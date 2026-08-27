Γαλλικό δημοσίευμα συνδέει τον Μπεν Μπέντιλ με τον ΠΑΟΚ, αλλά η πραγματικότητα διαφέρει

Ένα γαλλικό σενάριο φέρνει τον Μπεν Μπέντιλ κοντά στη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ, ωστόσο η κατάσταση, όπως προκύπτει, είναι αρκετά διαφορετική από όσα αναφέρονται. Ο 31χρονος φόργουορντ-σέντερ, με πλούσια εμπειρία από ελληνικά και ευρωπαϊκά γήπεδα, βρίσκεται σε μια διαδικασία που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα για το μέλλον του. Παρά τις αναφορές, ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει αυτή τη στιγμή άλλες προτεραιότητες και το ρόστερ του θεωρείται ολοκληρωμένο.

Το γαλλικό σενάριο και οι πρώτες αναφορές

Η ιστοσελίδα «Headliners» από τη Γαλλία είναι αυτή που έφερε στην επιφάνεια το σενάριο περί μετακίνησης του Μπεν Μπέντιλ στον ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πρώην παίκτης του Περιστερίου, του Παναθηναϊκού και της Βιλερμπάν αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Η αναφορά αυτή έχει προκαλέσει συζητήσεις στον αθλητικό κόσμο, καθώς ο Μπέντιλ είναι ένα όνομα γνωστό στο ελληνικό μπάσκετ. Ωστόσο, οι πληροφορίες δείχνουν ότι η πραγματικότητα απέχει από το να επιβεβαιώσει αυτό το σενάριο τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Η πορεία του Μπεν Μπέντιλ σε Ελλάδα και Ευρώπη

Ο Μπεν Μπέντιλ, ένας αθλητής που αγωνίζεται στις θέσεις του φόργουορντ και του σέντερ, έχει αφήσει το στίγμα του σε αρκετές ομάδες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα, είχε περάσει τη σεζόν 2018-2019 από το Περιστέρι, όπου είχε μια αξιοσημείωτη παρουσία. Αργότερα, αγωνίστηκε για τον Παναθηναϊκό, καλύπτοντας τις σεζόν 2019-2021.

Η καριέρα του περιλαμβάνει επίσης σημαντικούς σταθμούς στην Ευρώπη και την Ασία. Έχει φορέσει τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο, της Μπαχτσεσεχίρ, της Νάπολι και της Βιλερμπάν. Πέρσι, είχε ένα σύντομο πέρασμα από την Τουρκία και συγκεκριμένα από την ομάδα της Μερσίν, ενώ έχει αγωνιστεί και στην Ιαπωνία.

Η διαδικασία του ελληνικού διαβατηρίου και οι δηλώσεις του παίκτη

Ένα σημαντικό στοιχείο που αφορά τον Μπεν Μπέντιλ είναι η διαδικασία έκδοσης ελληνικού διαβατηρίου στην οποία βρίσκεται. Ο ίδιος είχε αναφέρει αυτή την εξέλιξη κατά την πρόσφατη παρουσία του στη Σύρο, στο πλαίσιο του Aegean Ball Festival, καθώς η σύζυγός του είναι Ελληνίδα πολίτης.

Την ίδια περίοδο, ο 31χρονος παίκτης είχε κάνει μια δήλωση σχετικά με τα μελλοντικά του σχέδια, αναφέροντας πως την επόμενη σεζόν θα αγωνιζόταν στην Ταϊβάν. Αυτή η δήλωση έρχεται σε αντίθεση με το τωρινό γαλλικό σενάριο που τον συνδέει με τον ΠΑΟΚ, υποδεικνύοντας ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.

Η θέση του ΠΑΟΚ και το ολοκληρωμένο ρόστερ

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, το σενάριο περί απόκτησης του Μπεν Μπέντιλ παραμένει ακριβώς αυτό: ένα σενάριο. Οι άνθρωποι του «Δικέφαλου του Βορρά» έχουν επικεντρωθεί πλήρως στο αγωνιστικό κομμάτι της ομάδας, καθώς η προετοιμασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ενόψει της νέας σεζόν.

Το παζλ του ρόστερ, το οποίο έχει στα χέρια του ο προπονητής Αντρέα Τρινκιέρι, θεωρείται ουσιαστικά ολοκληρωμένο. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα δεν αναζητά ενεργά παίκτες αυτή την περίοδο, με την προσοχή να είναι στραμμένη στην ομοιογένεια και την αγωνιστική ετοιμότητα των υπαρχόντων παικτών.

Ο παράγοντας του ελληνικού διαβατηρίου

Παρόλο που το σενάριο με τον ΠΑΟΚ δεν φαίνεται να έχει βάση αυτή τη στιγμή, το ενδεχόμενο απόκτησης ελληνικού διαβατηρίου από τον Μπεν Μπέντιλ δεν αποκλείεται να αλλάξει τα δεδομένα στο μέλλον. Ένας παίκτης με ελληνικό διαβατήριο καταλαμβάνει διαφορετική θέση στο ρόστερ των ελληνικών ομάδων, κάτι που μπορεί να τον καταστήσει πιο ελκυστικό.

Ωστόσο, στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δεν υπάρχει κάτι πιο ουσιαστικό ή επίσημο που να συνδέει τον παίκτη με τον ΠΑΟΚ. Η κατάσταση παραμένει στο επίπεδο των φημών, χωρίς περαιτέρω εξελίξεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta