Η ενυδατική κρέμα είναι ένα από τα πιο σημαντικά βήματα σε κάθε ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας. Ωστόσο, οι ειδικοί δερματολόγοι επισημαίνουν ότι δεν αρκεί μόνο η επιλογή του κατάλληλου προϊόντος, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αυτό εφαρμόζεται.

Υπάρχει μια συγκεκριμένη τεχνική στη διαδικασία εφαρμογής που εξασφαλίζει ότι αποκομίζονται τα μέγιστα οφέλη από αυτό το κρίσιμο στάδιο της καθημερινής περιποίησης.

Η σημασία της ενυδατικής κρέμας

Η ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας βασίζεται σε μια «αγία τριάδα» προϊόντων: ένα καθαριστικό, ένα αντηλιακό και την ενυδατική κρέμα. Παρόλο που οροί, ρετινόλες και άλλες θεραπείες μπορούν να αποτελέσουν αξιόλογες προσθήκες, αυτά τα τρία βασικά προϊόντα θέτουν τις βάσεις για ένα όμορφο και υγιές δέρμα.

Όπως αναφέρει η πιστοποιημένη δερματολόγος Marisa Garshick, οι ενυδατικές κρέμες έχουν σχεδιαστεί για να ενυδατώνουν το δέρμα και να υποστηρίζουν τον δερματικό φραγμό. Παράλληλα, συμβάλλουν στην απαλότητα και τη λείανση της επιδερμίδας, ενώ μειώνουν τον κίνδυνο φλεγμονωδών δερματικών παθήσεων και προσθέτουν θεμελιώδη δομικά στοιχεία στο δέρμα, βελτιώνοντας τη λειτουργικότητά του.

Πώς λειτουργεί η ενυδατική κρέμα

Οι ενυδατικές κρέμες χρησιμοποιούν βασικά συστατικά για να επιτελέσουν τον ρόλο τους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα υγραντικά, τα οποία έχουν την ιδιότητα να προσελκύουν την υγρασία στο δέρμα.

Επίσης, περιέχουν μαλακτικά συστατικά που μαλακώνουν και λειαίνουν την επιδερμίδα, καθώς και αποφρακτικά συστατικά που έχουν ως στόχο να «κλειδώσουν» την υγρασία στο εσωτερικό του δέρματος, διατηρώντας το ενυδατωμένο για μεγαλύτερο διάστημα.

Γιατί το δέρμα χρειάζεται ενυδάτωση

Το δέρμα μας χάνει συνεχώς υγρασία μέσω μιας φυσικής διαδικασίας που ονομάζεται «διαδερμική απώλεια νερού». Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του ντους ή του πλυσίματος του προσώπου, απομακρύνονται και τα φυσικά έλαια που παράγει το σώμα μας.

Αυτή η απώλεια καθιστά ακόμα πιο σημαντική την αναπλήρωση των επιπέδων υγρασίας και την ενίσχυση ενός υγιούς δερματικού φραγμού, προκειμένου το δέρμα να παραμένει προστατευμένο και ενυδατωμένο.

Ο ρόλος του καθαρισμού πριν την ενυδάτωση

Παρόλο που ακούγεται αυτονόητο, πολλοί άνθρωποι παραλείπουν το βήμα του καθαρισμού, είτε λόγω βιασύνης είτε λόγω έλλειψης διάθεσης. Ωστόσο, δεν έχει νόημα να εφαρμόζονται προϊόντα περιποίησης στο δέρμα εάν αυτό δεν είναι πρώτα καθαρό.

Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται ένα απαλό και θρεπτικό καθαριστικό που απομακρύνει αποτελεσματικά τον ιδρώτα, τους ρύπους, τη λιπαρότητα, το μακιγιάζ και τυχόν υπολείμματα άλλων προϊόντων περιποίησης. Για τα καθαριστικά που προορίζονται για λιπαρό δέρμα, συνιστάται η αναζήτηση ενεργών συστατικών που καθαρίζουν τους πόρους και προσφέρουν ήπια απολέπιση.

Επιλογή ενυδατικής κρέμας ανάλογα με την εποχή

Η επιλογή της κατάλληλης ενυδατικής κρέμας μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες. Κατά τους κρύους χειμερινούς μήνες, το δέρμα ενδέχεται να χρειάζεται μια πιο πλούσια ενυδατική κρέμα για να αντιμετωπίσει την ξηρότητα.

Αντίθετα, όταν ο καιρός είναι ζεστός και με υγρασία, μπορεί να είναι πιο κατάλληλο ένα πιο ελαφρύ προϊόν, το οποίο θα προσφέρει την απαραίτητη ενυδάτωση χωρίς να βαραίνει την επιδερμίδα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr