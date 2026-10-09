Τα σημάδια μιας κακοποιητικής σχέσης: Όταν η ζήλια γίνεται έλεγχος

Μια σχέση μπορεί να εξελιχθεί σε κακοποιητική πολύ πριν εκδηλωθεί σωματική βία, με τον έλεγχο και τη ζήλια να αποτελούν συχνά τα πρώτα προειδοποιητικά σημάδια. Η ψυχολόγος Κατερίνα Ασλάνογλου, από το Κέντρο Διοτίμα, τονίζει ότι η παραμονή σε μια τέτοια σχέση δεν συνιστά συναίνεση στη βία. Παράλληλα, τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας για το οκτάμηνο του 2026 καταγράφουν χιλιάδες περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Τα πρώιμα σημάδια του ελέγχου

Ο σύντροφος που ζητά να ξέρει κάθε κίνηση, ελέγχει τις συνομιλίες, δυσφορεί όταν βλέπει φίλους και θυμώνει όταν του λέγεται «όχι», μπορεί να συνθέτει ένα μοτίβο ελέγχου. Η ψυχολόγος Κατερίνα Ασλάνογλου, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, εξηγεί ότι το κρίσιμο είναι εάν διαμορφώνεται ένα μοτίβο επιβολής και ελέγχου που κλιμακώνεται, ακόμα κι αν δεν συνυπάρχουν όλες οι συμπεριφορές ή αν μία μεμονωμένη δεν προδικάζει σωματική βία.

Συμπεριφορές όπως οι συνεχείς κλήσεις, η απαίτηση για διαρκή ενημέρωση ή η έντονη ζήλια μπορεί να παρουσιάζονται ως ενδιαφέρον και αγάπη. Ωστόσο, ιδιαίτερα σημαντικό είναι να παρατηρείται πώς αντιδρά ένας άνθρωπος όταν η σύντροφός του διαφωνεί μαζί του, λέει «όχι» ή θέτει ένα όριο.

Κρίσιμες αντιδράσεις και παράγοντες κινδύνου

Για την αξιολόγηση σοβαρότερου κινδύνου, η ψυχολόγος επισημαίνει την ύπαρξη προηγούμενων περιστατικών σωματικής βίας, απειλές ότι ο σύντροφος θα σκοτώσει ή θα τραυματίσει τη γυναίκα, την πρόσβαση σε όπλο, την καταδίωξη και την επίμονη παρακολούθηση, καθώς και την παραβίαση περιοριστικών μέτρων.

Η κρίσιμη περίοδος του χωρισμού

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν η γυναίκα προσπαθεί να αποχωρήσει από τη σχέση ή έχει μόλις χωρίσει, καθώς αυτή η περίοδος μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη, ειδικά αν έχει προηγηθεί έλεγχος, εκφοβισμός ή βία. Απειλές, επίμονες κλήσεις και πιεστικές προσπάθειες επανασύνδεσης ενδέχεται να αποτελούν συνέχεια της ίδιας συμπεριφοράς ελέγχου.

Για τον λόγο αυτό, η προτροπή «απλώς φύγε» δεν θεωρείται επαρκής. Η αποχώρηση, όπου είναι εφικτό, χρειάζεται να σχεδιάζεται με τη βοήθεια εξειδικευμένων υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες, την ύπαρξη παιδιών, το υποστηρικτικό δίκτυο της γυναίκας και τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να προκύψουν μετά τον χωρισμό.

Στοιχεία και καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, το διάστημα από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του 2026, καταγγέλθηκαν στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες 14.519 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Για τα σχετικά αδικήματα πραγματοποιήθηκαν 8.920 συλλήψεις.

Επιπλέον, από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής Panic Button τον Μάρτιο του 2023, έως τις 31 Αυγούστου 2026, είχαν εγγραφεί 15.113 γυναίκες και 1.470 άνδρες. Κατά την ίδια περίοδο, είχαν αποσταλεί 2.935 αυτοματοποιημένα μηνύματα προς την αστυνομία μετά από ενεργοποίηση της εφαρμογής. Τα στοιχεία αυτά αφορούν περιστατικά που έφτασαν στις αρχές και δεν αντικατοπτρίζουν το συνολικό εύρος του φαινομένου.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr