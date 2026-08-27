Η ΑΕΚ επεκτείνει το συμβόλαιο του Ντράγκαν Σάκοτα έως το 2030

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Ντράγκαν Σάκοτα, με τη συνεργασία να διαρκεί πλέον έως το 2030. Η επίσημη ανακοίνωση της «Ένωσης» αναφέρει ότι η απόφαση αυτή υπαγορεύεται από την Ιστορία του συλλόγου, αναδεικνύοντας τη διαχρονική προσφορά του προπονητή. Ο Ντράγκαν Σάκοτα υπέγραψε την Πέμπτη, 27 Αυγούστου, την επέκταση της συμφωνίας του, η οποία ισχύει ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο πόστο που θα κατέχει στον σύλλογο.

Μια συνεργασία που υπαγορεύει η ιστορία

Ο Ντράγκαν Σάκοτα θα παραμείνει στην ΑΕΚ για πάντα, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται στην ανακοίνωση του συλλόγου. Αυτή η κίνηση της διοίκησης της «Ένωσης» έρχεται να επιβεβαιώσει και να αποδείξει τον βαθύ σεβασμό στο έργο του «Σάλε», αναγνωρίζοντας την πολυετή και σημαντική προσφορά του στον αθλητικό οργανισμό.

Η επέκταση του συμβολαίου του, η οποία υπογράφηκε την Πέμπτη, 27 Αυγούστου, καλύπτει μια μακρά περίοδο, εκτεινόμενη έως το Καλοκαίρι του 2030. Η συμφωνία αυτή έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ευέλικτη, καθώς είναι ανεξάρτητη από το συγκεκριμένο πόστο που θα αναλάβει ο Σάκοτα εντός του συλλόγου, εξασφαλίζοντας τη συνέχιση της παρουσίας του.

Η μακρά σχέση με τον πάγκο και η αφοσίωση

Η σχέση του Ντράγκαν Σάκοτα με τον πάγκο του μπάσκετ περιγράφεται ως μια αδιανόητη συνθήκη ψυχικής και πνευματικής αυτοκυριαρχίας, η οποία τον διακρίνει καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Ο ίδιος ξεκίνησε αυτή τη διαδρομή στις 22 Απριλίου 1973, όταν υπέγραψε την πρώτη του δέσμευση στο Βελιγράδι, σε ηλικία μόλις 20 ετών, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας λαμπρής πορείας.

Έκτοτε, ο προπονητής δεν επιθυμεί να πάρει πίσω την υπογραφή του από αυτή τη διαχρονική δέσμευση, παραμένοντας πιστός στις αρχές και το πάθος του για το άθλημα. Η πορεία του στον χώρο του μπάσκετ έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της, με την ΑΕΚ να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια σε αυτή την πλούσια διαδρομή.

Το «χρυσόβουλο» της «κιτρινόμαυρης» καρδιάς

Μια πιο ισχυρή παρακαταθήκη, η οποία αποτελεί εσαεί σημείο αναφοράς, είναι το «χρυσόβουλο» της συνεργασίας του Κόουτς με το ένδοξο Σωματείο της ΑΕΚ και τον λαό της. Αυτή η δέσμευση, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «υπογράφηκε» προ πολλού με το «αίμα» της «κιτρινόμαυρης» καρδιάς του Ντράγκαν Σάκοτα, υποδηλώνοντας την απόλυτη αφοσίωση και ταύτισή του με τον σύλλογο.

Ο Σάκοτα, αντιμετωπίζοντας τις μεγάλες προκλήσεις της νέας εποχής, και μέσα στο πλέον ανταγωνιστικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, αποφάσισε να δηλώσει δυναμικά «ΠΑΡΩΝ», δείχνοντας την ετοιμότητά του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις.

Συνέχιση ως προπονητής και οι σημαντικές διακρίσεις

Η ΑΕΚ BC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο Κόουτς των τίτλων, Ντράγκαν Σάκοτα, θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως προπονητής και για την περίοδο 2026-2027. Ο ίδιος αναγνωρίστηκε ως ο κορυφαίος Κόουτς του BCL της περασμένης περιόδου, μια διάκριση που υπογραμμίζει την υψηλή του ικανότητα και την επιτυχία του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Παράλληλα με την επέκταση του συμβολαίου του έως το Καλοκαίρι του 2030, ο Ντράγκαν Σάκοτα άφησε για ακόμη μία φορά κρεμασμένο στην ιματιοθήκη του Γραφείου του, το οποίο βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της SUNEL Arena, το κοστούμι του Αθλητικού Διευθυντή. Με αυτή την κίνηση, επιβεβαιώνει την πλήρη αφοσίωσή του στο προπονητικό έργο και την επιθυμία του να παραμείνει ενεργός στο τιμόνι της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta