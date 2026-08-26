Η Μονακό με πλάνο budget 6-7 εκατομμυρίων ευρώ για την παραμονή της

Η Μονακό βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση αναφορικά με το μέλλον της στον μπασκετικό χάρτη, τόσο της Γαλλίας όσο και της Ευρώπης. Οι Μονεγάσκοι υπερασπίστηκαν την παραμονή τους στο γαλλικό πρωτάθλημα την Τρίτη 25 Αυγούστου, ενώπιον της Γαλλικής Εθνικής Ολυμπιακής και Αθλητικής Επιτροπής (CNOSF). Κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης ακρόασης, παρουσίασαν ένα αναθεωρημένο πλάνο προϋπολογισμού, το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 6 και 7 εκατομμυρίων ευρώ, σε μια προσπάθεια να διασφαλίσουν τη συνέχεια του συλλόγου.

Η κρίσιμη καμπή για τη Μονακό

Ο μπασκετικός σύλλογος της Μονακό εξακολουθεί να βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού, αντιμετωπίζοντας σοβαρές προκλήσεις για την ίδια του την ύπαρξη. Οι ώρες που διανύει η ομάδα χαρακτηρίζονται ως κρίσιμες, καθώς προσπαθεί να παραμείνει όρθια και να διατηρήσει τη θέση της στον ανταγωνιστικό χώρο του μπάσκετ, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η προσπάθεια αυτή κορυφώθηκε την Τρίτη 25 Αυγούστου, όταν οι εκπρόσωποι της Μονακό βρέθηκαν ενώπιον της Γαλλικής Εθνικής Ολυμπιακής και Αθλητικής Επιτροπής (CNOSF). Σκοπός της ακρόασης ήταν η υπεράσπιση της παραμονής του συλλόγου στο γαλλικό πρωτάθλημα, παρουσιάζοντας ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την οικονομική του βιωσιμότητα.

Αναθεώρηση του οικονομικού πλάνου

Κατά την παρουσίαση ενώπιον της Γαλλικής Εθνικής Ολυμπιακής και Αθλητικής Επιτροπής, οι Μονεγάσκοι παρουσίασαν ένα πλάνο που εμφάνιζε αισθητές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις πληροφορίες που είχαν διακινηθεί λίγες ώρες νωρίτερα. Ενώ αρχικά, γινόταν λόγος για έναν προϋπολογισμό που θα έφτανε τα 12,5 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό που είχε αναφερθεί ως στόχος.

Ωστόσο, η εφημερίδα «Nice-Matin» είχε ήδη αποκαλύψει ένα σενάριο που προέβλεπε ένα budget μεταξύ 6 και 7 εκατομμυρίων ευρώ. Πράγματι, λίγο πριν την ακρόαση, ο νομικός σύμβουλος του συλλόγου είχε δηλώσει ότι ο στόχος ήταν ένας προϋπολογισμός της τάξεως των 12,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αγωνιστική σεζόν 2026-2027. Παρόλα αυτά, μετά από 2,5 ώρες διαβουλεύσεων και συζητήσεων, το τελικό μέγεθος του προϋπολογισμού αναθεωρήθηκε, διαμορφώνοντας το στα 6 με 7 εκατομμύρια ευρώ.

Διασφαλισμένα έσοδα και προβλέψεις

Ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός των 6-7 εκατομμυρίων ευρώ συνυπολογίζει τόσο τα έσοδα που έχουν ήδη διασφαλιστεί από τον σύλλογο, όσο και εκείνα που ενδέχεται να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής χρονιάς. Αυτή η προσέγγιση αποσκοπεί στην παροχή μιας πιο ρεαλιστικής εικόνας της οικονομικής κατάστασης της ομάδας.

Στο παρόν στάδιο, η Μονακό υποστηρίζει ότι διαθέτει καταγεγραμμένους πόρους που ανέρχονται σε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτό το ποσό, τα 3,27 εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη εισπραχθεί ή έχουν πιστοποιηθεί πλήρως. Οι συγκεκριμένοι πόροι προέρχονται από χορηγίες και αποζημιώσεις μεταγραφών, αποτελώντας ένα σημαντικό μέρος της οικονομικής βάσης για την επόμενη περίοδο.

Η αναδόμηση του ρόστερ σε χρόνο-ρεκόρ

Πέρα από τις οικονομικές προκλήσεις, ο σύλλογος αντιμετωπίζει και την επιτακτική ανάγκη να αναδομήσει το ρόστερ του από το μηδέν. Αυτό αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα, ειδικά τη στιγμή που η ομάδα προσπαθεί να διασφαλίσει την παραμονή της στο πρωτάθλημα.

Σε περίπτωση που η Μονακό δικαιωθεί και εξασφαλίσει τη συνέχεια της λειτουργίας της, θα κληθεί να συγκροτήσει την αγωνιστική της ομάδα σε χρόνο-ρεκόρ. Ο μοναδικός παίκτης που έχει ενεργό συμβόλαιο αυτή τη στιγμή είναι ο Μπεγκαρέν. Ωστόσο, υπάρχουν ήδη κινήσεις και σκέψεις για την ενίσχυση του ρόστερ, με τον Γιακουμπα Ουαταρά να οδεύει προς την επιστροφή του στην ομάδα. Παράλληλα, εξετάζονται και οι περιπτώσεις των Ζοέλ Αγιάγι και Αξέλ Τουπάν, ως πιθανές προσθήκες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta