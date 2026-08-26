Ο Φερμίν Αλντεγκέρ στη VR46 Ducati για τις σεζόν 2027 και 2028 του MotoGP

Ο Φερμίν Αλντεγκέρ αφήνει την ομάδα της Gresini Racing και μετακομίζει στην ομάδα του Βαλεντίνο Ρόσι, VR46 Ducati, για τις σεζόν 2027 και 2028 του MotoGP. Η VR46 Ducati επιβεβαίωσε επίσημα την απόκτηση του νεαρού Ισπανού, ο οποίος θα έχει την πλήρη εργοστασιακή υποστήριξη της Ducati Corse. Η συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα του αναβάτη, καθώς θα αγωνίζεται με εργοστασιακή μοτοσικλέτα.

Η επίσημη ανακοίνωση και η συμφωνία

Η ομάδα Pertamina Enduro VR46 Racing Team ανακοίνωσε την ένταξη του Φερμίν Αλντεγκέρ στο δυναμικό της για τις δύο επόμενες αγωνιστικές περιόδους, δηλαδή το 2027 και το 2028. Ο Ισπανός αναβάτης, μετά από δύο χρόνια συνεργασίας με την Gresini Racing, θα αγωνιστεί πλέον με την ομάδα του Βαλεντίνο Ρόσι, έχοντας στη διάθεσή του μια εργοστασιακή μοτοσικλέτα της Ducati.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, ο Αλντεγκέρ θα οδηγεί μια εργοστασιακή Desmosedici GP στη νέα εποχή των 850 κ.εκ. που αναμένεται να ξεκινήσει το 2027. Θα διαθέτει τον ίδιο εξοπλισμό με τους αναβάτες της εργοστασιακής ομάδας, Μαρκ Μάρκεθ και Πέδρο Ακόστα. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ενεργοποίησης της οψιόν που υπήρχε στο συμβόλαιό του με την ιταλική εταιρεία, ενώ το πλάνο από το Μποργκό Πανιγκάλε προβλέπει και έναν πιθανό προβιβασμό του στην εργοστασιακή Ducati το 2029.

Οι δηλώσεις του διευθυντή της ομάδας

Ο διευθυντής της ομάδας, Αλέσιο Σαλούτσι, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προσθήκη του Αλντεγκέρ. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιβεβαιώνουμε ότι ο Φερμίν θα τρέχει με την Pertamina Enduro VR46 το 2027», δήλωσε ο Σαλούτσι. Τόνισε επίσης ότι ο Αλντεγκέρ είναι ένας νεαρός αναβάτης που έχει επιδείξει τεράστιο ταλέντο από το ντεμπούτο του στο MotoGP, αναδεικνυόμενος σε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές.

Ο Σαλούτσι πρόσθεσε: «Ανυπομονούμε να τον υποδεχτούμε στην ομάδα, όπου θα οδηγήσει μια εργοστασιακή Desmosedici GP ως επίσημος αναβάτης της Ducati Corse». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη της ομάδας στις δυνατότητες του Ισπανού και τη στρατηγική σημασία της κίνησης αυτής για το μέλλον.

Οι προσδοκίες του Φερμίν Αλντεγκέρ

Από την πλευρά του, ο Φερμίν Αλντεγκέρ δήλωσε ιδιαίτερα ευτυχισμένος για αυτό το βήμα στην καριέρα του. «Είμαι πολύ ευτυχισμένος που κάνω αυτό το βήμα στην καριέρα μου. Το να υπογράφω στην ομάδα του Βαλεντίνο είναι απίστευτο, καθώς ήταν πάντα ένα από τα ινδάλματά μου και πρότυπο για μένα», ανέφερε ο Ισπανός αναβάτης. Πιστεύει ότι η παρουσία του Βαλεντίνο Ρόσι θα τον βοηθήσει να βελτιωθεί χάρη στις συμβουλές του.

Όσον αφορά τους στόχους του για τη νέα εποχή, ο Αλντεγκέρ τόνισε: «Με τους νέους κανονισμούς του 2027, στόχος μου θα είναι η προσαρμογή στα νέα ελαστικά και τη νέα μοτοσικλέτα. Θέλουμε σταθερότητα, αποφυγή λαθών και τακτική παρουσία στην πρώτη πεντάδα». Ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του ευχαριστώντας θερμά την ομάδα της Gresini και τη Νάντια για τη βοήθειά τους να φτάσει ως αυτό το σημείο.

Η πορεία του Ισπανού αναβάτη

Ο Φερμίν Αλντεγκέρ έκανε το ντεμπούτο του στο MotoGP το 2025, μια σεζόν που στέφθηκε με επιτυχία. Κατέκτησε τον τίτλο του «Rookie της χρονιάς», επιβεβαιώνοντας το ταλέντο του από την αρχή. Στην πρώτη του αυτή σεζόν, σημείωσε μια εντυπωσιακή νίκη στην Ινδονησία, ενώ ανέβηκε στο βάθρο και σε άλλους αγώνες, συγκεκριμένα στη Γαλλία και την Αυστρία.

Η απόδοσή του το 2025 τον οδήγησε στην 8η θέση της γενικής κατάταξης, συγκεντρώνοντας συνολικά 214 βαθμούς. Αυτή η πορεία ανέδειξε τις δυνατότητές του και τον καθιέρωσε ως έναν από τους πολλά υποσχόμενους αναβάτες του πρωταθλήματος.

Οι προκλήσεις της σεζόν 2026 και η επιστροφή

Η σεζόν του 2026 αποδείχθηκε ιδιαίτερα άτυχη για τον 21χρονο Ισπανό αναβάτη. Ένας σοβαρός τραυματισμός στο πόδι κατά τη διάρκεια προπόνησης τον Ιανουάριο τον κράτησε εκτός της προετοιμασίας της ομάδας. Αργότερα, ένας νέος τραυματισμός στην πλάτη, αυτή τη φορά στο Άσσεν, τον ανάγκασε να απουσιάσει από τρεις αγώνες, επηρεάζοντας σημαντικά την αγωνιστική του παρουσία.

Αυτή την εβδομάδα, ο Φερμίν Αλντεγκέρ ταξιδεύει στην Αραγονία. Εκεί, θα υποβληθεί στις τελικές ιατρικές εξετάσεις από τον Δρ. Άνχελ Τσάρτε. Ο σκοπός των εξετάσεων είναι να λάβει το «πράσινο φως» για να συμμετάσχει στις ελεύθερες δοκιμές, σηματοδοτώντας την προσπάθειά του για πλήρη επιστροφή στην αγωνιστική δράση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta