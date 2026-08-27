Το νέο προπονητήριο του Άρη εντάσσεται στο σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ

Οι υποδομές που επιδιώκει να δημιουργήσει η ΚΑΕ Άρης εντάχθηκαν επίσημα στο φιλόδοξο σχέδιο ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η εξέλιξη αυτή επικυρώθηκε μέσω των δηλώσεων του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη. Το σχέδιο της ΚΑΕ, το οποίο προβλέπει την κατασκευή προπονητηρίου με ιδία χρηματοδότηση, αποτελεί πλέον μέρος των έργων που αφορούν την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Οι δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης

Ο Κωστής Χατζηδάκης, στην ομιλία του που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, παρουσίασε μια σειρά έργων που είτε βρίσκονται σε φάση υλοποίησης είτε έχουν ενταχθεί σε καθεστώς υλοποίησης για την πόλη. Μεταξύ αυτών των έργων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε και στο σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ, επιβεβαιώνοντας τη συμπερίληψη των υποδομών του Άρη.

Η δήλωση του κ. Χατζηδάκη έρχεται έπειτα από πολύμηνες συζητήσεις. Η ΚΑΕ Άρης είχε καταθέσει ένα ξεκάθαρο και απολύτως εφικτό πλάνο, το οποίο αφορούσε την αναβάθμιση και την κατασκευή νέων υποδομών, καθώς και τη δημιουργία ενός σύγχρονου προπονητηρίου. Το σύνολο του σχεδίου θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από την ίδια την ΚΑΕ Άρης.

Το πλάνο της ΚΑΕ Άρης και η χρηματοδότηση

Το πλάνο της ΚΑΕ Άρης προβλέπει την πλήρη αξιοποίηση των χώρων που βρίσκονται περιμετρικά του Αλεξανδρείου Μελάθρου. Οι συγκεκριμένοι χώροι έχουν παραμείνει ανεκμετάλλευτοι και έχουν μαραζώσει επί δεκαετίες, παρουσιάζοντας μια εικόνα εγκατάλειψης. Η πρόταση της ΚΑΕ στοχεύει στην αναζωογόνηση αυτής της περιοχής, προσφέροντας νέες δυνατότητες για τον αθλητισμό και την πόλη.

Η χρηματοδότηση του συνόλου του έργου θα προέλθει από την ΚΑΕ Άρης, γεγονός που υπογραμμίζει την προσήλωση της ομάδας στην υλοποίηση των στόχων της. Η δέσμευση για ιδία χρηματοδότηση αποτέλεσε ένα σημαντικό στοιχείο στην έγκριση του σχεδίου από τους αρμόδιους φορείς, καθώς διασφαλίζει την υλοποίηση χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Λεπτομέρειες για τις νέες υποδομές και την κατανομή εκτάσεων

Στο πλαίσιο των οκτώ μέτρων που ανακοινώθηκαν για τη Θεσσαλονίκη, περιλαμβάνεται και η κατασκευή ενός νέου κλειστού γηπέδου. Αυτό το γήπεδο θα έχει χωρητικότητα 2.000 θέσεων και θα ανεγερθεί εντός του χώρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η δημιουργία του θα ενισχύσει τις αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης και θα προσφέρει νέες δυνατότητες για αθλητικές διοργανώσεις.

Επιπλέον, ο κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε τη διάθεση οκτώ στρεμμάτων γης για τη δημιουργία χώρου πρασίνου, καθώς και για την κατασκευή του προπονητηρίου του Άρη. Συγκεκριμένα, τέσσερα από αυτά τα στρέμματα θα παραχωρηθούν στην ομάδα μπάσκετ του Άρη για την ανέγερση του προπονητηρίου της. Τα υπόλοιπα οκτώ στρέμματα θα δοθούν στον Δήμο Θεσσαλονίκης, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου της πόλης.

Η δέσμευση της κυβέρνησης και οι επόμενες κινήσεις

Η δήλωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, σηματοδοτεί τη δέσμευση της κυβέρνησης για το ξεμπλοκάρισμα μιας υπόθεσης που παρέμενε σε εκκρεμότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η επίσημη επικύρωση της ένταξης του σχεδίου της ΚΑΕ Άρης στο ευρύτερο πρόγραμμα ανάπλασης της ΔΕΘ ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών.

Η ΚΑΕ Άρης, από την πλευρά της, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους φορείς, επιδιώκοντας την ταχεία έγκριση του σχεδίου αναβάθμισης των υφιστάμενων υποδομών της, καθώς και την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου του προπονητηρίου. Η δήλωση του κ. Χατζηδάκη θέτει το ζήτημα σε μια θετική κατεύθυνση, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση των τελικών συζητήσεων και την οριστική έγκριση του σχεδίου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta