Ο Μιχάλης Λούντζης για τη νέα σελίδα στο Μαρούσι: «Με αγκάλιασαν όλοι, ανυπομονώ να παίξω»

Ο Μιχάλης Λούντζης, ο Έλληνας γκαρντ, άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, φορώντας πλέον τη φανέλα του Αμαρουσίου. Ο αθλητής εξέφρασε την αισιοδοξία του για το μέλλον, επιθυμώντας να αφήσει πίσω του τη δύσκολη περσινή χρονιά, η οποία σημαδεύτηκε από έναν σοβαρό τραυματισμό. Με την ένταξή του στη νέα του ομάδα, ο Λούντζης στοχεύει στην πλήρη επάνοδο και την αγωνιστική προσφορά.

Η σταδιακή επιστροφή στις προπονήσεις

Ο Μιχάλης Λούντζης έχει ήδη ξεκινήσει να εντάσσεται σταδιακά στο πρόγραμμα των προπονήσεων της ομάδας του Αμαρουσίου. Ο ίδιος δήλωσε με πεποίθηση ότι πολύ σύντομα θα είναι σε θέση να φτάσει στο 100% της αγωνιστικής του ετοιμότητας, ώστε να τεθεί πλήρως στη διάθεση του προπονητή, Ηλία Παπαθεοδώρου. Η αποθεραπεία του, όπως ανέφερε, βρίσκεται στο τελικό της στάδιο και ο ίδιος εργάζεται σκληρά για να επανέλθει στην επιθυμητή κατάσταση όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Ο γκαρντ υπογράμμισε τη λαχτάρα του να αγωνιστεί ξανά, καθώς η απουσία από τους αγωνιστικούς χώρους του έχει λείψει. Η προσήλωση στην αποκατάσταση και η εντατική δουλειά αποτελούν προτεραιότητα για τον Λούντζη, ο οποίος θέλει να είναι έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα του Αμαρουσίου.

Η θερμή υποδοχή από το Μαρούσι

Ο Μιχάλης Λούντζης μίλησε για τη θερμή υποδοχή που έλαβε από τους ανθρώπους της νέας του ομάδας. «Όλοι οι άνθρωποι της ομάδας με αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή και μου έδειξαν πόσο ήθελαν να συνεργαστούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά. Αυτή η άμεση και θετική ανταπόκριση έπαιξε σημαντικό ρόλο στην προσαρμογή του.

Ο αθλητής τόνισε ότι η ομάδα γνώριζε την περσινή του περιπέτεια με τον τραυματισμό, ο οποίος τον κράτησε εκτός αγωνιστικής δράσης για σχεδόν ολόκληρη τη σεζόν. Ωστόσο, αυτό το γεγονός δεν επηρέασε την επιθυμία του Αμαρουσίου να τον εντάξει στο δυναμικό του, δείχνοντας εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του.

Ιστορία και οικογενειακό κλίμα

Ο Λούντζης περιέγραψε το Μαρούσι ως μια ιστορική ομάδα, η οποία διαθέτει μεγάλη παράδοση στον χώρο του μπάσκετ. Πέρα από την αγωνιστική της ταυτότητα, ο γκαρντ αναφέρθηκε και στο οικογενειακό κλίμα που επικρατεί στον σύλλογο, κάτι που διαπίστωσε από την πρώτη στιγμή της παρουσίας του εκεί. Για τον ίδιο, οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν πρωταρχική σημασία και είναι πάνω απ' όλα.

Συμμετέχοντας στις προπονήσεις, ο Μιχάλης Λούντζης έχει σχηματίσει την εικόνα μιας ανταγωνιστικής ομάδας. Αυτή η εκτίμηση βασίζεται στην καθημερινή δουλειά και την αφοσίωση που παρατηρεί στους συμπαίκτες του και το τεχνικό επιτελείο, ενισχύοντας την πεποίθησή του για μια επιτυχημένη πορεία.

Οι στόχοι για την επερχόμενη σεζόν

Ο Έλληνας γκαρντ διακρίνει στην ομάδα του Αμαρουσίου μια έντονη επιθυμία και διάθεση να αφήσουν πίσω τους τις δύο δύσκολες τελευταίες σεζόν. Παρόλο που η ομάδα έχει περάσει από περιόδους προκλήσεων, υπάρχει πλέον μια συλλογική προσπάθεια για μια νέα, πιο επιτυχημένη πορεία. Ο Λούντζης προτίμησε να μην αναφερθεί εκτενώς σε προβλέψεις, τονίζοντας ότι «καλύτερα είναι να μιλήσουμε στο γήπεδο, όταν έρθει η ώρα».

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Μιχάλης Λούντζης αναγνώρισε ότι φέτος το επίπεδο του πρωταθλήματος αναμένεται να είναι πολύ ανεβασμένο. Παρά την αυξημένη δυσκολία, η ομάδα του Αμαρουσίου στοχεύει να κάνει αισθητή την παρουσία της, προσφέροντας παράλληλα χαρά και ικανοποίηση στους φιλάθλους της. Η δέσμευση για σκληρή δουλειά και αγωνιστικότητα είναι εμφανής, με στόχο την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta