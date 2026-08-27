Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την πώληση του Άνταμ Τσέριν στην Αλ Ουάχντα

Ο Άνταμ Τσέριν είναι πλέον και τυπικά παίκτης της Αλ Ουάχντα, καθώς ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε και επίσημα την παραχώρηση του Σλοβένου μέσου. Η πράσινη ΠΑΕ ανακοίνωσε την πώληση του 26χρονου χαφ, ο οποίος αποχωρεί από το «τριφύλλι» μετά από τέσσερα χρόνια. Η συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων είχε ήδη επιτευχθεί, με την ανακοίνωση να επισημοποιεί την εξέλιξη της μεταγραφής.

Η επίσημη ανακοίνωση και το ποσό της μεταγραφής

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της πώλησης του Άνταμ Τσέριν στην Αλ Ουάχντα. Η ανακοίνωση αυτή επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Σλοβένου διεθνή μέσου στον σύλλογο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ο Παναθηναϊκός είχε φτάσει σε συμφωνία με την Αλ Ουάχντα για την παραχώρηση του παίκτη, με το ποσό της μεταγραφής να ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Μόνο τα τυπικά απέμεναν για να επισημοποιηθεί η συμφωνία, και πλέον ο Άνταμ Τσέριν αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό. Η μεταγραφή του 26χρονου μέσου σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, μακριά από την ελληνική ομάδα.

Η πορεία του Άνταμ Τσέριν στον Παναθηναϊκό

Ο Άνταμ Τσέριν εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2022, ερχόμενος στους «πράσινους» σε ηλικία 22 ετών. Κατά τη διάρκεια της τετραετούς παρουσίας του στην ομάδα, ο Σλοβένος μέσος αποτέλεσε ένα σημαντικό στέλεχος, συνεισφέροντας ενεργά στην αγωνιστική προσπάθεια του συλλόγου σε όλες τις διοργανώσεις.

Η παραμονή του στον Παναθηναϊκό διήρκεσε τέσσερα χρόνια, κατά τα οποία ο Τσέριν εξελίχθηκε και καθιερώθηκε ως βασικός πυλώνας της μεσαίας γραμμής. Η αποχώρησή του σηματοδοτεί το τέλος μιας περιόδου όπου υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι του «τριφυλλιού».

Οι αγωνιστικοί αριθμοί του Σλοβένου μέσου

Κατά τη θητεία του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ο Άνταμ Τσέριν κατέγραψε έναν εντυπωσιακό αριθμό συμμετοχών. Συγκεκριμένα, αγωνίστηκε 114 φορές στο πρωτάθλημα, δείχνοντας τη σταθερή του παρουσία στην ενδεκάδα. Επιπλέον, είχε 42 συμμετοχές στα Κύπελλα Ευρώπης, όπου εκπροσώπησε την ομάδα σε διεθνές επίπεδο.

Στο Κύπελλο Ελλάδας, ο Τσέριν έπαιξε 15 φορές, συμβάλλοντας στην πορεία του συλλόγου στη διοργάνωση. Συνολικά, κατέγραψε 171 εμφανίσεις με τους «πράσινους», ενώ κατάφερε να σημειώσει και 12 γκολ, προσθέτοντας και επιθετικό βάρος στο παιχνίδι του.

Η κατάκτηση του κυπέλλου και το περιβραχιόνιο του αρχηγού

Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του Άνταμ Τσέριν με τον Παναθηναϊκό ήταν η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2024. Αυτή η επιτυχία ήρθε ως επιστέγασμα των προσπαθειών του ίδιου και των συμπαικτών του, χαρίζοντας στον σύλλογο έναν τίτλο κατά την παρουσία του Σλοβένου μέσου.

Πέρα από την αγωνιστική του συνεισφορά, ο Τσέριν είχε την τιμή να φορέσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό υπογραμμίζει την αναγνώριση της ηγετικής του φυσιογνωμίας και της επιρροής του εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, καθιστώντας τον έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της τετραετίας.

Το μήνυμα αποχαιρετισμού από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Στην επίσημη ανακοίνωσή της για την πώληση του Άνταμ Τσέριν, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός συμπεριέλαβε και ένα μήνυμα αποχαιρετισμού προς τον Σλοβένο χαφ. Το μήνυμα ανέφερε χαρακτηριστικά: «Άνταμ, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου!».

Με αυτόν τον τρόπο, ο σύλλογος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον παίκτη για την προσφορά του κατά τη διάρκεια της τετραετούς παρουσίας του στο «τριφύλλι». Παράλληλα, του ευχήθηκε καλή επιτυχία και κάθε συνέχεια στα επόμενα βήματά του με τη νέα του ομάδα, την Αλ Ουάχντα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta