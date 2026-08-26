Μάντσεστερ Σίτι: Ο Αγιούμπ Μπουαντί επίσημα στους «Πολίτες»

Παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι είναι και επίσημα ο Αγιούμπ Μπουαντί, όπως ανακοίνωσαν οι «Πολίτες». Ο 18χρονος Μαροκινός αποκτήθηκε από τη Λιλ, με τη μεταγραφή να φτάνει τα 95 εκατομμύρια ευρώ, συν επιπλέον 5 εκατομμύρια σε μπόνους. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας, με οψιόν ανανέωσης για μία ακόμη χρονιά, αποτελώντας μια σημαντική επένδυση για το μέλλον του συλλόγου.

Η επίσημη ανακοίνωση και η παρουσίαση του παίκτη

Η Μάντσεστερ Σίτι επιβεβαίωσε την απόκτηση του Αγιούμπ Μπουαντί, κάνοντας γνωστή την ολοκλήρωση της μεταγραφής με επίσημη ανακοίνωση. Οι «Πολίτες» παρουσίασαν τον νέο τους παίκτη μέσα από ένα «τρομερό video», το οποίο δημοσιεύτηκε για να καλωσορίσει τον νεαρό ποδοσφαιριστή στην ομάδα τους. Αυτή η κίνηση υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει ο σύλλογος στην προσθήκη του 18χρονου Μαροκινού στο δυναμικό του.

Η απόκτηση του Μπουαντί θεωρείται επένδυση για το μέλλον της Μάντσεστερ Σίτι. Ο σύλλογος προχώρησε στην κίνηση αυτή με σκοπό να ενισχύσει το ρόστερ του με ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Η επίσημη ανακοίνωση των «Πολιτών» επιβεβαίωσε τις φήμες των τελευταίων ημερών και σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τον νεαρό ποδοσφαιριστή.

Το κόστος της μεταγραφής και οι όροι του συμβολαίου

Για να κάνουν δικό τους τον Αγιούμπ Μπουαντί, οι «Πολίτες» χρειάστηκε να βάλουν «βαθιά το χέρι στην τσέπη», όπως αναφέρεται. Το deal έκλεισε στα 95.000.000 ευρώ, ποσό στο οποίο προστίθενται και 5.000.000 ευρώ σε μπόνους, ανεβάζοντας τη συνολική αξία της μεταγραφής σε ένα σημαντικό ποσό. Η επένδυση αυτή αντικατοπτρίζει την πίστη της Μάντσεστερ Σίτι στις δυνατότητες του νεαρού παίκτη.

Ο 18χρονος «wonderkid» έφτασε στο «Έτιχαντ» και υπέγραψε συμβόλαιο που τον κρατά στο Μάντσεστερ για τα επόμενα πέντε χρόνια. Επιπλέον, η συμφωνία περιλαμβάνει οψιόν για την επέκταση της συνεργασίας για μία ακόμη χρονιά. Αυτή η μακροχρόνια δέσμευση δείχνει την πρόθεση του συλλόγου να χτίσει γύρω από τον Μπουαντί και να τον εντάξει πλήρως στα πλάνα του για το μέλλον.

Η πορεία του Μπουαντί πριν τη Σίτι και ο ρόλος του Μαρέσκα

Πριν ενταχθεί στο δυναμικό της Μάντσεστερ Σίτι, ο Αγιούμπ Μπουαντί αγωνιζόταν με τη φανέλα της Λιλ, όπου είχε μετρήσει συνολικά 42 εμφανίσεις. Η παρουσία του στους «Λιλουά» αποτέλεσε ένα σημαντικό στάδιο στην ποδοσφαιρική του εξέλιξη, προσελκύοντας το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων χάρη στις επιδόσεις του.

Στη νέα του ομάδα, ο 18χρονος Μαροκινός θα τεθεί υπό τις οδηγίες του Μαρέσκα. Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι θα αναλάβει την καθοδήγηση του Μπουαντί, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των ικανοτήτων του και την ομαλή ενσωμάτωσή του στο αγωνιστικό σύνολο των «Πολιτών». Η συνεργασία τους αναμένεται να είναι καθοριστική για την πορεία του νεαρού παίκτη.

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Μουντιάλ του 2026

Ο Αγιούμπ Μπουαντί κατάφερε να κάνει τον «ποδοσφαιρικό πλανήτη να παραμιλά» το καλοκαίρι, χάρη στις εξαιρετικές του εμφανίσεις στο Μουντιάλ του 2026. Εκεί, ο Μαροκινός διεθνής αγωνίστηκε με τα «Λιοντάρια του Άτλαντα», την εθνική ομάδα του Μαρόκου, όπου εντυπωσίασε με τις ικανότητές του και την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο.

Στο πλαίσιο του παγκόσμιου κυπέλλου, ο Μπουαντί ήταν συμπαίκτης με τον Ελ Καμπί, τον επιθετικό του Ολυμπιακού. Οι επιδόσεις του στο Μουντιάλ ήταν καθοριστικές για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος της Μάντσεστερ Σίτι και οδήγησαν στην ολοκλήρωση αυτής της σημαντικής μεταγραφής, επιβεβαιώνοντας το ταλέντο και την αξία του νεαρού ποδοσφαιριστή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta