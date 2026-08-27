Ο Μάρκους Πέντερσεν στον Ολυμπιακό: Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Νορβηγού μπακ

Ολοκληρωμένη εμφανίζεται η μεταγραφή του Νορβηγού δεξιού μπακ Μάρκους Πέντερσεν στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιταλία. Οι Πειραιώτες φέρονται να έχουν έρθει σε συμφωνία με την Τορίνο για την απόκτηση του 26χρονου ποδοσφαιριστή. Ο Πέντερσεν αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τις τυπικές διαδικασίες και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Συμφωνία με την Τορίνο και όροι συμβολαίου

Η απόκτηση του Μάρκους Πέντερσεν από τον Ολυμπιακό θεωρείται τελειωμένη, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων. Το ποσό της μεταγραφής φέρεται να ανέρχεται στα 8 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 6 εκατομμύρια είναι σταθερή αμοιβή και 2 εκατομμύρια αφορούν σε μπόνους επίτευξης στόχων. Ο 26χρονος Νορβηγός δεξιός μπακ αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με την πειραϊκή ομάδα.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Οράτσιο Ακομάντο, η κίνηση για τον Πέντερσεν έκλεισε στα περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο παίκτης θα δεσμευτεί με συμβόλαιο τεσσάρων ετών. Το νέο συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή με τον Ολυμπιακό θα έχει ισχύ έως το 2030, καλύπτοντας το δεξί άκρο της άμυνας των «ερυθρόλευκων».

Άφιξη στην Αθήνα για ιατρικά και υπογραφές

Ο Μάρκους Πέντερσεν αναμένεται να αναχωρήσει από το Τορίνο σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026, το βράδυ, με προορισμό την Αθήνα. Η άφιξή του στην ελληνική πρωτεύουσα σηματοδοτεί την έναρξη των τελευταίων σταδίων της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό.

Για αύριο, Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, έχουν προγραμματιστεί οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, ο Νορβηγός αμυντικός θα βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο συνεργασίας με τους Πειραιώτες, επισφραγίζοντας και τυπικά τη μεταγραφή του.

Η πορεία του Νορβηγού αμυντικού

Ο Μάρκους Χόλγκρεν Πέντερσεν ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τις Ακαδημίες της Τρόμσο, ανεβαίνοντας στην ανδρική ομάδα το 2018. Στη συνέχεια, είχε επιτυχημένα περάσματα από τις ομάδες της Μόλντε και της Φέγενορντ, πριν μετακομίσει στην Ιταλία.

Το 2025, ο Πέντερσεν εντάχθηκε στο δυναμικό της Τορίνο, όπου παρέμεινε μέχρι σήμερα. Με τη φανέλα της ιταλικής ομάδας, κατέγραψε συνολικά 64 συμμετοχές, έχοντας απολογισμό 1 γκολ και 4 ασίστ. Η εμπειρία του από το ιταλικό πρωτάθλημα αναμένεται να ενισχύσει την αμυντική γραμμή του Ολυμπιακού.

Διεθνής παρουσία και αγωνιστικά χαρακτηριστικά

Ο Μάρκους Πέντερσεν έχει σημαντική διεθνή εμπειρία, καθώς υπήρξε μέλος της Εθνικής ομάδας της Νορβηγίας στο φετινό Μουντιάλ. Στη διοργάνωση αυτή, ο Νορβηγός αμυντικός αγωνίστηκε σε 5 από τα 7 παιχνίδια της ομάδας του, δείχνοντας την αξία του σε υψηλό επίπεδο.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, ο Πέντερσεν είναι κυρίως δεξιός μπακ, θέση στην οποία αναμένεται να προσφέρει στον Ολυμπιακό. Ωστόσο, διαθέτει την ευελιξία να αγωνιστεί και στην αριστερή πλευρά, τόσο ως μπακ όσο και ως χαφ, προσφέροντας έτσι επιπλέον επιλογές στον προπονητή.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta