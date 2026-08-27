Το MotoGP επιστρέφει στην Αραγονία: Όλες οι λεπτομέρειες του αγωνιστικού τριημέρου

Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών επιστρέφει στην αγωνιστική δράση αυτό το τριήμερο, 28-30 Αυγούστου, με το Grand Prix Αραγονίας. Πρόκειται για τον 13ο από τους συνολικά 22 αγώνες της φετινής σεζόν του MotoGP. Έπειτα από δύο Σαββατοκύριακα χωρίς δράση μετά το GP Μ. Βρετανίας, το MotoGP επισκέπτεται την Ισπανία για τρίτη φορά μέσα στο 2026.

Η επιστροφή του MotoGP στην Αραγονία

Το κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλετών ετοιμάζεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση το τριήμερο 28-30 Αυγούστου. Η διοργάνωση θα λάβει χώρα στο Grand Prix Αραγονίας, σηματοδοτώντας την επανέναρξη των αγώνων έπειτα από ένα διάλειμμα δύο Σαββατοκύριακων που ακολούθησε το GP Μ. Βρετανίας.

Το φετινό Grand Prix στην πίστα του MotorLand Aragon αποτελεί τον 13ο από τους 22 συνολικά αγώνες που περιλαμβάνει η σεζόν του 2026. Η Ισπανία φιλοξενεί το MotoGP για τρίτη φορά μέσα στο τρέχον έτος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της χώρας στο καλεντάρι του πρωταθλήματος.

Η πίστα του MotorLand Aragon

Η πίστα του MotorLand Aragon αποτελεί σταθερό μέρος του προγράμματος του MotoGP από το 2010. Η διαδρομή έχει συνολικό μήκος 5,08 χιλιόμετρα και χαρακτηρίζεται από τις 17 στροφές της. Συγκεκριμένα, οι δέκα από αυτές είναι αριστερές, ενώ οι υπόλοιπες επτά είναι δεξιές, προσφέροντας μια ποικιλία προκλήσεων στους αναβάτες.

Η χάραξη της πίστας περιλαμβάνει επίσης μία εκτεταμένη ευθεία, με μήκος που φτάνει τα 968 μέτρα, η οποία παρέχει αρκετές ευκαιρίες για προσπεράσματα. Οι έντονες υψομετρικές διαφορές, σε συνδυασμό με τις γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης, καθιστούν την πίστα ιδιαίτερα απαιτητική τόσο για τους αναβάτες όσο και για τις μοτοσικλέτες και τα ελαστικά.

Η κυριαρχία του Μαρκ Μάρκεθ

Ένας αναβάτης που έχει συνδέσει το όνομά του με την πίστα του MotorLand Aragon είναι ο Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων νικών, με επτά στο σύνολο. Ο Ισπανός αναβάτης επέδειξε την κυριαρχία του στις δύο προηγούμενες επισκέψεις του MotoGP στην Αραγονία, κατακτώντας τόσο τον Αγώνα Σπριντ όσο και το Grand Prix τις χρονιές 2024 και 2025.

Πέρυσι, στην πρώτη του σεζόν με την εργοστασιακή ομάδα της Ducati, ο Μάρκεθ ήταν ο ταχύτερος σε όλες τις περιόδους του αγωνιστικού τριημέρου, φτάνοντας με άνεση στην πρώτη θέση. Τότε, τερμάτισε μπροστά από τους Άλεξ Μάρκεθ και Πέκο Μπανάια. Το επίσημο ρεκόρ γύρου σε αγωνιστικό τριήμερο ανήκει επίσης στον Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος σημείωσε χρόνο 1:45,704 στις κατατακτήριες δοκιμές του 2025.

Η δομή των αγώνων

Το αγωνιστικό τριήμερο της Αραγονίας περιλαμβάνει δύο βασικούς αγώνες. Ο Αγώνας Σπριντ, ο οποίος διεξάγεται το Σάββατο, θα έχει διάρκεια 11 γύρους, προσφέροντας γρήγορη και έντονη δράση. Το Grand Prix της Κυριακής, ο κύριος αγώνας του τριημέρου, θα διεξαχθεί σε 23 γύρους.

Η συνολική απόσταση που θα καλύψουν οι αναβάτες στον αγώνα της Κυριακής ανέρχεται σε 116,77 χιλιόμετρα, δοκιμάζοντας την αντοχή και τις στρατηγικές των ομάδων.

Η μάχη για το πρωτάθλημα

Η μάχη για τον τίτλο του φετινού πρωταθλήματος παραμένει ανοικτή, με τον Χόρχε Μαρτίν να φτάνει στην Αραγονία ως ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας. Ο αναβάτης της Aprilia ενίσχυσε σημαντικά τη θέση του στο προηγούμενο Grand Prix του Σίλβερστον, όπου κατάφερε να κατακτήσει την pole position, να κερδίσει τον Αγώνα Σπριντ και να τερματίσει δεύτερος στον κύριο αγώνα.

Πλέον, ο Μαρτίν διαθέτει ένα προβάδισμα 31 βαθμών έναντι του ομόσταβλού του, Μάρκο Μπετζέκι, ο οποίος ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Στην 3η θέση της βαθμολογίας βρίσκεται ο Άι Ογκούρα, με διαφορά 37 βαθμών από την κορυφή. Ωστόσο, ο Ιάπωνας αναβάτης της Trackhouse δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στο αγωνιστικό τριήμερο της Αραγονίας, καθώς θα απουσιάσει λόγω ενός κατάγματος που υπέστη κοντά στον αριστερό αντίχειρα κατά τη διάρκεια προπόνησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta