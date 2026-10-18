Η άνοδος των μονοπρόσωπων νοικοκυριών και η αγορά που δεν προσαρμόζεται

Η καθημερινότητα των ατόμων που ζουν μόνα τους αποκαλύπτει μια αγορά η οποία δεν έχει προσαρμοστεί πλήρως στον νέο τρόπο ζωής. Ενώ η ζωή χωρίς συγκατοίκους ή οικογενειακές υποχρεώσεις γίνεται όλο και πιο συνηθισμένη, πολλά προϊόντα και υπηρεσίες εξακολουθούν να απευθύνονται σε νοικοκυριά με δύο ή περισσότερα μέλη, δημιουργώντας συγκεκριμένες προκλήσεις για τους solo καταναλωτές.

Η άνοδος των μονοπρόσωπων νοικοκυριών

Η τάση της μοναχικής διαβίωσης είναι πλέον εμφανής σε όλη την Ευρώπη. Σύμφωνα με την Boston Consulting Group (BCG), τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά αντιστοιχούν περίπου στο 30% του συνόλου στις αγορές που εξετάζει η εταιρεία, ποσοστό αυξημένο κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες από το 2010. Σε χώρες όπως η Γερμανία, η Σουηδία, η Γαλλία και η Ιταλία, το αντίστοιχο ποσοστό πλησιάζει το 40%.

Παράλληλα, τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι το 35,4% των νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούνταν το 2024 από έναν ενήλικο χωρίς εξαρτώμενα παιδιά, έναντι 32,8% το 2015. Πίσω από αυτούς τους αριθμούς βρίσκονται άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών και διαδρομών ζωής, από νέους που επιλέγουν την ανεξαρτησία τους μέχρι μεγαλύτερους που ζουν μόνοι μετά από σημαντικές αλλαγές στην προσωπική τους ζωή.

Οι προκλήσεις της καθημερινότητας

Το να ζει κανείς μόνος προσφέρει την ελευθερία να αγοράζει ό,τι θέλει, να τρώει όποτε θέλει και να κανονίζει τις διακοπές του χωρίς να χρειάζεται να συμβουλευτεί κανέναν. Ωστόσο, συνεπάγεται και συγκεκριμένες οικονομικές και πρακτικές δυσκολίες. Ο solo καταναλωτής πληρώνει μόνος του τις συνδρομητικές υπηρεσίες και οργανώνει διαφορετικά τα ψώνια της εβδομάδας.

Επιπλέον, σκέφτεται δύο φορές αν αξίζει να παραγγείλει κάτι που δεν φτάνει το ελάχιστο ποσό για δωρεάν μεταφορικά. Ακόμη και οι προσφορές που αρχικά μοιάζουν δελεαστικές, όπως το «αγόρασε δύο και πάρε ένα δώρο», δεν είναι πάντα τόσο συμφέρουσες όταν δεν υπάρχει κάποιος για να μοιραστεί την επιπλέον ποσότητα.

Η αγορά δεν προσαρμόζεται στις ανάγκες

Η αλλαγή στον τρόπο διαβίωσης αποτυπώνεται και στις καθημερινές αγορές. Οι προσφορές πολλών τεμαχίων δεν είναι πάντα συμφέρουσες για κάποιον που αγοράζει αποκλειστικά για τον εαυτό του. Αντίστοιχα, τα πακέτα υπηρεσιών που μειώνουν το κόστος ανά άτομο όταν απευθύνονται σε περισσότερα μέλη, δεν προσφέρουν απαραίτητα το ίδιο όφελος σε έναν μεμονωμένο καταναλωτή.

Η BCG επισημαίνει ότι οι solo καταναλωτές δαπανούν δύο έως τρεις φορές περισσότερα ανά άτομο από όσους ζουν σε νοικοκυριά με περισσότερα μέλη. Στην έρευνά της, το 50%-70% των ερωτηθέντων που ζουν μόνοι, θεωρούν ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες δεν είναι σχεδιασμένα με βάση τις δικές τους ανάγκες. Για αυτούς, η ποιότητα, οι κατάλληλες ποσότητες και η σταθερή διαθεσιμότητα μπορεί να έχουν μεγαλύτερη σημασία από τις εκπτώσεις και τις αγορές μεγάλου όγκου.

Προκλήσεις στις ηλεκτρονικές αγορές

Οι ηλεκτρονικές αγορές, αν και υπόσχονται ευκολία, δεν εξυπηρετούν πάντα το ίδιο καλά όσους ζουν μόνοι. Το ελάχιστο ποσό για δωρεάν μεταφορικά μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον αγορές, οι οποίες δεν είναι απαραίτητες για ένα άτομο. Η παραλαβή ή η επιστροφή ενός δέματος ενδέχεται να αποτελεί επίσης πρόκληση για τους solo καταναλωτές.

Με πληροφορίες από: newmoney.gr