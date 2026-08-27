Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, εξέφρασε τον ενθουσιασμό και την ευτυχία του για την πρόκριση της ομάδας του στη League Phase του Champions League. Η «Ένωση» εξασφάλισε τη θέση της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, μετά τη θριαμβευτική της νίκη κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας με σκορ 4-0. Ο Σέρβος τεχνικός αναφέρθηκε στην εμφάνιση των παικτών του, ενώ τόνισε ότι η ομάδα θα είναι ανταγωνιστική απέναντι στις κορυφαίες ομάδες της ηπείρου.

Ο θρίαμβος επί της Λέφσκι Σόφιας

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για τον θρίαμβο της ΑΕΚ κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας, περιγράφοντας την εμφάνιση της ομάδας του ως «καταπληκτική». Όπως δήλωσε, η ομάδα ξεκίνησε δυναμικά τον αγώνα και βρισκόταν συνεχώς στην επίθεση, ασκώντας μεγάλη πίεση στον αντίπαλο. Το συνεχές πρέσινγκ οδήγησε στη δημιουργία πολλών φάσεων για την «Ένωση».

Ο προπονητής της ΑΕΚ υπογράμμισε ότι η ομάδα του δεν σταμάτησε να πιέζει, ακόμα και μετά την επίτευξη του πρώτου και του δεύτερου γκολ. Αυτή η επιμονή, σε συνδυασμό με την υπέροχη ατμόσφαιρα που είχαν ήδη δημιουργήσει οι καταπληκτικοί φίλαθλοι της ΑΕΚ, έβαλε «φωτιά» στο γήπεδο, οδηγώντας στην ευρεία νίκη με 4-0 και την πρόκριση.

Η επιστροφή της ΑΕΚ στο Champions League

Ο Μάρκο Νίκολιτς εξέφρασε την τεράστια χαρά και ευτυχία του για την ιστορική πρόκριση. Οι δηλώσεις του περιλάμβαναν ευχαριστίες και αναγνώριση της προσπάθειας όλων των εμπλεκομένων. Συγκεκριμένα, δήλωσε πως είναι «πάρα πολύ χαρούμενος, ευτυχισμένος, για όλους, για τους παίκτες, το τεχνικό προσωπικό».

Επίσης, ο Σέρβος τεχνικός αναφέρθηκε στην προσπάθεια που έγινε το καλοκαίρι, καθώς και σε συγκεκριμένα πρόσωπα όπως ο Χαβιέ, ο Μηνάς και ο πρόεδρος της ομάδας. Χαρακτήρισε την βραδιά ως «πάρα πολύ ωραία», τονίζοντας ότι «η ΑΕΚ επιστρέφει στο Champions League» και ότι «το Champions League είναι στην Ελλάδα, στην Αθήνα».

Το «πρότζεκτ» της ομάδας και η εξέλιξή του

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, περιέγραψε την πρόκριση στο Champions League ως ένα σημαντικό ορόσημο για το «πρότζεκτ» της ομάδας. Όπως ανέφερε, η επιτυχία αυτή αποτελεί «την αρχή του πρότζεκτ που ξεκινήσαμε πέρσι και που φτάσαμε εδώ τώρα, στο πλαίσιο του πρότζεκτ που εξελίσσεται».

Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική και την προσπάθεια που καταβάλλεται στην ομάδα, με την πρόκριση να είναι ένα αποτέλεσμα αυτής της πορείας. Η συνεχής εξέλιξη του «πρότζεκτ» δείχνει τη φιλοδοξία της ΑΕΚ να παραμείνει σε υψηλό επίπεδο και να διεκδικεί διακρίσεις.

Ανταγωνιστικότητα σε κορυφαίο επίπεδο

Αναφερόμενος στη συνέχεια της πορείας της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε την πρόθεση της ομάδας να είναι ανταγωνιστική. «Αφού φτάσαμε μέχρι εδώ θα είμαστε ανταγωνιστικοί», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα των παικτών και του τεχνικού επιτελείου.

Ο προπονητής αναγνώρισε ότι η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει «τις κορυφαίες ομάδες της ηπείρου», αλλά επανέλαβε την πεποίθησή του ότι η ομάδα θα σταθεί επάξια. Η δήλωση αυτή αντικατοπτρίζει την πίστη στις δυνατότητες του συνόλου και την επιθυμία για μια αξιοπρεπή και δυναμική παρουσία στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Προτεραιότητα το ελληνικό πρωτάθλημα και οι τρεις διοργανώσεις

Παρά την πρόκριση στο Champions League, ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκαθάρισε ότι το ελληνικό πρωτάθλημα παραμένει κορυφαίας προτεραιότητας για την ΑΕΚ. Όπως δήλωσε, «το ελληνικό πρωτάθλημα είναι κορυφαίας προτεραιότητας για εμάς αυτό μας έφερε εδώ», αναγνωρίζοντας τη σημασία της εγχώριας διοργάνωσης ως βάση για τις ευρωπαϊκές επιτυχίες.

Ο προπονητής της «Ένωσης» υπογράμμισε επίσης ότι η ομάδα θα είναι ανταγωνιστική σε όλες τις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχει. «Έχουμε τρεις διοργανώσεις που θα είμαστε ανταγωνιστικοί», ανέφερε, δείχνοντας την πρόθεση της ΑΕΚ να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta