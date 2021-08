Αυτός ο Ρονάλντο τελικά πού θα πάει; Τα μάζεψε τα πράγματα από τη Γιουβέντους

Ο κύκλος του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Ιταλία και την Γιουβέντους, φαίνεται πως θα ολοκληρωθεί σύντομα, καθώς επιθυμία του 36χρονου επιθετικού είναι να αποχωρήσει άμεσα από τους «μπιανκονέρι» και μάλιστα πριν την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ, ο Πορτογάλος αστέρας άδειασε και το ντουλάπι του με τα προσωπικά του αντικείμενα από τα αποδυτήρια της ομάδας και αποχώρησε, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο πως δεν επιθυμεί να επιστρέψει ξανά. Μάλιστα, φρόντισε να ενημερώσει και τους συμπαίκτες του, ότι δεν θα αγωνιστεί σε κανένα άλλο παιχνίδια της Γιουβέντους, με αυτό κόντρα στην Ουντινέζε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο να είναι το τελευταίο του.

Ο μάνατζερ του «CR7», Ζόρζε Μέντες αναμένεται να συζητήσει σήμερα (27/08) με την διοίκηση της Μάντσεστερ Σίτι, η οποία ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Ρονάλντο, για το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή, το οποίο πάντως δεν θα ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.



Η στάση της Γιουβέντους πάντως παραμένει ανένδοτη, καθώς επιθυμία των «μπιανκονέρι» είναι να βάλουν στα ταμεία τους ένα ποσό το οποίο να φτάνει τουλάχιστον τα 30 εκατομμύρια ευρώ και όχι να τον αφήσει ελεύθερο.

