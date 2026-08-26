Παναθηναϊκός: Νέα συνεργασία με διεθνή αυτοκινητοβιομηχανία

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε μια σημαντική συμφωνία, ανακοινώνοντας τη διετή στρατηγική της συνεργασία με τη διεθνή αυτοκινητοβιομηχανία OMODA & JAECOO. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η OMODA & JAECOO αναλαμβάνει επίσημα τον ρόλο του «Official Automotive Partner» του ποδοσφαιρικού συλλόγου.

Η συνεργασία προβλέπει τη διάθεση ενός ολοκληρωμένου στόλου 35 νέων οχημάτων, τα οποία διαθέτουν προηγμένη υβριδική τεχνολογία. Αυτά τα οχήματα θα καλύπτουν τις καθημερινές αγωνιστικές, διοικητικές και λειτουργικές ανάγκες του οργανισμού του Παναθηναϊκού.

Η νέα στρατηγική συνεργασία του «τριφυλλιού»

Η OMODA & JAECOO, ως επίσημος αυτοκινητικός συνεργάτης, θα παρέχει στον Παναθηναϊκό έναν στόλο που αποτελείται από 35 οχήματα υψηλής τεχνολογίας. Η συμφωνία αυτή έχει διετή διάρκεια και σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τις μετακινήσεις και την υποστήριξη των αναγκών του συλλόγου.

Ο στόλος των οχημάτων, που χαρακτηρίζεται από την προηγμένη υβριδική του τεχνολογία, έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών. Από τις αγωνιστικές απαιτήσεις μέχρι τις διοικητικές και τις γενικότερες λειτουργικές ανάγκες, τα αυτοκίνητα αυτά θα συμβάλλουν στην εύρυθμη καθημερινότητα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Οι δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή της O&J Automotive Ελλάς

Ο Γενικός Διευθυντής της O&J Automotive Ελλάς, κύριος Στρατής Μπατσολάκης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία. Δήλωσε ότι αυτή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξη της OMODA & JAECOO στην Ελλάδα. Η επιλογή του Παναθηναϊκού έγινε, όπως ανέφερε, λόγω του ότι ο οργανισμός ενσαρκώνει το πάθος, την ιστορία και τη φιλοδοξία για συνεχή εξέλιξη.

Ο κύριος Μπατσολάκης τόνισε ότι δεν πρόκειται απλώς για μια χορηγία, αλλά για μια στρατηγική συνεργασία με στόχο τη δημιουργία μιας ουσιαστικής σχέσης με τους φιλάθλους και την ελληνική κοινωνία. Επεσήμανε πως οι αξίες της ομάδας βρίσκονται στον πυρήνα και της φιλοσοφίας της OMODA & JAECOO, καθώς πιστεύουν ότι η κινητικότητα είναι εμπειρία, ταυτότητα και συναίσθημα. Κατέληξε λέγοντας πως μαζί με τον Παναθηναϊκό, μοιράζονται κοινό όραμα και κινούνται με ενέργεια και συνέπεια προς το μέλλον.

Η τοποθέτηση του Chief Business Officer της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Από την πλευρά του, ο Chief Business Officer της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, κύριος Γεώργιος Σταθοπούλος, καλωσόρισε την OMODA & JAECOO στην οικογένεια του συλλόγου. Χαρακτήρισε τη συνεργασία ως μια σημαντική προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο των στρατηγικών συνεργατών της ομάδας.

Ο κύριος Σταθοπούλος υπογράμμισε ότι η συμφωνία επιβεβαιώνει τη δυναμική και την ελκυστικότητα του Παναθηναϊκού για κορυφαία διεθνή brands. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι μέσω κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων θα δημιουργηθεί σημαντική αξία και για τις δύο πλευρές, προσφέροντας παράλληλα νέες εμπειρίες στους φιλάθλους. Ευχήθηκε μια συνεργασία με διάρκεια και πολλές επιτυχίες.

Συμβολισμοί και μελλοντικές δράσεις

Η συνεργασία αυτή συνδέει συμβολικά το πράσινο χρώμα, που αποτελεί την ταυτότητα του Παναθηναϊκού, με τη φιλοσοφία της OMODA & JAECOO για βιώσιμη, σύγχρονη και ζωντανή μετακίνηση. Η συμφωνία εντάσσεται επίσης στη διεθνή στρατηγική του ομίλου για δυναμική παρουσία στον αθλητισμό υψηλού επιπέδου.

Η συνέργεια αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα ενόψει της νέας εποχής του συλλόγου και της μελλοντικής λειτουργίας του γηπέδου στον Βοτανικό. Επιπλέον, οι δύο πλευρές σχεδιάζουν κοινές ενέργειες επικοινωνίας και δράσεις προβολής κατά τη διάρκεια της διετούς συνεργασίας.

Στόχος αυτών των δράσεων είναι να προσφερθούν νέες διαδραστικές εμπειρίες στους φιλάθλους, φέρνοντας το κοινό πιο κοντά τόσο στην ομάδα όσο και στην OMODA & JAECOO.

Με πληροφορίες από: Gazzetta