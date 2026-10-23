Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συμβάσεις του ΕΛΚ έως 780.000 ευρώ για συμβούλους με διασυνδέσεις στη ΝΔ

Μια υπόθεση με έντονο ελληνικό πολιτικό ενδιαφέρον, η οποία είχε αποκαλυφθεί πριν από περίπου έξι μήνες, φαίνεται ότι περνά πλέον από το πεδίο της δημοσιογραφικής έρευνας σε εκείνο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO). Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα, οι ευρωπαϊκές αρχές εξετάζουν τις ιδιαίτερα υψηλές συμβάσεις που είχε συνάψει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) με δύο εταιρείες συμβούλων. Οι εν λόγω εταιρείες συνδέονται επαγγελματικά με πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Η υπόθεση αποκτά πρόσθετο πολιτικό βάρος καθώς αφορά την περίοδο κατά την οποία στην ηγεσία του ΕΛΚ βρισκόταν ήδη ο Μάνφρεντ Βέμπερ. Παράλληλα, γενικός γραμματέας του κόμματος ήταν ο Θανάσης Μπακόλας, ο οποίος επί περίπου δύο δεκαετίες υπήρξε στενός συνεργάτης και πολιτικός σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με το νέο ρεπορτάζ, η έρευνα άρχισε μετά από ενημέρωση της OLAF, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης, προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η διερεύνηση της υπόθεσης διεξάγεται από την αρμόδια υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς της βελγικής αστυνομίας, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα των ευρημάτων.

Οι επίμαχες συμβάσεις και το ύψος τους

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται δύο συγκεκριμένες εταιρείες: η βελγική Campaign Lab, του Γεράσιμου («Τζέρι») Ζαγορίτη, και η κυπριακή HD Heavyweight, του Έρικ Θανόπουλου Παρκς. Η πρώτη έρευνα είχε αποκαλύψει ότι μέσα σε περίπου έξι μήνες, οι δύο εταιρείες είχαν λάβει συνολικά περισσότερα από 570.000 ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν εξασφαλιστεί, η Campaign Lab είχε λάβει περισσότερα από 260.000 ευρώ. Στην HD Heavyweight είχαν καταβληθεί 308.827 ευρώ έως το τέλος Ιανουαρίου του 2023. Το νέο στοιχείο που προκύπτει είναι ότι, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η δημοσιογραφική έρευνα, οι πληρωμές πιθανότατα συνεχίστηκαν έως τον Μάρτιο του 2023. Αυτό το γεγονός θα μπορούσε να ανεβάζει το συνολικό ύψος των επίμαχων συμβάσεων κοντά στις 780.000 ευρώ.

Τα πρόσωπα στο επίκεντρο και οι διασυνδέσεις

Οι διασυνδέσεις των δύο συμβούλων με την ελληνική κυβερνητική παράταξη είναι αυτές που προσδίδουν στην υπόθεση ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Αθήνα. Ο Γεράσιμος Ζαγορίτης είχε εργαστεί επί έξι χρόνια ως συνεργάτης δύο ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Επιπλέον, είναι γιος του πρώην γραμματέα της ΝΔ, Λευτέρη Ζαγορίτη, γεγονός που υπογραμμίζει τις οικογενειακές και πολιτικές του σχέσεις με το κόμμα.

Ο Έρικ Θανόπουλος Παρκς, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είχε δραστηριοποιηθεί ως σύμβουλος επικοινωνίας και πολιτικών εκστρατειών. Είχε συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, προσφέροντας τις υπηρεσίες του σε διάφορες περιπτώσεις. Οι επαγγελματικές αυτές σχέσεις αποτελούν βασικό στοιχείο της έρευνας.

Ο ρόλος του Θανάση Μπακόλα

Κεντρικό πρόσωπο στην ιστορία είναι παράλληλα ο Θανάσης Μπακόλας. Ο επί σειρά ετών συνεργάτης του πρωθυπουργού ανέλαβε γενικός γραμματέας του ΕΛΚ το 2022, μετά την ανάδειξη του Μάνφρεντ Βέμπερ στην προεδρία του ευρωπαϊκού κόμματος. Η θέση του αυτή τον καθιστά βασικό παράγοντα στην περίοδο σύναψης των επίμαχων συμβάσεων.

Λίγο αργότερα από την ανάληψη των καθηκόντων του ως γενικός γραμματέας, συνήφθησαν οι επίμαχες συμβάσεις με τις δύο εταιρείες συμβούλων. Ο Θανάσης Μπακόλας υπήρξε επί περίπου δύο δεκαετίες στενός συνεργάτης και πολιτικός σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, γεγονός που αναδεικνύει την ισχυρή του σύνδεση με την ελληνική πολιτική σκηνή.

Η στάση του ΕΛΚ

Ιδιαίτερη σημασία έχει η στάση που είχε κρατήσει ήδη από τις αρχές του 2023 το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Το κόμμα είχε λάβει θέση επί του θέματος, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες αυτής της στάσης δεν έχουν γίνει γνωστές.

Με πληροφορίες από: Topontiki