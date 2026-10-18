Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια και τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο

Μία επιπλέον ώρα ύπνου θα χαρίσει η αλλαγή ώρας το 2026, καθώς πλησιάζει η επιστροφή στη χειμερινή ώρα. Τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, στις 04:00, οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, δείχνοντας ξανά 03:00. Αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη Κυριακή θα διαρκέσει 25 αντί για 24 ώρες.

Η επιστροφή στη χειμερινή ώρα

Η μετάβαση στη χειμερινή ώρα πραγματοποιείται κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο. Για τους περισσότερους πολίτες, η επικείμενη αλλαγή δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία, καθώς τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα προσαρμόζουν αυτόματα την ώρα.

Συγκεκριμένα, μόλις το ρολόι δείξει 04:00, η ώρα θα γυρίσει πίσω στις 03:00. Όσοι κοιμηθούν το βράδυ του Σαββάτου και ξυπνήσουν κατά τη συνηθισμένη τους ώρα την Κυριακή, θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν μία επιπλέον ώρα ύπνου. Ωστόσο, η επιπλέον ώρα εξαρτάται από το πρόγραμμα και τις συνήθειες ύπνου του καθενός.

Αυτόματη ή χειροκίνητη ρύθμιση;

Στα περισσότερα σύγχρονα κινητά τηλέφωνα, στους υπολογιστές και στα «έξυπνα» ρολόγια, η αλλαγή πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται παρέμβαση από τον χρήστη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας και να έχει επιλεγεί η σωστή ζώνη ώρας.

Αντίθετα, τα αναλογικά ρολόγια, ορισμένα ψηφιακά ξυπνητήρια και οι ηλεκτρικές συσκευές που δεν συγχρονίζονται αυτόματα θα χρειαστούν χειροκίνητη ρύθμιση. Όσοι χρησιμοποιούν ξυπνητήρια ή έχουν προγραμματισμένες υποχρεώσεις τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, καλό είναι να ελέγξουν εγκαίρως τις συσκευές τους, ώστε να αποφύγουν ενδεχόμενη σύγχυση.

Επιπτώσεις στην καθημερινότητα και διάρκεια

Παράλληλα, με την επιστροφή στη χειμερινή ώρα, ο ήλιος θα ανατέλλει και θα δύει νωρίτερα σύμφωνα με την ώρα που δείχνουν τα ρολόγια. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να νυχτώνει νωρίτερα το απόγευμα, προσαρμόζοντας την καθημερινότητα στα νέα δεδομένα.

Η χειμερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου 2027. Η επόμενη αλλαγή, που θα σηματοδοτήσει την επιστροφή στη θερινή ώρα, είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 28 Μαρτίου 2027. Τότε, στις 03:00, τα ρολόγια θα μετακινηθούν μία ώρα μπροστά και θα δείξουν 04:00.

Το μέλλον της αλλαγής ώρας στην Ευρώπη

Όσον αφορά το ενδεχόμενο οριστικής κατάργησης της αλλαγής ώρας, το ζήτημα εξακολουθεί να εκκρεμεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε το 2018 την κατάργηση των εποχικών αλλαγών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τοποθετήθηκε υπέρ αυτής της απόφασης το 2019, δεν έχει ολοκληρωθεί η απαιτούμενη νομοθετική διαδικασία.

Επομένως, η Ελλάδα εξακολουθεί να εφαρμόζει το ισχύον σύστημα, με τις εποχικές αλλαγές ώρας να συνεχίζονται κανονικά, ακολουθώντας το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr