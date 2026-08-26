Ερνανγκόμεθ: Οι λόγοι της ανανέωσης με τον Παναθηναϊκό και οι δηλώσεις για τον Ομπράντοβιτς

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ένας εκ των αρχηγών της «La Familia», παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «El Programa de Ortega» του Radio MARCA, όπου αναφέρθηκε εκτενώς στην ανανέωση του συμβολαίου του με τον Παναθηναϊκό AKTOR. Ο Ισπανός πάουερ φόργουορντ μίλησε επίσης για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος επιστρέφει στην ελληνική ομάδα, καθώς και για την πορεία της Εθνικής Ισπανίας ενόψει των επικείμενων αναμετρήσεων.

Η ανανέωση με τον Παναθηναϊκό AKTOR

Παρά το γεγονός ότι ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ είχε προτάσεις από άλλες ομάδες, επέλεξε να υπογράψει νέο συμβόλαιο με το «τριφύλλι», δείχνοντας τις προθέσεις του για μακροπρόθεσμη παραμονή. Ο ίδιος έκανε μια αναδρομή στην πορεία του στην ελληνική ομάδα, τονίζοντας την ευτυχία που βιώνει στον Παναθηναϊκό AKTOR.

«Βρήκα ένα μέρος όπου είμαι πολύ ευτυχισμένος. Ο τρόπος με τον οποίο ζουν το μπάσκετ... Η πρώτη χρονιά ήταν πολύ δύσκολη, αλλά τα κερδίσαμε όλα και όταν κερδίζεις εκεί, γράφεις ιστορία», εξήγησε ο Ερνανγκόμεθ. Πρόσθεσε ότι νιώθει αγάπη και εκτίμηση από τους φιλάθλους, τον ιδιοκτήτη και τον προπονητή, κάτι που θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό. «Είχα ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο, ναι, είχα προτάσεις από άλλες ομάδες και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα με άφηνε να φύγω. Όμως πιστεύω ότι το καλύτερο ήταν να συνεχίσω εκεί μακροπρόθεσμα, νιώθοντας ότι με αγαπούν τόσο πολύ οι φίλαθλοι, ο ιδιοκτήτης και ο προπονητής. Και είναι μια απόφαση που μου άρεσε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ισπανός παίκτης.

Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ αναφέρθηκε στην επικείμενη συνεργασία του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος επιστρέφει στον Παναθηναϊκό AKTOR. Ο Ισπανός πάουερ φόργουορντ εξέφρασε την ανυπομονησία του να τεθεί υπό τις οδηγίες του Σέρβου προπονητή, τονίζοντας τη σημασία της παρουσίας του στην ομάδα.

«Έφεραν τον Ομπράντοβιτς, που είναι ένας θρύλος. Έχει κατακτήσει πέντε φορές την Ευρωλίγκα εκεί και ανυπομονώ να μάθω από αυτόν», ανέφερε ο Ερνανγκόμεθ. Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε συνομιλία με τον Ομπράντοβιτς πριν από την ανανέωση του συμβολαίου του, υπογραμμίζοντας την επιθυμία του να μαθαίνει από τους καλύτερους.

Η φιλοσοφία και οι στόχοι του Παναθηναϊκού

Ο Ισπανός διεθνής αναφέρθηκε και στην πίεση και τη φιλοσοφία που επικρατεί στον Παναθηναϊκό AKTOR, τονίζοντας ότι οι στόχοι της ομάδας είναι πάντα υψηλοί. Σύμφωνα με τον Ερνανγκόμεθ, η ομάδα δεν αρκείται στην απλή συμμετοχή σε τελικούς, αλλά στοχεύει αποκλειστικά στην κατάκτηση τίτλων.

«Αυτή είναι η πίεση που βιώνουμε στον Παναθηναϊκό. Αποκτούμε τους καλύτερους από τους καλύτερους και δεν μας αρκεί να φτάσουμε σε έναν τελικό. Πρέπει να κυνηγάμε τους τίτλους», επισήμανε. Πρόσθεσε ότι η φιλοσοφία του συλλόγου είναι να επενδύει στους καλύτερους παίκτες που υπάρχουν, με μοναδικό σκοπό τη νίκη, δηλώνοντας: «Έτσι το ζουν εκεί, να επενδύουν στους καλύτερους που υπάρχουν και να κερδίζουν. Δεν έχουμε άλλη επιλογή».

Με την εθνική ομάδα της Ισπανίας

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ είναι έτοιμος να ενσωματωθεί στην Εθνική Ισπανίας για το «παράθυρο» του Αυγούστου, όπου η ομάδα θα δώσει σημαντικούς αγώνες για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η Ισπανία θα αναμετρηθεί με την Πορτογαλία και την Ελλάδα.

Ο Ισπανός πάουερ φόργουορντ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία με τους νεότερους παίκτες της εθνικής ομάδας. «Έχω μεγάλη διάθεση να παίξω με τα νέα παιδιά. Τους γνώριζα ήδη εδώ και χρόνια και βλέπω πώς έχει εξελιχθεί η πορεία τους», δήλωσε. Τόνισε επίσης ότι η νέα γενιά έρχεται με μεγάλη όρεξη, διαθέτει ταλέντο και αγωνίζεται με ανταγωνιστικό πνεύμα, κάτι που δείχνει πολύ καλά στοιχεία για το μέλλον της Εθνικής ομάδας. Από το περασμένο καλοκαίρι, ο Χουάντσο και ο αδελφός του, Γουίλι Ερνανγκόμεθ, έχουν αναλάβει χρέη αρχηγών της εθνικής ομάδας, παίρνοντας τη σκυτάλη από τους Σέρχιο Γιουλ και Ρούντι Φερνάντεθ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta