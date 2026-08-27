Η ΑΕΚ επιστρέφει στο Champions League με πριμ 2 εκατ. ευρώ και αναμονή για την κλήρωση

Η ΑΕΚ επιστρέφει στα «αστέρια» του Champions League, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στη League Phase της διοργάνωσης. Η επιτυχία αυτή συνοδεύτηκε από ένα σημαντικό πριμ ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προσέφερε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος, στους ποδοσφαιριστές. Η ομάδα βρίσκεται πλέον σε αναμονή της κλήρωσης για τη League Phase, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη.

Το πριμ των 2 εκατομμυρίων ευρώ από τον Μάριο Ηλιόπουλο

Η πρόκριση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League προκάλεσε ενθουσιασμό στις τάξεις της ομάδας και στους οπαδούς της. Ο Μάριος Ηλιόπουλος, ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για αυτή την επιτυχία. Μετά το τέλος του αγώνα ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας, όπου η ΑΕΚ επικράτησε με σκορ 4-0, ο κ. Ηλιόπουλος προχώρησε σε δηλώσεις.

Στις δηλώσεις του, ο Μάριος Ηλιόπουλος αποκάλυψε ότι δόθηκε πριμ από τον ίδιο προς τους ποδοσφαιριστές, εξηγώντας πως «είθισται» σε τέτοιες περιπτώσεις να δίνονται τέτοια μπόνους. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, δεν έκανε αναφορά στο ακριβές ποσό που δόθηκε στους παίκτες για το επίτευγμά τους.

Η αντίδραση των παικτών στα αποδυτήρια

Το τεράστιο ποσό του πριμ αποκαλύφθηκε στους ποδοσφαιριστές σε ιδιωτικότερο πλαίσιο. Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, εισήλθε στα αποδυτήρια της ομάδας. Εκεί, ανακοίνωσε στους παίκτες ότι θα τους δοθούν 2.000.000 ευρώ ως επιβράβευση για το μεγάλο τους επίτευγμα, την πρόκριση δηλαδή στη League Phase του Champions League.

Η αντίδραση των ποδοσφαιριστών ήταν άμεση και γεμάτη χαρά. Οι παίκτες της ΑΕΚ άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά «Super Mario, Super Mario», δημιουργώντας το δικό τους πανηγυρικό κλίμα στα αποδυτήρια. Αυτή η αυθόρμητη εκδήλωση χαράς και αναγνώρισης προς τον κ. Ηλιόπουλο επισφράγισε την επιτυχία της ομάδας.

Η κλήρωση για τη League Phase του Champions League

Μετά την εξασφάλιση της πρόκρισης, η ΑΕΚ στρέφει πλέον την προσοχή της στην κλήρωση για τη League Phase του UEFA Champions League. Η κλήρωση αυτή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, καθώς θα καθορίσει τους αντιπάλους της ελληνικής ομάδας στη διοργάνωση.

Η διαδικασία της κλήρωσης είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 19:00. Οι φίλαθλοι και όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την πορεία της ΑΕΚ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά την κλήρωση. Η μετάδοση θα γίνει από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Οι άλλες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της Πέμπτης

Εκτός από την κλήρωση του Champions League, η Πέμπτη περιλαμβάνει και άλλες σημαντικές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις για ελληνικές ομάδες. Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας είναι πλούσιο και περιλαμβάνει αγώνες για το UEFA Europa League και το UEFA Conference League.

Συγκεκριμένα, στις 20:00, οι φίλαθλοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα Μπραν – ΠΑΟΚ. Ο αγώνας αυτός θα μεταδοθεί από το OPEN TV. Αργότερα, στις 21:00, το COSMOTE SPORT 2 HD θα μεταδώσει την αναμέτρηση ΤΣΣΚΑ Σόφιας – ΟΦΗ, στο πλαίσιο του UEFA Europa League.

Τέλος, στο πρόγραμμα των μεταδόσεων περιλαμβάνεται και ο αγώνας Χράντετς Κράλοβε – Παναθηναϊκός, για το UEFA Conference League. Αυτή η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να μεταδοθεί από τον ΣΚΑΪ, επίσης την Πέμπτη.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos