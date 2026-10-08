Ο «φίλος της κρίσης»: Τι σημαίνει να είσαι ο άνθρωπος που όλοι αναζητούν στις δύσκολες στιγμές

Τα τελευταία χρόνια, η έννοια της φιλίας έχει βρεθεί συχνά στο επίκεντρο των συζητήσεων, ειδικά στον κόσμο των social media, όπου ένα νέο viral trend αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο είδος φίλου: τον λεγόμενο «crisis friend». Η φιλία αποτελεί μία από τις πιο ουσιαστικές σχέσεις στη ζωή μας, καθώς οι φίλοι είναι οι άνθρωποι που επιλέγουμε να έχουμε στο πλευρό μας.

Μαζί τους μοιραζόμαστε χαρές, εμπειρίες και σημαντικές στιγμές, αλλά και περιόδους κατά τις οποίες νιώθουμε ότι όλα γύρω μας καταρρέουν. Σε αυτές τις στιγμές αβεβαιότητας ή προσωπικής κρίσης, οι φίλοι λειτουργούν ως σταθερό σημείο αναφοράς, προσφέροντας την απαραίτητη συναισθηματική στήριξη και προστατεύοντας από την ψυχολογική κατάρρευση.

Τι είναι ο «φίλος της κρίσης»;

Τους τελευταίους μήνες, το trend που επικρατεί στον σοσιαλμιντιακό κόσμο αφορά τις φιλικές σχέσεις και φέρει το όνομα «crisis friend». Αυτός ο όρος περιγράφει τον φίλο που επικοινωνεί μαζί σου μόνο όταν συμβαίνει κάτι κακό στη ζωή του.

Οι λόγοι για τους οποίους μπορεί να στείλει μήνυμα ποικίλλουν, από έναν τσακωμό με την οικογένειά του ή έναν χωρισμό, μέχρι ένα πρόβλημα στη δουλειά ή μια απόλυση. Αν διαπιστώσεις ότι δεν είναι μόνο ένας φίλος, αλλά περισσότεροι, που σε αναζητούν μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις, τότε μάλλον είσαι εσύ ο «crisis friend», δηλαδή ο «φίλος για τις κρίσεις», ο ψυχολογικός «βράχος» ή αλλιώς ο άνθρωπος για τις δύσκολες στιγμές.

Η εξήγηση του ειδικού

Ο κοινωνικός λειτουργός Jonathan Goelz εξηγεί τον όρο «φίλος της κρίσης» ως έναν άνθρωπο στον οποίο οι άλλοι απευθύνονται όταν περνούν μια πολύ δύσκολη ή χαοτική περίοδο, αλλά δεν τον αναζητούν όταν όλα πηγαίνουν καλά. Ο Goelz αναφέρει ότι συχνά βλέπουμε άτομα να επικοινωνούν μόνο όταν βιώνουν ένα διαζύγιο, αντιμετωπίζουν μια οικογενειακή κρίση, χάνουν τη δουλειά τους ή περνούν μια έντονη συναισθηματική κατάρρευση.

Ωστόσο, μόλις περάσει η αρχική αναστάτωση, αυτοί οι άνθρωποι απλώς χάνουν το ενδιαφέρον τους και απομακρύνονται από τη σχέση.

Πότε η φιλία γίνεται πρόβλημα

Το να είσαι ο άνθρωπος στον οποίο οι άλλοι στρέφονται όταν αντιμετωπίζουν μια κρίση δεν είναι απαραίτητα κάτι αρνητικό. Ο Jonathan Goelz τονίζει ότι το να μπορείς να αποτελείς στήριγμα για τους άλλους δεν είναι από μόνο του κακό. Το πρόβλημα αρχίζει όταν η κρίση γίνεται ο βασικός, ή ακόμα και ο μοναδικός, τρόπος με τον οποίο υπάρχει αυτή η φιλία.

Σύμφωνα με τον Goelz, το βασικό πρόβλημα με έναν «φίλο της κρίσης» είναι ότι η σχέση καταλήγει να στηρίζεται κυρίως στην ανάγκη του ενός να σωθεί και στην ικανότητα του άλλου να αναλάβει αυτόν τον ρόλο του «σωτήρα».

Το χαρακτηριστικό σημάδι

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημάδια μιας τέτοιας κατάστασης είναι η μονόπλευρη φύση της φιλίας, όπου η προσφορά και η στήριξη προέρχονται κυρίως από τη μία πλευρά, ενώ η επικοινωνία και το ενδιαφέρον από την άλλη εκδηλώνονται μόνο σε περιόδους ανάγκης.

Με πληροφορίες από: jenny.gr