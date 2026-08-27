Αβεβαιότητα για τους Ευρωπαίους αθλητές που επιλέγουν το κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ

Οι ανησυχίες σχετικά με το αν ένας παίκτης που έχει αποκτήσει επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη μπορεί να αγωνιστεί στο NCAA έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα. Η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει ένα περίπλοκο τοπίο, καθώς το NCAA, τα δικαστήρια και οι διάφορες αθλητικές περιφέρειες υιοθετούν διαφορετικές προσεγγίσεις στα ζητήματα επιλεξιμότητας, προκαλώντας εύλογα προβληματισμό στους ενδιαφερόμενους αθλητές.

Η υπόθεση Γιάκοβ και η στάση του NCAA

Η υπόθεση του Ισραηλινού Νόαμ Γιάκοβ έχει εντείνει τις ανησυχίες για την επιλεξιμότητα παικτών με επαγγελματική εμπειρία από την Ευρώπη στο NCAA. Ο πρώην γκαρντ της Βιλερμπάν επεδίωκε να αγωνιστεί στο κολέγιο της Γιούτα, ωστόσο το συγκεκριμένο ίδρυμα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την επιλεξιμότητά του.

Η απόφαση της διοίκησης του NCAA ήταν να μη συμμετέχουν στο πρωτάθλημα επαγγελματίες παίκτες, γεγονός που επηρέασε άμεσα την περίπτωση του Γιάκοβ. Αυτή η εξέλιξη υπογραμμίζει τη σταθερή θέση του NCAA απέναντι σε αθλητές που έχουν ήδη επαγγελματική πορεία.

Η διαφορετική απόφαση στη Λουιζιάνα

Την ίδια περίοδο, μια διαφορετική εξέλιξη σημειώθηκε στη Λουιζιάνα, η οποία προσέθεσε μια νέα διάσταση στο ζήτημα. Ένας δικαστής χορήγησε προσωρινή δικαστική προστασία στον Αρ Τζει Λούις Τζούνιορ, επιτρέποντάς του να αγωνιστεί για το LSU.

Η απόφαση αυτή ελήφθη παρά το γεγονός ότι ο Λούις Τζούνιορ είχε υπογράψει συμβόλαια με το NBA. Ένα σημαντικό στοιχείο που λήφθηκε υπόψη ήταν ότι ο αθλητής δεν είχε αγωνιστεί ποτέ σε επίσημο παιχνίδι του NBA ή της G League. Ωστόσο, η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση δεν αποτελεί έγκριση από το NCAA, ούτε δημιουργεί δεσμευτικό προηγούμενο για άλλους αθλητές που βρίσκονται σε παρόμοια θέση.

Η αυστηρότερη πολιτική της SEC

Παράλληλα με τις αποφάσεις του NCAA και των δικαστηρίων, οι αθλητικές περιφέρειες θεσπίζουν τους δικούς τους κανονισμούς. Η περιφέρεια SEC έχει υιοθετήσει μια ιδιαίτερα αυστηρή στάση, εγκρίνοντας κανονισμό που επιβάλλει περιορισμούς στα πανεπιστήμιά της.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, τα πανεπιστήμια της SEC δεν μπορούν να διατηρούν στα ρόστερ τους αθλητές οι οποίοι δήλωσαν συμμετοχή σε draft του NBA, WNBA ή NFL χωρίς να αποσύρουν εγκαίρως τη συμμετοχή τους. Επίσης, απαγορεύεται η συμμετοχή αθλητών που υπέγραψαν συμβόλαιο με τις συγκεκριμένες λίγκες ή βρέθηκαν σε ρόστερ ομάδων τους. Ο επίτροπος της SEC, Γκρεγκ Σάνκει, έχει πλέον την εξουσία να επιβάλλει κυρώσεις στα προγράμματα που παραβιάζουν αυτή την πολιτική.

Διαχωρισμός προσεγγίσεων και το ευρωπαϊκό ζήτημα

Έτσι, διαμορφώνεται ένας σαφής διαχωρισμός στις προσεγγίσεις. Από τη μία πλευρά, τα δικαστήρια εξετάζουν κατά πόσο οι περιορισμοί του NCAA σχετικά με την επιλεξιμότητα είναι νόμιμοι και εφαρμόζονται με συνέπεια. Από την άλλη πλευρά, οι περιφέρειες, όπως η SEC, θεσπίζουν τους δικούς τους περιορισμούς, με στόχο να αποτρέψουν την επιστροφή επαγγελματιών αθλητών στο κολεγιακό πρωτάθλημα.

Για τους Ευρωπαίους παίκτες, το ζήτημα είναι ακόμη πιο περίπλοκο και παρουσιάζει ιδιαίτερες προκλήσεις. Πολλοί από αυτούς έχουν υπογράψει επαγγελματικά συμβόλαια και έχουν αγωνιστεί σε επίπεδο Ανδρών από πολύ νεαρή ηλικία. Ωστόσο, αυτή η πορεία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι αντίστοιχη με εκείνη ενός αθλητή που έχει αγωνιστεί στο NBA ή τη G League.

Το άλυτο ερώτημα της επιλεξιμότητας

Η επιλεξιμότητα των Ευρωπαίων αθλητών επηρεάζεται καθοριστικά από διάφορους παράγοντες. Η ηλικία κατά την υπογραφή του συμβολαίου, το είδος του συμβολαίου, το ύψος της αμοιβής, η συμμετοχή σε επίσημους αγώνες, καθώς και το πότε συνέβησαν όλα αυτά, αποτελούν κρίσιμα στοιχεία που εξετάζονται.

Σε αυτό το πλαίσιο, παραμένει άλυτη μια βασική διάκριση: το ερώτημα αν η εμπειρία που αποκτάται σε ευρωπαϊκά αναπτυξιακά συστήματα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως μια επαγγελματική καριέρα σε λίγκες όπως το NBA ή η G League. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον πολλών Ευρωπαίων αθλητών που επιθυμούν να αγωνιστούν στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta