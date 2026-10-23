Η τάση του TikTok «Pinky time» και οι ισχυρισμοί για την άνοια

Μια δοκιμασία συντονισμού των δαχτύλων που έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής στην πλατφόρμα του TikTok, με την ονομασία «Pinky time», έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις σχετικά με την υγεία του εγκεφάλου. Πολλοί δημιουργοί περιεχομένου υποστηρίζουν ότι μια φαινομενικά ασήμαντη άσκηση των δαχτύλων μπορεί να ενισχύσει τη λειτουργία του εγκεφάλου και να συμβάλει στην πρόληψη της γνωστικής έκπτωσης. Ωστόσο, οι νευρολόγοι εκφράζουν μια πιο σύνθετη άποψη για τους ισχυρισμούς αυτούς.

Η viral τάση του «Pinky time»

Η τάση «Pinky time» έχει αναδειχθεί ως μια νέα πρακτική ευεξίας στο TikTok, με τους υποστηρικτές της να προτείνουν το κούνημα του μικρού δαχτύλου ως μέθοδο για την υγεία του εγκεφάλου. Οι δημιουργοί περιεχομένου ισχυρίζονται ότι αυτή η συγκεκριμένη άσκηση μπορεί να προσφέρει προστασία από την άνοια και άλλες μορφές γνωστικής έκπτωσης.

Μάλιστα, ορισμένοι φτάνουν στο σημείο να υποστηρίζουν ότι η τακτική επανάληψη της άσκησης μπορεί να προστατεύσει ακόμα και από τη νόσο Αλτσχάιμερ. Η ικανότητα εκτέλεσης της άσκησης και με τα δύο χέρια θεωρείται, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που κυκλοφορούν στην πλατφόρμα, ένδειξη καλής εγκεφαλικής λειτουργίας.

Πώς εκτελείται η άσκηση

Η άσκηση «Pinky time» δεν είναι τόσο απλή όσο ακούγεται, καθώς περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη σειρά κινήσεων που απαιτούν συντονισμό. Σύμφωνα με τα βίντεο που κυκλοφορούν, οι χρήστες πρέπει να σταυρώσουν τον δείκτη και το μεσαίο δάχτυλο.

Στη συνέχεια, ενώνουν τον αντίχειρα με τον παράμεσο και κινούν το μικρό δάχτυλο πάνω και κάτω. Αυτή η θέση πρέπει να διατηρείται για 30 δευτερόλεπτα σε κάθε χέρι, ολοκληρώνοντας έτσι την πρακτική της τάσης.

Η επιστημονική άποψη των νευρολόγων

Αντιμέτωποι με τους ισχυρισμούς του TikTok, οι νευρολόγοι παρέχουν μια πιο σύνθετη απάντηση, τονίζοντας ότι οι ασκήσεις που απαιτούν λεπτές και επαναλαμβανόμενες κινήσεις των δαχτύλων μπορούν όντως να ενεργοποιούν νευρωνικά κυκλώματα. Αυτές οι κινήσεις συμβάλλουν στην εξάσκηση του συντονισμού μεταξύ εγκεφάλου και μυών, ένα γεγονός που χρησιμοποιείται συχνά στη νευροεπιστήμη.

Ωστόσο, οι ειδικοί ξεκαθαρίζουν ότι αυτό δεν σημαίνει πως η συγκεκριμένη άσκηση αποτελεί αξιόπιστο δείκτη της υγείας του εγκεφάλου ή ότι μπορεί να προσφέρει προστασία από την άνοια. Επισημαίνουν ότι, ενώ είναι θετικό το γεγονός πως τέτοιες τάσεις ενθαρρύνουν το ενδιαφέρον για την υγεία του εγκεφάλου, είναι κρίσιμο να διαχωρίζεται μια ενδιαφέρουσα δραστηριότητα από μια πρακτική που έχει επιστημονικά αποδειχθεί ότι μειώνει τον κίνδυνο άνοιας.

Με πληροφορίες από: jenny.gr