ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, σε έναν αγώνα που φέρνει ξανά αντιμέτωπους τους δύο φιναλίστ του προηγούμενου τελικού. Η αναμέτρηση αυτή αναμένεται να είναι από τις πιο δυνατές της πρώτης αγωνιστικής.

Παράλληλα, μεγάλα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ξεκινούν επίσης την πορεία τους στη διοργάνωση. Η ΑΕΚ θα παίξει εκτός έδρας με τον Νέστο Χρυσούπολης, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΛ Novibet εκτός έδρας, ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τη Νίκη Βόλου στην έδρα του. Όλες αυτές οι ομάδες θα επιδιώξουν να ξεκινήσουν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit