Ο ΟΦΗ στη Σόφια για την πρόκριση: Η «παγίδα» και η πιθανή ενδεκάδα

Ο ΟΦΗ βρίσκεται στη Σόφια της Βουλγαρίας, όπου έχει ραντεβού με την ιστορία, καθώς αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στον επαναληπτικό αγώνα των play offs του Europa League. Στόχος των Κρητικών είναι η πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης, παρά το ευρύ 3-0 του πρώτου αγώνα στο Παγκρήτιο Στάδιο. Ο προπονητής Χρήστος Κόντης έχει τονίσει την ανάγκη για απόλυτη συγκέντρωση, προειδοποιώντας για την «παγίδα» του αποτελέσματος.

Το κρίσιμο ραντεβού στη βουλγαρική πρωτεύουσα

Οι Κρητικοί έχουν ένα σημαντικό ραντεβού στη Σόφια της Βουλγαρίας, καθώς φιλοξενούνται από την τοπική ΤΣΣΚΑ. Η αναμέτρηση, που είναι ο επαναληπτικός των play offs του Europa League, θα διεξαχθεί στις 21:00 και ο ΟΦΗ έχει ως μοναδικό στόχο την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. Το πρώτο παιχνίδι, που έγινε στο Παγκρήτιο Στάδιο, είχε βρει τον ΟΦΗ νικητή με το ευρύ σκορ 3-0.

Η αποστολή των Κρητικών πραγματοποίησε την τελευταία της προπόνηση το απόγευμα της Τετάρτης (25/08), στο γήπεδο «Vasil Levski», όπου θα διεξαχθεί και η κρίσιμη αναμέτρηση. Ο Χρήστος Κόντης καταστρώνει τα πλάνα του ενόψει του αγώνα, με την ομάδα να δείχνει έτοιμη να ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες του.

Η προειδοποίηση του Χρήστου Κόντη για την «παγίδα»

Παρά το ενθαρρυντικό 3-0 του πρώτου αγώνα, ο προπονητής του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, τόνισε στη συνέντευξη Τύπου ότι το συγκεκριμένο σκορ δεν εξασφαλίζει την πρόκριση. Ο Έλληνας τεχνικός υπογράμμισε πως οι παίκτες του θα πρέπει να μπουν στο ματς σαν να είναι το σκορ 0-0, προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις.

Η συνεχής αναφορά του κ. Κόντη σε αυτό το ενδεχόμενο δεν είναι τυχαία. Το προβάδισμα των Κρητικών, αν και σημαντικό, μπορεί να λειτουργήσει τόσο θετικά όσο και αρνητικά. Η γραμμή που χωρίζει τη συγκέντρωση από την απώλειά της είναι λεπτή, και η ΤΣΣΚΑ Σόφιας θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί αυτό. Αυτή η κατάσταση αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη παγίδα για τον ΟΦΗ, καθώς είναι διαφορετικό να προστατεύεις ένα σκορ, ειδικά απέναντι σε μια ομάδα που, παρά την ήττα με 3-0, έδειξε την ποιότητά της στο πρώτο παιχνίδι.

Ωστόσο, από τα λόγια του Κόντη, αλλά και του Χριστογεώργου, καθώς και από το γενικότερο κλίμα που επικρατεί μεταξύ των παικτών, πηγάζει η διάθεση να ακολουθήσουν πιστά όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη Τύπου, διατηρώντας την απαιτούμενη σοβαρότητα και συγκέντρωση.

Η πιθανή ενδεκάδα των Κρητικών

Όσον αφορά την αγωνιστική προσέγγιση, φαίνεται ότι η «συνταγή» του πρώτου αγώνα δεν θα αλλάξει από την πλευρά του ΟΦΗ. Ο Χριστογεώργος αναμένεται να πάρει θέση κάτω από τα δοκάρια, ενώ την τριάδα της άμυνας θα αποτελέσουν οι Σιέλης, Κωστούλας και Πούγγουρας.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ο Μπουχαλάκης θα τοποθετηθεί δίπλα στον Ανδρούτσο. Στις πλευρές, ο Αθανασίου θα αναλάβει την αριστερή πλευρά και ο Αποστολάκης τη δεξιά. Στην επίθεση, ο Νους και ο Φούντας θα κινηθούν στα άκρα, με τον Αϊτόρ να αγωνίζεται σε ρόλο φορ, περισσότερο ως ψευτοεννιάρι.

Εκτός αποστολής έμεινε ο Λεγιά-Ισέκα, ο οποίος αντιμετωπίζει ενοχλήσεις.

Αναλυτικά η αποστολή του ΟΦΗ

Η πλήρης αποστολή του ΟΦΗ για την αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας περιλαμβάνει τους εξής παίκτες: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Χνάρης, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης και Θεοδοσουλάκης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta