Η ΑΕΚ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0 με εύστοχο πέναλτι του Μαρίν

Η ΑΕΚ κατάφερε να διευρύνει το προβάδισμά της στον αγώνα ρεβάνς με τη Λέφσκι Σόφιας, σημειώνοντας το τέταρτο γκολ της αναμέτρησης. Το τέρμα, που διαμόρφωσε το 4-0, προήλθε από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ραζβάν Μαρίν στο 55ο λεπτό. Την παράβαση είχε κερδίσει ο Γιόβιτς, σε μια φάση που έλαβε χώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο πλαίσιο των Play Offs του Champions League.

Η αναμέτρηση για τα Play Offs του Champions League

Ο αγώνας μεταξύ της ΑΕΚ και της Λέφσκι Σόφιας διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφεια, αποτελώντας τη ρεβάνς για τα Play Offs του Champions League. Η ελληνική ομάδα έδειξε από νωρίς την πρόθεσή της να κυριαρχήσει, έχοντας πραγματοποιήσει ένα φανταστικό πρώτο ημίχρονο. Η απόδοση αυτή συνεχίστηκε και στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης, με την ΑΕΚ να μην μειώνει καθόλου την ταχύτητά της.

Η ομάδα της ΑΕΚ συνέχισε να πιέζει την αντίπαλη εστία, αναζητώντας διαρκώς τρόπους να απειλήσει την άμυνα της Λέφσκι Σόφιας. Αυτή η επιμονή και η διατήρηση του ρυθμού οδήγησαν στην επίτευξη του τέταρτου τέρματος, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση της ΑΕΚ στον κρίσιμο αυτό αγώνα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.

Η φάση που οδήγησε στο πέναλτι

Στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης, λίγο πριν την επίτευξη του γκολ, εκτυλίχθηκε η φάση που οδήγησε στην κατακύρωση του πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ. Ο ποδοσφαιριστής Ρότα ήταν αυτός που ξεκίνησε την επίθεση, κουβαλώντας την μπάλα με επιτυχία. Στη συνέχεια, ο Ρότα άνοιξε την μπάλα προς τον Ραζβάν Μαρίν, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στην ανάπτυξη της φάσης.

Ο Ραζβάν Μαρίν πραγματοποίησε ένα γύρισμα προς την περιοχή, με στόχο τον Γιόβιτς. Ο Σέρβος επιθετικός της ΑΕΚ, με την εμπειρία και τη σωματική του δύναμη, προστάτεψε την μπάλα με το σώμα του. Κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας, ο Γιόβιτς ανατράπηκε εντός της περιοχής από τον αμυντικό Αλνταΐρ, με αποτέλεσμα ο διαιτητής να υποδείξει την παράβαση του πέναλτι.

Το εύστοχο χτύπημα του Ραζβάν Μαρίν

Την εκτέλεση του πέναλτι ανέλαβε ο Ραζβάν Μαρίν, ο οποίος είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και στην αρχική ανάπτυξη της φάσης. Ο Μαρίν στάθηκε στην άσπρη βούλα, αναλαμβάνοντας την ευθύνη να μετατρέψει την παράβαση σε γκολ. Με ένα άπιαστο χτύπημα, ο Ραζβάν Μαρίν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αφήνοντας άναυδο τον τερματοφύλακα της Λέφσκι Σόφιας.

Το εύστοχο αυτό χτύπημα του Ραζβάν Μαρίν στο 55ο λεπτό της ρεβάνς ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0 υπέρ της ΑΕΚ. Το τέταρτο αυτό γκολ όχι μόνο διεύρυνε το προβάδισμα της ελληνικής ομάδας, αλλά και επιβεβαίωσε την κυριαρχική της παρουσία στον αγωνιστικό χώρο της Νέας Φιλαδέλφειας, απέναντι στην ομάδα της Λέφσκι Σόφιας, στα πλαίσια των Play Offs του Champions League.

Με πληροφορίες από: Gazzetta