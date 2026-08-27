Η ΚΑΕ Άρης διευκρινίζει το σχέδιο για το Sports & Wellbeing Park

Η ΚΑΕ Άρης προχώρησε σε παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το σχέδιο αναβάθμισης των υποδομών της, καθώς και την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων στην περιοχή περιμετρικά του Αλεξανδρείου Μελάθρου. Οι επισημάνσεις αυτές έρχονται στον απόηχο των δηλώσεων του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, οι οποίες αφορούσαν την ένταξη του συγκεκριμένου σχεδίου στο ευρύτερο πλάνο ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η εταιρία έχει ήδη καταθέσει ένα σαφές πλάνο στους εμπλεκόμενους φορείς, με σκοπό την αξιοποίηση των χώρων και τη δημιουργία ενός προπονητικού κέντρου.

Το σχέδιο αναβάθμισης και επέκτασης του Αλεξανδρείου

Εδώ και πολλούς μήνες, οι αξιωματούχοι της ΚΑΕ Άρης έχουν υποβάλει ένα ολοκληρωμένο πλάνο στους αρμόδιους φορείς που εμπλέκονται τόσο με το Αλεξανδρείο Μέλαθρο όσο και με την ευρύτερη περιβάλλουσα περιοχή. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και την κατασκευή νέων, με στόχο τη βελτίωση των εγκαταστάσεων του συλλόγου.

Βασικός άξονας του σχεδιασμού είναι η προαποφασισμένη δημιουργία ενός σύγχρονου προπονητικού κέντρου, το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της ομάδας. Παράλληλα, προβλέπεται η συνολική αξιοποίηση των χώρων γύρω από το Αλεξανδρείο, με γνώμονα τη λειτουργικότητα και την ενσωμάτωση νέων χρήσεων.

Οι κυβερνητικές επισημάνσεις και η ένταξη στη ΔΕΘ

Οι δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, ήταν σαφείς ως προς την πρόθεση ένταξης του σχεδίου της ΚΑΕ Άρης στο γενικότερο πλάνο ανάπλασης της ΔΕΘ. Αυτή η εξέλιξη υπογραμμίζει την αναγνώριση της σημασίας του προτεινόμενου έργου από την κυβερνητική πλευρά.

Η ΚΑΕ Άρης, ωστόσο, διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί μόνο ένα μέρος της συνολικής συζήτησης που διεξάγεται για την παραχώρηση του Αλεξανδρείου Μελάθρου. Αυτό σημαίνει ότι το ευρύτερο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων και των σχεδιασμών είναι ακόμα σε εξέλιξη, με την παρούσα πρόταση να εντάσσεται σε αυτό.

Το όραμα του Sports & Wellbeing Park στην Αγία Φωτεινή

Στην ουσία του, το σχέδιο που έχει προταθεί από την ΚΑΕ Άρης στους αρμόδιους φορείς αφορά τη δημιουργία ενός σύγχρονου «Sports & Wellbeing Park». Αυτό το πάρκο θα αναπτυχθεί με ίδια κεφάλαια της ΚΑΕ στην περιοχή της Αγίας Φωτεινής, λειτουργώντας ως φυσική επέκταση του Αλεξανδρείου Μελάθρου.

Ο σχεδιασμός προβλέπει έναν χώρο που θα συνδυάζει πολλαπλές λειτουργίες: αθλητισμό, πράσινο, εκπαίδευση, τεχνολογία και πολιτισμό. Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός ανοιχτού και ζωντανού χώρου, ο οποίος θα απευθύνεται όχι μόνο στην ομάδα, αλλά και στους νέους της πόλης και το ευρύ κοινό, προσφέροντας ένα ουσιαστικό κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Η έμφαση στην εταιρική κοινωνική ευθύνη

Ο CEO της ΚΑΕ Άρης, Αγαπητός Διακογιάννης, είχε επισημάνει την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνεται στο κομμάτι της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αναφερόμενος στο γηπεδικό ζήτημα. Το σχέδιο της ΚΑΕ Άρης εστιάζει στον στόχο του κοινωνικού αποτυπώματος, αναδεικνύοντας τη διάσταση της προσφοράς στην κοινότητα.

Ο κ. Διακογιάννης είχε σημειώσει χαρακτηριστικά ότι το προτεινόμενο σχέδιο της ΚΑΕ Άρης κινείται προς την κατεύθυνση της συνολικής αναβάθμισης της περιοχής. Παράλληλα, τόνισε ότι θα συμβάλει σημαντικά στο όφελος των πολιτών και στην πραγματική ανάπτυξη της πόλης, πέρα από τα αμιγώς αθλητικά οφέλη.

Συνέχεια έργων με ίδια κεφάλαια

Το προτεινόμενο σχέδιο της ΚΑΕ Άρης δεν αποτελεί μια μεμονωμένη ενέργεια, αλλά εντάσσεται σε μια σειρά έργων που έχουν ήδη υλοποιηθεί από την εταιρία. Αυτά τα έργα έχουν χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά με ίδια κεφάλαια της ΚΑΕ, αναδεικνύοντας τη δέσμευσή της για την ανάπτυξη των υποδομών της.

Η ΚΑΕ Άρης υπογράμμισε εκ νέου ότι η παρούσα πρόταση είναι ένα μέρος μιας ευρύτερης συζήτησης, η οποία αφορά την παραχώρηση του Αλεξανδρείου Μελάθρου. Αυτό υποδηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις και οι σχεδιασμοί για το μέλλον του Μελάθρου βρίσκονται σε εξέλιξη, με το «Sports & Wellbeing Park» να αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι αυτού του οράματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta