Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε για Τσεχία με στόχο την πρόκριση

Η αποστολή του Παναθηναϊκού επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο με προορισμό το Χράντετς Κράλοβε της Τσεχίας, ενόψει του κρίσιμου επαναληπτικού αγώνα των play-offs του Conference League. Οι «πράσινοι» ετοιμάζονται για την αναμέτρηση της 27ης Αυγούστου, στις 20:00, με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα τους εξασφαλίσει την είσοδο στη League Phase της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η ομάδα αναχώρησε από την Αθήνα μετά την πρωινή προπόνηση, με την πρόκριση να αποτελεί την «πολυπόθητη» επιδίωξη.

Ο στόχος της πρόκρισης και το προηγούμενο ματς

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται λίγες ημέρες μετά το δραματικό 2-2 απέναντι στην Χράντετς Κράλοβε, το οποίο διεξήχθη στο ΟΑΚΑ. Το αποτέλεσμα αυτό καθιστά τον επαναληπτικό αγώνα στην Τσεχία καθοριστικό για την ευρωπαϊκή του πορεία και την συνέχεια στη διοργάνωση.

Η ελληνική ομάδα έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο την εξασφάλιση της νίκης, η οποία θα ανοίξει τον δρόμο για την είσοδο στη League Phase του Conference League. Αυτή η φάση της διοργάνωσης αποτελεί σημαντικό βήμα για τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες του συλλόγου και την παρουσία του σε υψηλό επίπεδο.

Η αναχώρηση από την Αθήνα

Πριν την αναχώρηση, η αποστολή των «πρασίνων» πραγματοποίησε την πρωινή της προπόνηση στις εγκαταστάσεις του Κορωπίου. Μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας, οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο, ξεκινώντας το ταξίδι τους για την Τσεχία, όπου θα διεξαχθεί ο κρίσιμος αγώνας.

Κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», οι παίκτες του Παναθηναϊκού συνάντησαν φιλάθλους και υποστηρικτές. Εκεί, υπέγραψαν αυτόγραφα και έβγαλαν φωτογραφίες με τους παρευρισκόμενους, πριν αποχωρήσουν με την προσήλωση στην πολυπόθητη πρόκριση που αποτελεί τον βασικό τους στόχο.

Οι απουσίες και οι επιστροφές στην αποστολή

Ο Δανός τεχνικός, Τζέικομπ Νίστρουπ, αντιμετωπίζει σημαντικές απουσίες ενόψει της αναμέτρησης στην Τσεχία. Συγκεκριμένα, δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τραυματίες ποδοσφαιριστές Ίνγκασον, Παντελίδη και Τσάπρα, οι οποίοι παραμένουν εκτός αγωνιστικής δράσης λόγω των προβλημάτων που τους ταλαιπωρούν.

Επιπλέον, ο Κρίστιανσεν κρίθηκε ανέτοιμος για να συμμετάσχει στην αποστολή, ενώ οι Τσέριν και Τούμπα, οι οποίοι φέρονται να είναι έτοιμοι να αποχωρήσουν από την ομάδα, επίσης δεν συμπεριλήφθηκαν στις επιλογές του προπονητή για τον επαναληπτικό αγώνα.

Στον αντίποδα, υπήρξε και μία σημαντική επιστροφή για τον Παναθηναϊκό. Ο Καλάμπρια συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή, καθώς φαίνεται πως έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε. Η παρουσία του Καλάμπρια θα είναι στη διάθεση του Δανού τεχνικού, προσφέροντας μία επιπλέον επιλογή για την άμυνα της ομάδας.

Αναλυτικά η αποστολή των «πρασίνων» και το πρόγραμμα

Η αποστολή του Παναθηναϊκού που ταξίδεψε στην Τσεχία αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ και Ντέσερς. Η αποστολή στη Τσέχια καλύπτεται δημοσιογραφικά από τον Σωτήρη Μυκονίου.

Κατά την άφιξη της ομάδας στην Τσεχία, το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η Συνέντευξη Τύπου. Αυτή η εκδήλωση αποτελεί μέρος του επίσημου προγράμματος πριν τον αγώνα, όπου ο προπονητής και ένας ποδοσφαιριστής θα μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης για την επικείμενη αναμέτρηση και τις προσδοκίες τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta