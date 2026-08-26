ΑΕΚ: Νίκησε τη Μεγαρίδα στο πρώτο φιλικό με «100άρα»

Η ΑΕΚ ξεκίνησε τις φιλικές της αναμετρήσεις με νίκη, επικρατώντας της Νεανικής Εστίας Μεγαρίδας με το ευρύ σκορ 101-75. Ο αγώνας, που διεξήχθη στην «SUNEL Arena», αποτέλεσε το πρώτο τεστ για την ομάδα μετά την έναρξη της προετοιμασίας της. Για τον προπονητή Ντράγκαν Σάκοτα, η φιλική αναμέτρηση προσέφερε την ευκαιρία να διαπιστώσει τον βαθμό ετοιμότητας του συνόλου του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Το πρώτο φιλικό και η επικράτηση

Η «Ένωση» υποδέχθηκε τη Νεανική Εστία Μεγαρίδας στην «SUNEL Arena» στο πλαίσιο του πρώτου φιλικού παιχνιδιού της προετοιμασίας της. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με την ΑΕΚ να σημειώνει 101 πόντους έναντι 75 της Μεγαρίδας, δείχνοντας τις πρώτες της διαθέσεις στο παρκέ μετά την έναρξη της προετοιμασίας της.

Το παιχνίδι διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, ενώ δεν τηρήθηκαν αναλυτικά τα στατιστικά των πόντων των παικτών. Παρά τις σημαντικές απουσίες που αντιμετώπιζε, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα κατάφερε να επιβληθεί, παρουσιάζοντας τόσο καλές όσο και κάποιες κακές στιγμές κατά τη διάρκεια του αγώνα, όπως ήταν αναμενόμενο για ένα πρώτο φιλικό.

Ντεμπούτα και σημαντικές απουσίες

Στο πρώτο αυτό φιλικό, πέντε παίκτες έκαναν το ντεμπούτο τους με τη φανέλα της ΑΕΚ. Πρόκειται για τους Ντέρικ Γουίλιαμς, Γιώργο Τσαλμπούρη, Νέλι Τζόζεφ, Βασίλη Χαρτώνα και Σταύρο Γυμνόπουλο, οι οποίοι αγωνίστηκαν για πρώτη φορά με την ομάδα, δίνοντας το στίγμα τους.

Παράλληλα, η «Ένωση» αντιμετώπισε τη Μεγαρίδα με αρκετές και σημαντικές απουσίες από το ρόστερ της. Συγκεκριμένα, δεν αγωνίστηκαν οι Γκρεγκ Μπράουν, Κισόν Φίζελ, Λάντερς Νόλεϊ και Δημήτρης Φλιώνης. Επιπλέον, αναμένεται και ο ΝτεΆντρε Πίνκνεϊ, ο οποίος έχει ανακοινωθεί επίσημα από την ΑΕΚ και θα ενσωματωθεί στην ομάδα.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης στο παρκέ

Η Μεγαρίδα ξεκίνησε δυναμικά το παιχνίδι, καταφέρνοντας μάλιστα να προηγηθεί με σκορ 16-18 στο ξεκίνημα του αγώνα, βάζοντας δύσκολα στην ΑΕΚ. Ωστόσο, η «Ένωση» αντέδρασε άμεσα και με την είσοδο του Γιώργου Τσαλμπούρη, καθώς και το φορμάρισμα του Μπάρτλεϊ, έφερε γρήγορα το παιχνίδι στα μέτρα της.

Το ημίχρονο βρήκε την ΑΕΚ να προηγείται με 50-40, έχοντας πλέον τον έλεγχο της αναμέτρησης. Στη συνέχεια, η άμυνα της «Ένωσης» ανέβασε στροφές, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αύξηση της διαφοράς. Ο Ντέρικ Γουίλιαμς αναδείχθηκε σε σημείο αναφοράς στην επίθεση, προσφέροντας σημαντικές λύσεις και ανεβάζοντας τη διαφορά με συνέπεια.

Οι δοκιμές του Ντράγκαν Σάκοτα και οι διακριθέντες

Ο προπονητής Ντράγκαν Σάκοτα είχε την ευκαιρία να δει τον βαθμό ετοιμότητας του γκρουπ των παικτών του και να δοκιμάσει διάφορα σχήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα, όπως ήταν αναμενόμενο σε ένα φιλικό προετοιμασίας. Η εικόνα της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο, κυρίως στο αμυντικό κομμάτι, ήταν πολύ καλή και βελτιωμένη.

Από τους παίκτες που αγωνίστηκαν, ξεχώρισαν οι Ντέρικ Γουίλιαμς και Μπάρτλεϊ, ενώ θετικό ντεμπούτο πραγματοποίησαν οι Γιώργος Τσαλμπούρης, Βασίλης Χαρτώνας και Σταύρος Γυμνόπουλος. Οι Χαρτώνας και Γυμνόπουλος έβγαλαν μεγάλη διάθεση στο διάστημα που αγωνίστηκαν, προσφέροντας πολλές λύσεις στην «Ένωση». Η ΑΕΚ μπήκε έτσι με το δεξί στα φιλικά προετοιμασίας, έχοντας πολύ καλή εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko