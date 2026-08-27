Ο αρχηγός της Ουκρανίας για την Ελλάδα: «Θα είναι έτοιμη για μάχη, απειλή ο Ντόρσεϊ»

Ο Ντένις Λουκάσοφ, ο αρχηγός της εθνικής ομάδας μπάσκετ της Ουκρανίας, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την επικείμενη αναμέτρηση κόντρα στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των προκριματικών αγώνων για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027. Ο Ουκρανός παίκτης αναφέρθηκε λεπτομερώς στην προετοιμασία της ομάδας του, στην δυναμική της ελληνικής εθνικής, καθώς και σε συγκεκριμένους παίκτες που ξεχωρίζει από την ελληνική σύνθεση, εκφράζοντας τις σκέψεις του ενόψει του κρίσιμου αγώνα.

Η αναμέτρηση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Η Εθνική μας ομάδα ετοιμάζεται για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ του 2027. Στην πρώτη αγωνιστική του ομίλου της, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Ουκρανία. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για τις 28 Αυγούστου, με ώρα έναρξης στις 19:00, και η ελληνική ομάδα στοχεύει να βελτιώσει το τρέχον ρεκόρ της σε 4-3.

Ο Ντένις Λουκάσοφ, ως ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Ουκρανίας, μίλησε ενόψει αυτής της αναμέτρησης. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στους παίκτες που είχε ξεχωρίσει κατά τη διάρκεια του προηγούμενου παιχνιδιού των δύο χωρών, το οποίο διεξήχθη στο EuroBasket του 2022.

Η ανάλυση της ελληνικής ομάδας από τον Λουκάσοφ

Ο Λουκάσοφ δήλωσε ότι η ομάδα του έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία ανάλυσης της ελληνικής ομάδας, παρακολουθώντας βίντεο και προετοιμάζοντας τη στρατηγική της. «Δεν χρειαζόμαστε ιδιαίτερες συστάσεις για αυτή την ομάδα – είναι οι κάτοχοι του χάλκινου μεταλλίου από το τελευταίο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ποιότητα του αντιπάλου.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό αρχηγό, σχεδόν όλοι οι παίκτες της ελληνικής εθνικής ομάδας αγωνίζονται σε κορυφαίες ομάδες της Ευρωλίγκας, γεγονός που τους επιτρέπει να παίζουν σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Επισήμανε επίσης ότι όλοι οι βασικοί παίκτες έδωσαν το «παρών» σε αυτή την κλήση, με εξαίρεση τον Γιάννη, ο οποίος δεν μπόρεσε να ενσωματωθεί στην ελληνική ομάδα για αυτό το συγκεκριμένο παράθυρο των αγώνων.

Ετοιμότητα για μάχη και καθοριστικοί αγώνες

Ο Ντένις Λουκάσοφ σχολίασε επίσης ότι η ελληνική ομάδα υπέστη δύο ήττες στο προηγούμενο διάστημα των προκριματικών. Ωστόσο, τόνισε ότι τώρα «θα είναι έτοιμοι για μάχη και θα προσπαθήσουν να κάνουν τα πάντα για να πετύχουν δύο νίκες» σε αυτό το παράθυρο των αγώνων. Αυτός ο στόχος, όπως σημείωσε, είναι κοινός και για την Ουκρανία, η οποία επίσης επιδιώκει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

«Ακριβώς όπως κι εμείς», είπε ο Λουκάσοφ, προσθέτοντας ότι «κάθε παιχνίδι θα είναι καθοριστικό για εμάς». Ο ίδιος και οι συμπαίκτες του συγκεντρώνονται πλήρως και έχουν κατά νου ότι πρέπει να κάνουν τα πάντα για να μην το μετανιώσουν αργότερα, αναγνωρίζοντας τη σημασία κάθε αναμέτρησης στην πορεία για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αναμνήσεις από την αναμέτρηση του EuroBasket 2022

Ανακαλώντας το ματς των δύο εθνικών ομάδων που διεξήχθη στο EuroBasket του 2022, ο αρχηγός της Ουκρανίας θυμήθηκε, πάνω απ’ όλα, την κυριαρχία του Γιάννη. «Ήταν ασταμάτητος σε κάθε παιχνίδι», δήλωσε, περιγράφοντας τον Γιάννη ως «σούπερ σταρ του παγκόσμιου μπάσκετ», αναγνωρίζοντας την παγκόσμια κλάση του Έλληνα παίκτη.

Εκτός από την ατομική απόδοση του Γιάννη, ο Λουκάσοφ στάθηκε και στην οργάνωση του παιχνιδιού της ελληνικής ομάδας. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι το παιχνίδι οργανώθηκε άψογα από τον Καλάθη, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του έμπειρου γκαρντ στην ανάπτυξη του παιχνιδιού της Ελλάδας.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ως η βασική απειλή

Στην τρέχουσα σύνθεση της ελληνικής εθνικής ομάδας, ο Ντένις Λουκάσοφ ξεχώρισε συγκεκριμένους παίκτες για τις ικανότητές τους. Ανέφερε ότι η Ελλάδα διαθέτει πολύ δυνατούς σουτέρ, οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στις αντίπαλες άμυνες.

Μεταξύ αυτών των παικτών, ο Ουκρανός αρχηγός αναγνώρισε τον Τάιλερ Ντόρσεϊ ως την πιθανότατα βασική απειλή στη σημερινή σύνθεση της ελληνικής εθνικής ομάδας. Ο Λουκάσοφ υπογράμμισε την ικανότητα του Ντόρσεϊ στο σουτ, καθιστώντας τον έναν παίκτη που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από την ουκρανική άμυνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta