Η ιδέα ενός εφήβου να πραγματοποιήσει ένοπλη επίθεση στο σχολείο του, με σκοπό την εκδίκηση συνομηλίκων που του ασκούσαν bullying, όπως σχεδίαζε να κάνει ένας 14χρονος στην Ήπειρο, δεν γεννιέται ξαφνικά. Πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία, στην οποία μπορούν να συμβάλλουν διάφορες σκέψεις, βιώματα και ψυχολογικοί μηχανισμοί.

Όπως εξηγεί η παιδοψυχολόγος Παναγιώτα Κοβάνη, μια τόσο ακραία σκέψη δεν προκύπτει από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά συνδέεται με καταστάσεις και παράγοντες που έχουν προηγηθεί και διαμορφώνουν σταδιακά τη συμπεριφορά του ανηλίκου.

Οι παράγοντες που οδηγούν σε ακραίες σκέψεις

Για να φτάσει ένα παιδί, ένας έφηβος στην προκειμένη περίπτωση, στο σημείο να σκεφτεί ότι η δολοφονία αποτελεί λύση στο πρόβλημα του bullying, και μάλιστα να επιχειρήσει να την υλοποιήσει, είναι αποτέλεσμα ενός συνδυασμού ψυχολογικών, οικογενειακών και κοινωνικών παραγόντων, όπως τονίζει η κ. Κοβάνη.

Η παιδοψυχολόγος υποστηρίζει ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το παιδί αυτό φέρεται να δεχόταν χρόνια λεκτική και σωματική βία. Αναφέρεται ότι δεχόταν bullying τα τρία τελευταία χρόνια. Όλες αυτές οι συμπεριφορές μπορούν να οδηγήσουν έναν έφηβο στην πεποίθηση ότι η μόνη λύση είναι η εκδίκηση.

Η χρόνια βία και η επιθυμία για εκδίκηση

Η συνεχής έκθεση στη βία μπορεί να κάνει τον έφηβο να σκεφτεί ότι μπορεί να προκαλέσει στους θύτες τον ίδιο πόνο και τη στεναχώρια που του προκάλεσαν. Αυτή η σκέψη μπορεί να γίνει εμμονική, οδηγώντας τον να αναζητά τρόπους για να τους εκδικηθεί.

Η κ. Κοβάνη επισημαίνει ότι η συσσωρευμένη εμπειρία της βίας διαμορφώνει σταδιακά την ψυχολογία του ανηλίκου, ωθώντας τον σε ακραίες αντιδράσεις ως απάντηση στην απελπισία που βιώνει.

Η σημασία της καταγραφής σε βίντεο

Ένα στοιχείο που προκαλεί εντύπωση στην περίπτωση του 14χρονου είναι η επιθυμία του να τραβήξει την πράξη του σε βίντεο. Η παιδοψυχολόγος αναφέρει ότι η σκέψη της καταγραφής της επίθεσης μπορεί να τον έκανε να αισθανθεί ότι αποδίδεται δικαιοσύνη.

Φαίνεται ότι για τον έφηβο, η αναγνώριση και η δημοσιότητα που θα έπαιρνε αυτό το γεγονός είχαν αρκετή αξία. Ενδεχομένως, αυτή η σκέψη τον οδήγησε να πιστέψει ότι με αυτό τον τρόπο θα αποδοθεί δικαιοσύνη για όσα είχε υποστεί.

Ο ρόλος του περιβάλλοντος και η αναζήτηση βοήθειας

Η παιδοψυχολόγος αναφέρει ότι ενδεχομένως να έχει παίξει ρόλο στην απόφαση του 14χρονου το γεγονός ότι ζούσε σε μια επαρχιακή πόλη. Στην επαρχία, είναι πολύ πιθανό πολλοί άνθρωποι να γνώριζαν τι συνέβαινε, αλλά κανείς να μην ασχολήθηκε σοβαρά με αυτό.

Επιπλέον, με βάση το ρεπορτάζ, ο 14χρονος και ο πατέρας του είχαν ζητήσει βοήθεια από την Αστυνομία, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Αυτή η έλλειψη ανταπόκρισης από τις αρχές μπορεί να έχει ενισχύσει την αίσθηση της απομόνωσης και της απουσίας λύσης.

Η επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Από τη συζήτηση για τους παράγοντες που επηρεάζουν τους εφήβους, δεν μπορεί να λείπει και η επιρροή που ενδέχεται να έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στον ψυχισμό των παιδιών. Η κ. Κοβάνη αναφέρει ότι, χωρίς να δαιμονοποιείται η τεχνολογία, η επίδρασή τους είναι ένα θέμα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.

Με πληροφορίες από: cnn.gr