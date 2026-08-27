Η Εθνική Ομάδα μπάσκετ υποδέχεται την Ισπανία με λιγότερα από 4.800 διαθέσιμα εισιτήρια

Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των φιλάθλων για την αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας μπάσκετ με την Ισπανία, καθώς έχουν απομείνει λιγότερα από 4.800 εισιτήρια διαθέσιμα για το παιχνίδι. Ο αγώνας, ο οποίος εντάσσεται στα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα διεξαχθεί στις 31 Αυγούστου στο «Telekom Center Athens». Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) έχει ήδη αναφέρει ότι τα εισιτήρια εξαντλούνται με γρήγορους ρυθμούς.

Ο παροξυσμός των φιλάθλων

Στις τάξεις των Ελλήνων φιλάθλων επικρατεί παροξυσμός ενόψει της αναμέτρησης με την Ισπανία. Το παιχνίδι, που είναι προγραμματισμένο για τις 31 Αυγούστου στις 19:00 στο «Telekom Center Athens», έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα τα εισιτήρια να κάνουν «φτερά».

Η ΕΟΚ τόνισε πως ο κόσμος είναι «#pantadipla» στην Εθνική Ομάδα και πως τα «μαγικά χαρτάκια» αρχίζουν να εξαντλούνται. Λιγότερα από 4.800 εισιτήρια παραμένουν προς διάθεση, καθώς η πώλησή τους συνεχίζεται με μεγάλη ταχύτητα.

Ο αγώνας με την Ισπανία και η σημασία του

Η αναμέτρηση με την Ισπανία αποτελεί ένα από τα κρίσιμα παιχνίδια για την Εθνική Ομάδα στα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η παρουσία των φιλάθλων στο «Telekom Center Athens» στις 31 Αυγούστου αναμένεται να είναι καθοριστική, προσφέροντας ώθηση στην προσπάθεια της ομάδας.

Η Εθνική Ομάδα θα περιμένει τους φιλάθλους της στο Telekom Center Athens, σε μια αναμέτρηση που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 19:00.

Προτεραιότητα ο αγώνας με την Ουκρανία

Πριν από το μεγάλο παιχνίδι με την Ισπανία, προέχει η αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας με την Ουκρανία. Ο αγώνας αυτός θα διεξαχθεί στις 28 Αυγούστου, στις 19:00, στην πόλη της Ρίγας.

Για την Εθνική Ομάδα, η νίκη απέναντι στην Ουκρανία είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη, καθώς αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην πορεία της για την πρόκριση στα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Πληροφορίες για την αγορά εισιτηρίων

Όσοι επιθυμούν να εξασφαλίσουν τη θέση τους και να βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας για τον αγώνα με την Ισπανία, μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια μέσω της πλατφόρμας της Ticketmaster. Για την ολοκλήρωση της αγοράς, απαιτείται η καταχώρηση ονοματεπωνύμου και αριθμού ταυτότητας.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία αγοράς δεν απαιτεί τη χρήση της πλατφόρμας gov. Επιπλέον, παιδιά ηλικίας έως πέντε ετών έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν δωρεάν στο γήπεδο.

Ειδικές ρυθμίσεις και επικοινωνία

Για τους φιλάθλους που ανήκουν στην κατηγορία ΑμεΑ και ενδιαφέρονται για την αγορά εισιτηρίων, υπάρχει ειδική διαδικασία. Μπορούν να επικοινωνούν με την Ticketmaster καλώντας στον αριθμό (+30) 211 19 81 535, καθημερινά από τις 10:00 έως τις 20:00. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την κατηγορία αυτή θα πρέπει να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυν [email protected].

Επίσης, όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τον αγώνα από τις Premium Suites, μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω του email [email protected]. Η ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση είναι διαθέσιμη και για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με τα εισιτήρια του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta