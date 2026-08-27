Κρίσιμες ρεβάνς για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη

Οι εκπρόσωποι της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο δίνουν κρίσιμες μάχες για την εξασφάλιση θέσης στη League Phase των διοργανώσεων Europa και Conference League. Τα εισιτήρια για τους ομίλους κρίνονται στους επαναληπτικούς αγώνες των playoffs, με τις ελληνικές ομάδες να αγωνίζονται εκτός έδρας. Ο ΟΦΗ, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός καλούνται να υπερασπιστούν ή να διεκδικήσουν την πρόκριση μακριά από την έδρα τους.

Ο ΟΦΗ με ισχυρό προβάδισμα στη Σόφια

Ο ΟΦΗ είναι η ομάδα που αισθάνεται δικαίως πιο σίγουρη και… ήσυχη ενόψει του επαναληπτικού αγώνα. Οι Κρητικοί δοκιμάζονται στη Σόφια κόντρα στην ΤΣΣΚΑ στις 21:00 το βράδυ, έχοντας στις αποσκευές τους ένα σημαντικό προβάδισμα από το πρώτο παιχνίδι. Το 3-0 που σημειώθηκε στο «Παγκρήτιο» στάδιο του Ηρακλείου, με τα δύο γκολ του Φούντα και το κερασάκι στην τούρτα από τον Ντίκμαν στο φινάλε, έχει δώσει έναν αέρα πρόκρισης στην ομάδα.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη ζει μεγάλες στιγμές τη μία μετά την άλλη, ειδικά μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας. Με την επικείμενη πρόκριση, ο ΟΦΗ θα σφραγίσει για πρώτη φορά στην ιστορία του ένα εισιτήριο σε ευρωπαϊκό όμιλο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Κυπελλούχοι Ελλάδας έχουν και ένα «μαξιλαράκι» ασφαλείας, καθώς ακόμα και στην απευκταία περίπτωση που δεν τα καταφέρουν να προκριθούν στο Europa League, έχουν εξασφαλισμένη την ευρωπαϊκή τους συνέχεια στο Conference League.

Οι γηπεδούχοι της ΤΣΣΚΑ αναμένεται να επιτεθούν δυναμικά για την ανατροπή του σκορ, κάτι που εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει χώρους για τους Κρητικούς ώστε να «χτυπήσουν» στην αντεπίθεση. Η πρόκριση του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League προσφέρεται σε απόδοση 150. Επίσης, η πιθανότητα να σκοράρουν και οι δύο ομάδες (G/G) προσφέρεται στο 1.97.

Η κρίσιμη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ στη Νορβηγία

Στη Νορβηγία στρέφεται το ενδιαφέρον για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αναζητά μια νίκη απέναντι στην Μπραν στις 20:00 το βράδυ. Ο στόχος είναι η πρόκριση στη League Phase του Conference League, προκειμένου να μη μείνει πρόωρα εκτός Ευρώπης, κάτι που θα αποτελούσε πλήγμα για τους Θεσσαλονικείς.

Το σύνολο του Αλέσιο Λίσι προσπαθεί να βρει τους ρυθμούς του στη μετά-Κωνσταντέλια εποχή, ενώ θα αγωνιστεί και χωρίς τον τιμωρημένο Ζίβκοβιτς. Μετά το 1-1 της Τούμπας, όπου ο Μπάμπα είχε ισοφαρίσει, το ζητούμενο για τον «δικέφαλο» είναι αυτή τη φορά να προηγηθεί στο σκορ. Αυτό αποτελεί μια πρόκληση, καθώς έχει καταφέρει να προηγηθεί μόνο σε ένα από τα πέντε ματς των προκριματικών που έχει δώσει μέχρι στιγμής.

Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στη League Phase του Conference League προσφέρεται σε απόδοση 100. Η πιθανότητα να προηγηθεί ο ΠΑΟΚ με 0-1 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα προσφέρεται στο 1.84.

Ο Παναθηναϊκός στην Τσεχία για την πρόκριση

Χωρίς περιθώρια για λάθη αγωνίζεται και ο Παναθηναϊκός στην Τσεχία, όπου θα αντιμετωπίσει τη Χράντετς Κράλοβε στις 20:00 το βράδυ. Η αναμέτρηση αποτελεί τη ρεβάνς των Playoffs του Conference League, και οι «πράσινοι» καλούνται να πάρουν το εισιτήριο της πρόκρισης.

Η είσοδος στη League Phase αποτελεί έναν σημαντικό στόχο για τον Παναθηναϊκό τη φετινή σεζόν, και η ομάδα θέλει να αποφύγει ένα αρνητικό ξεκίνημα. Η πρόκριση θα διασφαλίσει την παρουσία της ομάδας στους ομίλους, συνεχίζοντας την ευρωπαϊκή της πορεία.

Η μάχη για την ευρωπαϊκή συνέχεια

Οι επαναληπτικοί αγώνες των playoffs είναι καθοριστικοί για την ευρωπαϊκή συνέχεια των ελληνικών ομάδων. Ο ΟΦΗ, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός καλούνται να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό εκτός έδρας, διεκδικώντας την είσοδό τους στους ομίλους των διοργανώσεων.

Η επιτυχία τους θα σηματοδοτήσει μια σημαντική στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, εξασφαλίζοντας την παρουσία του σε υψηλό ευρωπαϊκό επίπεδο για τη φετινή σεζόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta