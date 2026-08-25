Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Παλάτος, ιστορική μορφή του ελληνικού μπάσκετ

Θλίψη έχει προκαλέσει στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ η είδηση του θανάτου του Ιωάννη Παλάτου. Ο πρώην πρόεδρος της ΕΣΚΑΝΑ και στενός συνεργάτης του Γιώργου Βασιλακόπουλου, πρώην προέδρου της ΕΟΚ και της Fiba Europe, έφυγε από τη ζωή. Η απώλειά του σηματοδοτεί το τέλος μιας σημαντικής παρουσίας για το άθλημα στη χώρα μας.

Η μακρά πορεία του στην ΕΣΚΑΝΑ

Ο Ιωάννης Παλάτος υπήρξε μια ιστορική φυσιογνωμία για το μπάσκετ, υπηρετώντας επί πολλά χρόνια την Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής (ΕΣΚΑΝΑ). Η δράση του στην Ένωση ξεκίνησε από την ίδρυσή της το 1995, όπου βρέθηκε στο πλευρό του Πέτρου Καπαγέρωφ.

Μετά την απώλεια του Πέτρου Καπαγέρωφ το 2003, ο Ιωάννης Παλάτος ανέλαβε την προεδρία της ΕΣΚΑΝΑ. Διατήρησε τη θέση αυτή μέχρι την παράδοση της προεδρίας στον αείμνηστο Λυμπεράτο, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ανάπτυξη του αθλήματος στην περιοχή.

Η δράση του στον Έσπερο Καλλιθέας

Πριν από την ενεργό του συμμετοχή στην ΕΣΚΑΝΑ, ο Ιωάννης Παλάτος είχε ήδη σημαντική παρουσία στον χώρο του μπάσκετ. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, υπήρξε παράγοντας του Έσπερου Καλλιθέας, συμβάλλοντας στην πορεία του συλλόγου.

Στον Έσπερο, ο Παλάτος ήταν στενός συνεργάτης του Λάζαρου Αντωνιάδη. Διετέλεσε επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Έσπερου Καλλιθέας για μια μακρά περίοδο, από το 1983 έως το 2000, έχοντας ενεργό ρόλο στις αποφάσεις και την οργάνωση του σωματείου.

Στενός συνεργάτης του Γιώργου Βασιλακόπουλου

Ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στην πορεία του Ιωάννη Παλάτου ήταν η στενή του συνεργασία με τον Γιώργο Βασιλακόπουλο, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και της FIBA Europe. Η συνεργασία αυτή τον έφερε στο επίκεντρο των εξελίξεων του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ο Παλάτος ήταν παρών σε αμέτρητους αγώνες της Εθνικής ομάδας, ακολουθώντας την σε μεγάλες διοργανώσεις. Συμμετείχε σε όλα τα Eurobasket από το 1987 έως το 2007, καθώς και σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, όπως αυτά της Ισπανίας το 1986, του Τορόντο, του Τόκυο το 2006 και της Τουρκίας το 2010. Η παρουσία του ήταν αισθητή και σε Final Four, όπως αυτά του Άρη στη Γάνδη, του Ολυμπιακού στο Τελ Αβίβ και του Παναθηναϊκού στο Παρίσι, καθώς και σε δεκάδες άλλα τουρνουά και αγώνες ενώσεων και Εθνικών ομάδων τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας.

Άλλες δραστηριότητες και καταγωγή

Πέρα από την αφοσίωσή του στο μπάσκετ, ο Ιωάννης Παλάτος είχε και άλλες σημαντικές δραστηριότητες. Υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), συμβάλλοντας στη λειτουργία ενός από τους σημαντικότερους αθλητικούς χώρους της χώρας.

Εκτός του αθλητικού χώρου, ο Παλάτος διακρίθηκε ως σπουδαίος επιχειρηματίας στον τομέα της διαφήμισης και της επιγραφής. Γεννημένος το 1938 στο Μακρυχώρι Λάρισας, η ζωή του ήταν συνδεδεμένη με την προσφορά σε διάφορους τομείς.

Τα συλλυπητήρια της ΕΣΚΑΝΑ

Σε ανακοίνωσή τους, ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΚΑΝΑ εξέφρασαν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια. Τα συλλυπητήρια απευθύνονται στην οικογένεια του Ιωάννη Παλάτου, καθώς και στην οικογένεια του ΠΟΚ Έσπερος, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στον αθλητισμό. Η ανακοίνωση καταλήγει με την ευχή να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta