Σε συμφωνία ΠΑΟΚ και Παρτιζάν για τον Ογκνιεν Ούγκρεσιτς

Ο ΠΑΟΚ ήρθε σε συμφωνία με την Παρτιζάν για τη μετακίνηση του Ογκνιεν Ούγκρεσιτς στον Δικέφαλο του Βορρά, κλείνοντας μια σημαντική μεταγραφική κίνηση. Η μεταγραφή του 19χρονου μέσου, ενός εκ των μεγαλύτερων ταλέντων του σερβικού ποδοσφαίρου, αναμένεται να ξεπεράσει τα 8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη συμφωνία προβλέπονται και μπόνους. Ο νεαρός Σέρβος βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στη μετακόμισή του στη Θεσσαλονίκη, ενισχύοντας το ρόστερ της ομάδας.

Η συμφωνία και το κόστος της μεταγραφής

Ο ΠΑΟΚ έχει καταλήξει σε συμφωνία με την Παρτιζάν για την απόκτηση του Ογκνιεν Ούγκρεσιτς, ολοκληρώνοντας μια κίνηση που βρισκόταν στο μεταγραφικό του πλάνο για αρκετό καιρό. Η μεταγραφή του νεαρού ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι μόλις 19 ετών, αναμένεται να ξεπεράσει το ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ, καθιστώντας την μία από τις πιο δαπανηρές για τον σύλλογο.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ των δύο συλλόγων, προβλέπονται επίσης και μπόνους, τα οποία θα προστεθούν στο αρχικό ποσό μεταγραφής. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια σημαντική επένδυση για τον Δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος επιδιώκει να ενισχύσει το δυναμικό του με έναν πολλά υποσχόμενο παίκτη.

Το προφίλ του Ογκνιεν Ούγκρεσιτς

Ο Ογκνιεν Ούγκρεσιτς χαρακτηρίζεται ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του σερβικού ποδοσφαίρου, έχοντας ήδη τραβήξει τα βλέμματα με τις εμφανίσεις του. Ο 19χρονος μέσος διαθέτει στοιχεία που τον έχουν ήδη καταστήσει ένα από τα πλέον υποσχόμενα ονόματα στη χώρα του, προσελκύοντας το ενδιαφέρον μεγάλων συλλόγων.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 10 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που αντικατοπτρίζει τις υψηλές του δυνατότητες. Ο Ούγκρεσιτς αγωνίζεται με επιτυχία τόσο στη θέση του «8» όσο και σε αυτή του «10», προσφέροντας ευελιξία και δημιουργικές λύσεις στον αγωνιστικό χώρο, κάτι που τον καθιστά πολύτιμο για κάθε ομάδα.

Η πορεία προς τη Θεσσαλονίκη

Η περίπτωση του Ούγκρεσιτς βρισκόταν εδώ και αρκετό διάστημα στο μεταγραφικό πλάνο του ΠΑΟΚ, με τους ανθρώπους της ομάδας να παρακολουθούν στενά την εξέλιξή του. Ο νεαρός Σέρβος είχε ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή, ιδιαίτερα μετά την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, καθώς ο ΠΑΟΚ αναζητούσε έναν ποδοσφαιριστή με ανάλογα χαρακτηριστικά και προοπτικές.

Πλέον, όλα δείχνουν πως ο Ογκνιεν Ούγκρεσιτς βρίσκεται πολύ κοντά στο να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη και να ενταχθεί στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, ενισχύοντας τη μεσαία γραμμή της ομάδας. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται να προσθέσει έναν ποδοσφαιριστή με σημαντικές προοπτικές εξέλιξης και να δώσει νέα δυναμική στον Δικέφαλο του Βορρά.

Ο καθοριστικός ρόλος του Ιβάν Σαββίδη

Καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τη μεταγραφή του Ογκνιεν Ούγκρεσιτς φέρεται να είχε ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος επέδειξε προσωπικό ενδιαφέρον για την υπόθεση. Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ ανέλαβε προσωπικά ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας, επιβεβαιώνοντας την επιθυμία του συλλόγου να αποκτήσει τον νεαρό Σέρβο.

Η εμπλοκή του κ. Σαββίδη ήταν καθοριστική για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Παρτιζάν, καθώς οι προσωπικές του επαφές συνέβαλαν στην επίτευξη της τελικής συμφωνίας. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει ο σύλλογος σε αυτή την επένδυση για το μέλλον της ομάδας και την ενίσχυση του ρόστερ με ποιοτικούς παίκτες.

Διεθνής εμπειρία και προοπτικές εξέλιξης

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Ογκνιεν Ούγκρεσιτς έχει ήδη καταγράψει συμμετοχή με την ανδρική Εθνική Σερβίας, γεγονός που μαρτυρά το υψηλό του επίπεδο και τις δυνατότητές του. Το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2025, προσθέτοντας πολύτιμη διεθνή εμπειρία στο βιογραφικό του.

Εφόσον η συμφωνία ολοκληρωθεί και τυπικά, ο ΠΑΟΚ θα ενισχυθεί με έναν ποδοσφαιριστή που διαθέτει σημαντικές προοπτικές εξέλιξης και μπορεί να προσφέρει άμεσα στην ομάδα. Η επένδυση σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νεαρά ονόματα του σερβικού ποδοσφαίρου αναμένεται να αποδώσει καρπούς στο μέλλον, τόσο αγωνιστικά όσο και ενδεχομένως μεταγραφικά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta