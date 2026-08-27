Η ισπανική AS αποθεώνει την ΑΕΚ: «Η νέα απειλή για τους μεγάλους της Ευρώπης»

Με εμφατικό τρόπο η ΑΕΚ εξασφάλισε την παρουσία της στη League Phase του Champions League, επικρατώντας με 4-0 της Λέφσκι Σόφιας. Η «Ένωση» επιστρέφει έτσι στη διοργάνωση των αστεριών μετά από οκτώ χρόνια, με την πρόκρισή της να προκαλεί αίσθηση στην Ευρώπη. Η ισπανική εφημερίδα AS σχολίασε την επιστροφή των «κιτρινόμαυρων» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, αποθεώνοντας την αθηναϊκή ομάδα και αναλύοντας τα χαρακτηριστικά της.

Η θριαμβευτική επιστροφή της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ διέλυσε τη Λέφσκι Σόφιας με σκορ 4-0, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκριση της στη League Phase του Champions League. Αυτή η νίκη σηματοδοτεί την επιστροφή της ομάδας στην τελική φάση της διοργάνωσης μετά από απουσία οκτώ ετών, μια εξέλιξη που έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους φιλάθλους της.

Η εμφατική επικράτηση επί της βουλγαρικής ομάδας έφερε την «Ένωση» ξανά στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Η επιτυχία αυτή έχει αναγκάσει διεθνή μέσα ενημέρωσης να στρέψουν την προσοχή τους στην ελληνική ομάδα, σχολιάζοντας την πορεία και τις προοπτικές της στη διοργάνωση.

Η αποθέωση από την ισπανική AS

Η ισπανική εφημερίδα AS προχώρησε σε αποθεωτικά σχόλια για την ΑΕΚ, χαρακτηρίζοντας την ομάδα ως «μία νέα απειλή για τους μεγάλους βασιλιάδες της Ευρώπης». Το δημοσίευμα της AS αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «η ΑΕΚ Αθηνών εξασφάλισε την παρουσία της στη League Phase του Champions League, διαλύοντας τη Λέφσκι Σόφιας».

Σύμφωνα με την ισπανική ανάλυση, η αθηναϊκή ομάδα πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση, με τον αναγεννημένο Λούκα Γιόβιτς να ανοίγει τον δρόμο προς την πρόκριση. Η AS υπογράμμισε τη συνολική εικόνα της ομάδας, τονίζοντας την ποιότητα και τη δυναμική που επέδειξε στον αγώνα.

Ο Λούκα Γιόβιτς και οι πρωταγωνιστές

Στην ανάλυσή της, η AS ξεχώρισε τον Λούκα Γιόβιτς, χαρακτηρίζοντάς τον «αναγεννημένο» και επισημαίνοντας τον καθοριστικό του ρόλο στην πρόκριση της ΑΕΚ. Ο Σέρβος επιθετικός, σε ηλικία 28 ετών, χρειάστηκε μόλις επτά λεπτά για να βάλει την πρόκριση στο Champions League σε τροχιά, σκοράροντας με μια εντυπωσιακή κεφαλιά που κρίθηκε αντάξια ενός σπουδαίου σκόρερ.

Η σεζόν έχει ξεκινήσει ιδανικά για τον Γιόβιτς, ο οποίος είχε ήδη σημειώσει δύο γκολ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Η ισπανική εφημερίδα τονίζει ότι ο Σέρβος θα έχει ξανά την ευκαιρία να λάμψει στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές σκηνές. Εκτός από τον Γιόβιτς, η AS ανέφερε ότι ο Ούγγρος Βάργκα και ο Κροάτης Μάγερ ξεχώρισαν επίσης στην αναμέτρηση, συμβάλλοντας στην εξαιρετική εμφάνιση της αθηναϊκής ομάδας.

Το στιλ παιχνιδιού της «Ένωσης»

Η AS υπογράμμισε ότι η ΑΕΚ δεν είναι μόνο ο Γιόβιτς, αλλά μια ομάδα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στο παιχνίδι της. Η ομάδα του προπονητή Νίκολιτς διαθέτει ένα άμεσο και επικίνδυνο στιλ παιχνιδιού, το οποίο αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματικό απέναντι σε ομάδες που ανεβάζουν τις γραμμές τους και επιδιώκουν να δώσουν έμφαση στις δυνατές μονομαχίες.

Οι Ισπανοί αναφέρουν ότι η ΑΕΚ διαθέτει αρκετή ποιότητα και επιθετική ισχύ, γεγονός που της επιτρέπει να κάνει την έκπληξη απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Παράλληλα, η ομάδα δεν είναι από αυτές που επιτρέπουν εύκολα φάσεις στην άμυνα, κάτι που προσδίδει επιπλέον ισορροπία και σταθερότητα στην αμυντική της λειτουργία.

Ισορροπία και δυναμική στο Champions League

Η ισορροπία και η σταθερότητα είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ΑΕΚ, σύμφωνα με την AS, καθιστώντας την μια υπολογίσιμη δύναμη στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας. Το συγκεκριμένο γκρουπ περιλαμβάνει πλέον αρκετές ομάδες που είναι ικανές να προκαλέσουν προβλήματα στους αντιπάλους τους, και η ΑΕΚ συγκαταλέγεται πλέον σε αυτές.

Η ΑΕΚ αναμένεται να μάθει τους αντιπάλους της στη League Phase του Champions League στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 27 Αυγούστου 2026, στις 19:00. Μετά την κλήρωση, η ομάδα θα καταστρώσει τα πλάνα της για να καταφέρει να συνεχίσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, με στόχο μια αξιοσημείωτη πορεία στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit