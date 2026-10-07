Το ChatGPT φέρνει το «εικονικό δοκιμαστήριο» για ρούχα με μία selfie

Το ChatGPT αλλάζει τον τρόπο που πραγματοποιούνται οι online αγορές, εισάγοντας τη νέα λειτουργία Virtual Try-On. Πλέον, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάζουν εικονικά ρούχα και αξεσουάρ χρησιμοποιώντας μια απλή selfie, μετατρέποντας το δημοφιλές chatbot σε ένα προηγμένο ψηφιακό δοκιμαστήριο και προσωπικό στιλίστα.

Εικονική δοκιμή ρούχων με τεχνητή νοημοσύνη

Η νέα λειτουργία Virtual Try-On βασίζεται στις προηγμένες δυνατότητες παραγωγής και επεξεργασίας εικόνας της OpenAI. Αυτή η καινοτομία επιτρέπει στους καταναλωτές να δουν με ρεαλιστικό τρόπο πώς θα φαίνεται ένα ρούχο πάνω στο δικό τους σώμα. Με αυτόν τον τρόπο, εξαλείφεται ένας από τους βασικούς φόβους των online αγορών, δηλαδή το αν ένα προϊόν θα ταιριάζει ή θα πηγαίνει στον χρήστη.

Η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει ριζικά την εμπειρία του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθιστώντας την πιο διαδραστική, στοχευμένη και εξατομικευμένη. Το ChatGPT κάνει ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, προσφέροντας μια λύση που φέρνει το δοκιμαστήριο στην οθόνη του χρήστη.

Η λειτουργία «Αγαπημένα» για οργανωμένες αγορές

Παράλληλα με το Virtual Try-On, το ChatGPT παρουσιάζει και τη λειτουργία Favorites (Αγαπημένα). Με αυτή τη δυνατότητα, οι χρήστες δεν χρειάζεται πλέον να διατηρούν πολλά ανοιχτά tabs στον browser τους για να θυμούνται τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν. Αντίθετα, μπορούν να αποθηκεύουν τα προϊόντα σε μια οργανωμένη βιβλιοθήκη απευθείας μέσα στην εφαρμογή του ChatGPT.

Ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό είναι ότι στην ενότητα των Αγαπημένων αποθηκεύονται και οι εικόνες από τις εικονικές δοκιμές (virtual try-ons). Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία ενός ψηφιακού «lookbook» με τον ίδιο τον χρήστη, διευκολύνοντας τη σύγκριση διαφορετικών συνόλων πριν την τελική απόφαση για αγορά.

Το ChatGPT ως προσωπικός στιλίστας

Πέρα από την απλή εφαρμογή ρούχων σε φωτογραφίες, η εταιρεία έχει τη φιλοδοξία να εξελίξει το ChatGPT σε έναν ολοκληρωμένο προσωπικό βοηθό στυλ. Αξιοποιώντας την ικανότητά του να κατανοεί σύνθετα κείμενα, το AI μπορεί να προτείνει πλήρεις λύσεις ένδυσης, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις προτιμήσεις του χρήστη.

Για παράδειγμα, ένας χρήστης μπορεί να δώσει μια εντολή όπως: «Θέλω ένα casual chic ντύσιμο για βραδινή έξοδο σε νησί, με βάση τα λινά υφάσματα». Το ChatGPT θα αναζητήσει τα κατάλληλα κομμάτια στο διαδίκτυο, θα τα παρουσιάσει, θα επιτρέψει την εικονική δοκιμή τους μέσω του “Try On” και, τέλος, την αποθήκευσή τους στα Favorites για τη δημιουργία του επιθυμητού look.

Πώς λειτουργεί το Virtual Try-On

Η διαδικασία χρήσης του Virtual Try-On είναι απλή. Όταν ο χρήστης αναζητά προϊόντα μόδας στο ChatGPT, κάτω από τα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζεται ένα κουμπί με την ένδειξη “Try On”. Πατώντας το συγκεκριμένο κουμπί, ζητείται από τον χρήστη να ανεβάσει μια καθαρή φωτογραφία του, είτε selfie είτε ολόσωμη, ώστε το ρούχο να εφαρμοστεί ψηφιακά πάνω του.

Ακόμα και στην περίπτωση που ένα προϊόν δεν εμφανιστεί αυτόματα στην αναζήτηση του ChatGPT, υπάρχει η δυνατότητα να ανεβάσει κανείς ένα απλό screenshot του ρούχου από οποιοδήποτε e-shop. Αυτή η ευελιξία καθιστά τη λειτουργία ακόμα πιο προσβάσιμη και πρακτική για τους λάτρεις της μόδας και των online αγορών.

Με πληροφορίες από: e-howto.gr