Καθιστική εργασία: Ρουτίνα 15 λεπτών για ανακούφιση μετά το γραφείο

Η πολύωρη καθιστική εργασία μπροστά σε έναν υπολογιστή αφήνει συχνά τον αυχένα, τους ώμους και τη μέση πιασμένους. Μετά από μια εργάσιμη ημέρα οκτώ ωρών στην ίδια θέση, το σώμα χρειάζεται αποσυμπίεση, και μια μικρή ρουτίνα διάρκειας 10-15 λεπτών μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στην εργασία και τη χαλάρωση.

Η ανάγκη για αποσυμπίεση

Οι ειδικοί τονίζουν ότι το σώμα μας έχει ανάγκη από αποσυμπίεση μετά από μια καθιστική μέρα. Ο στόχος αυτής της ρουτίνας δεν είναι να «διορθώσει» μέσα σε λίγα λεπτά ό,τι συνέβη κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ημέρας, αλλά να δώσει ξανά κίνηση σε περιοχές που έμειναν ακίνητες για ώρες. Είναι σημαντικό να αποφύγουμε τη μετάβαση από την καρέκλα του γραφείου απευθείας στον καναπέ χωρίς καμία ενδιάμεση κίνηση.

Ακόμη και τα λεγόμενα micro-exercises είναι αρκετά, καθώς οι έρευνες αποδεικνύουν συστηματικά ότι μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση του πόνου στον αυχένα και τους ώμους. Η κίνηση αυτή βοηθά στην επαναφορά της ευλυγισίας και στην ανακούφιση από το πιάσιμο που συσσωρεύεται.

Η δύναμη της θερμότητας

Μετά τις διατάσεις, η εφαρμογή θερμότητας αποτελεί ιδανικό τρόπο για να ολοκληρωθεί η ρουτίνα αποσυμπίεσης. Ένα ζεστό ντους, για παράδειγμα, μπορεί να προκαλέσει αγγειοδιαστολή και να αυξήσει την αιμάτωση στους μύες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών, χαλαρώνοντας τους μύες και μειώνοντας τη δυσκαμψία.

Το ζεστό νερό στον αυχένα, τους ώμους και την πλάτη όχι μόνο ανακουφίζει το σώμα από το σωματικό πιάσιμο, αλλά συμβάλλει και στη μείωση του πνευματικού στρες. Η αίσθηση της ζεστασιάς προσφέρει μια συνολική αίσθηση χαλάρωσης και ευεξίας.

Στοχευμένη ανακούφιση

Σε περιπτώσεις όπου ο πόνος ή το πιάσιμο επιμένουν σε συγκεκριμένα σημεία, η τοπική φροντίδα είναι η καλύτερη λύση. Για τον σκοπό αυτό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα φαρμακευτικά προϊόντα που προσφέρουν άμεση αίσθηση ανακούφισης. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία λύσεων που μπορούν να επιλεγούν για στοχευμένη δράση.

Κίνηση μέσα στην εργάσιμη μέρα

Εκτός από τη ρουτίνα μετά το γραφείο, είναι σημαντικό να εντάξουμε την κίνηση και μέσα στην εργάσιμη μέρα, ειδικά αν η εργασία απαιτεί πολλές ώρες μπροστά σε οθόνη. Η τακτική διακοπή της καθιστικής θέσης μπορεί να αποτρέψει το πιάσιμο και τη δυσκαμψία.

Μπορείτε να σηκωθείτε για να πάρετε νερό, να περπατήσετε λίγο κατά τη διάρκεια ενός τηλεφωνήματος ή απλώς να αλλάξετε στάση ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτές οι μικρές κινήσεις συμβάλλουν σημαντικά στη διατήρηση της ευεξίας και στην αποφυγή της συσσώρευσης έντασης στο σώμα.

Με πληροφορίες από: in2life.gr