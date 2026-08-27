Ο Μπένεντικτ Μάθουριν βρήκε ομάδα στη δυτική περιφέρεια του NBA

Ο Μπένεντικτ Μάθουριν, ο 24χρονος Καναδός γκαρντ, βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στο NBA, υπογράφοντας συμφωνία με τους Πέλικανς. Μετά από περίπου δύο μήνες αναμονής, ο Μάθουριν θα αγωνίζεται πλέον στη δυτική περιφέρεια, συγκεκριμένα στην ομάδα της Νέας Ορλεάνης. Η συμφωνία προβλέπει τη συνεργασία των δύο πλευρών για τα επόμενα 2+1 χρόνια, με τις συνολικές απολαβές του παίκτη να ανέρχονται σε 16 εκατομμύρια δολάρια, όπως έγινε γνωστό.

Η νέα συμφωνία και οι όροι της

Ο Μπένεντικτ Μάθουριν κατέληξε σε συμφωνία με τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της επαγγελματικής του πορείας στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ. Η συμφωνία αφορά συμβόλαιο δύο ετών, με επιλογή ανανέωσης για ένα ακόμη έτος, δηλαδή συνολικά 2+1 χρόνια. Για το διάστημα αυτό, ο Καναδός γκαρντ αναμένεται να λάβει συνολικά 16 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντικατοπτρίζει τη νέα του θέση στην ομάδα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από μια περίοδο αναμονής που διήρκεσε σχεδόν δύο μήνες για τον 24χρονο αθλητή. Οι Πέλικανς, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε ο Σαμς Σαράνια, επιδίωκαν την απόκτηση του Μάθουριν για περισσότερο από έναν χρόνο, θεωρώντας τον μια αξιόλογη λύση για την ενίσχυση του ρόστερ τους στη δυτική περιφέρεια.

Η προηγούμενη πορεία του στο NBA

Πριν καταλήξει στους Πέλικανς, ο Μάθουριν είχε μια διαδρομή σε άλλες ομάδες του NBA, δείχνοντας τις ικανότητές του. Είχε αγωνιστεί για 3,5 χρόνια με τη φανέλα των Πέισερς, όπου καθιερώθηκε ως ένας υπολογίσιμος παίκτης στην περιφέρεια.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Μπένεντικτ Μάθουριν μετακόμισε στο Λος Άντζελες, εντασσόμενος στο δυναμικό των Κλίπερς. Η μετακίνησή του αυτή τον έκανε κάτοικο της πόλης των αγγέλων για ένα διάστημα, πριν την τωρινή του συμφωνία με την ομάδα της Νέας Ορλεάνης.

Οι επιδόσεις της ολοκληρωμένης σεζόν

Κατά τη διάρκεια της σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Μπένεντικτ Μάθουριν επέδειξε σημαντικές επιδόσεις στο παρκέ, επιβεβαιώνοντας την αξία του. Ο μέσος όρος του σε πόντους ανήλθε στους 17,6 ανά αγώνα, αναδεικνύοντας την επιθετική του ικανότητα και την συμβολή του στο σκοράρισμα της ομάδας του.

Εκτός από το σκοράρισμα, ο Καναδός γκαρντ συνεισέφερε και σε άλλους τομείς του παιχνιδιού, επιδεικνύοντας ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι. Κατέγραψε κατά μέσο όρο 5,4 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ ανά αναμέτρηση, υπογραμμίζοντας την πολυδιάστατη παρουσία του στο γήπεδο και την ικανότητά του να επηρεάζει το παιχνίδι σε διάφορα επίπεδα.

Το επίμονο ενδιαφέρον των Πέλικανς

Οι Πέλικανς είχαν εκδηλώσει έντονο και επίμονο ενδιαφέρον για τον Μάθουριν εδώ και αρκετό καιρό. Πηγές αναφέρουν ότι η ομάδα της Νέας Ορλεάνης προσπαθούσε για πάνω από έναν χρόνο να τον εντάξει στο ρόστερ της, αναγνωρίζοντας το ταλέντο και τις δυνατότητές του.

Η επιμονή των Πέλικανς να αποκτήσουν τον 24χρονο γκαρντ οφείλεται στην εκτίμηση ότι αποτελεί μια αξιόλογη λύση για τις αγωνιστικές τους ανάγκες και την ενίσχυση της περιφέρειας. Η προσθήκη του Μάθουριν αναμένεται να προσφέρει βάθος και ποιότητα στην ομάδα, η οποία αγωνίζεται στη δυτική περιφέρεια του NBA.

Η διαδικασία της μεταγραφής

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι εκπρόσωποι του Μάθουριν προσέγγισαν τους Κλίπερς σχετικά με την απόσυρση της προσφοράς του ύψους 8,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η κίνηση ήταν καθοριστική και ουσιαστικά μετέτρεψε την αρχική qualifying offer σε μια πιο ευνοϊκή συμφωνία για τον παίκτη.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην οριστικοποίηση της μετακίνησης του Μάθουριν στους Πέλικανς. Το νέο του συμβόλαιο διαμορφώθηκε στα 16 εκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα δύο συν ένα χρόνια, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Καναδού γκαρντ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta