Η Πηγή Δεβετζή περιέγραψε τη δύσκολη εμπειρία που έζησε το Σάββατο (6/12) στην Εγνατία Οδό, όταν το αυτοκίνητό της ανετράπη πάνω από το Παληό Καβάλας, υπό συνθήκες που ακόμη διερευνώνται. Η Ολυμπιονίκης, με ανάρτησή της, ευχαρίστησε όσους επικοινώνησαν μαζί της, σημειώνοντας ότι παραμένει σε κατάσταση σοκ.

Η ίδια ενημέρωσε ότι νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας για προληπτικούς λόγους και τόνισε πως δέχεται εξαιρετική φροντίδα από το ιατρικό προσωπικό. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, βγήκε σώα από το όχημα, αποδίδοντας τη διάσωσή της στην πίστη της και στη συνήθεια να κάνει τον σταυρό της πριν από κάθε ταξίδι.

Το όχημα ανετράπη σε σημείο της Εγνατίας όπου το οδικό ανάγλυφο θεωρείται απαιτητικό, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Οπτικό υλικό από το kavalanews δείχνει το αυτοκίνητο αναποδογυρισμένο στο πλάι του δρόμου, με τις αρχές να διερευνούν τις συνθήκες της ανατροπής.

Στο μήνυμά της, η Δεβετζή ανέφερε ότι θα επανέλθει σύντομα, μόλις ξεπεράσει το σοκ του συμβάντος, ευχαριστώντας ξανά όσους έσπευσαν να δείξουν ενδιαφέρον:

«Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλους γιατί βρίσκομαι σε σοκ… Ο Χριστός ήταν δίπλα μου και βγήκα σώα από αυτό το άσχημο γεγονός. Είμαι καλά στην υγεία μου και εδώ με προσέχουν πάρα πολύ».

Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Διαβάστε ακόμα: Αποκάλυψη ESPN: Ο Αντετοκούνμπο έχει ζητήσει ανταλλαγή στους Νιου Γιορκ Νικς