Οι ερωτικές απάτες γίνονται πιο πειστικές με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης

Οι ερωτικές απάτες στο διαδίκτυο δεν αποτελούν ένα καινούργιο φαινόμενο, όμως η τεχνολογία πίσω από αυτές μεταβάλλεται ραγδαία. Η Τράπεζα της Ελλάδας εφιστά την προσοχή των πολιτών, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει πλέον στους απατεώνες να δημιουργούν εξαιρετικά πειστικά μηνύματα, φωτογραφίες, ακόμα και βίντεο. Αυτό καθιστά πολύ πιο δύσκολο για τα θύματα να αντιληφθούν ότι η σχέση που αναπτύσσουν μπορεί να είναι στην πραγματικότητα κατασκευασμένη.

Η εξέλιξη των διαδικτυακών απατών

Η εγκληματολόγος Φανγκζού Γουάνγκ, επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Άρλινγκτον, εξηγεί στο Scientific American ότι οι σύγχρονες ερωτικές απάτες έχουν εξελιχθεί. Από μεμονωμένες απόπειρες, έχουν μετατραπεί σε οργανωμένες και συχνά πολυεπίπεδες επιχειρήσεις.

Οι απατεώνες μπορεί να δημιουργούν μια σχέση που διαρκεί εβδομάδες ή και μήνες, χτίζοντας σταδιακά εμπιστοσύνη. Στη συνέχεια, οδηγούν το θύμα σε επενδύσεις, οι οποίες συχνά γίνονται σε πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων που έχουν κατασκευαστεί από τους ίδιους τους δράστες. Το μοτίβο είναι συνήθως παρόμοιο: αρχικά αναπτύσσεται μια προσωπική σχέση, ακολουθεί η δημιουργία εμπιστοσύνης και τελικά εμφανίζεται μια οικονομική «ευκαιρία» ή μια υποτιθέμενη επείγουσα ανάγκη. Το θύμα μπορεί να πιστεύει ότι επενδύει σε ένα κοινό μέλλον, ενώ στην πραγματικότητα τα χρήματα καταλήγουν απευθείας στους δράστες.

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει καταστήσει αυτή τη διαδικασία ακόμα πιο αποτελεσματική. Οι απατεώνες δεν χρειάζεται πλέον να γράφουν μόνοι τους τα μηνύματα, ούτε να διαθέτουν άριστη γνώση της γλώσσας του θύματος. Εργαλεία generative AI μπορούν να δημιουργήσουν φυσικό και πειστικό λόγο, να παράγουν ρεαλιστικές φωτογραφίες και να βοηθήσουν στην κατασκευή διαφορετικών διαδικτυακών ταυτοτήτων.

Η Γουάνγκ τονίζει ότι ούτε οι φωτογραφίες και τα βίντεο αποτελούν πλέον απόλυτη απόδειξη ότι κάποιος είναι αυτός που ισχυρίζεται. Τα deepfakes μπορούν να δημιουργήσουν συνεπείς εικόνες και βίντεο ενός ανύπαρκτου προσώπου, ενώ η τεχνολογία μπορεί ακόμα και να αλλάξει πρόσωπο ή φωνή κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής βιντεοκλήσης.

Deepfakes και βιντεοκλήσεις

Το ίδιο ισχύει και για τις βιντεοκλήσεις, οι οποίες μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ένα από τα καλύτερα μέσα επιβεβαίωσης της ταυτότητας ενός διαδικτυακού γνωστού. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας deepfake σημαίνει ότι ούτε αυτές προσφέρουν πλέον απόλυτη ασφάλεια. Μπορούν να δημιουργηθούν παραπλανητικές εικόνες και ήχοι που καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο τον εντοπισμό της απάτης.

Νέες προσεγγίσεις στην πρόληψη

Οι ερευνητές εξετάζουν τώρα μια διαφορετική προσέγγιση στην πρόληψη, κάτι που μοιάζει με «εμβολιασμό» απέναντι στις απάτες. Αντί να ενημερώνουν απλώς τους χρήστες ότι οι απάτες υπάρχουν, τους εκθέτουν σε ήπιες εκδοχές των τεχνικών χειραγώγησης που χρησιμοποιούν οι δράστες και εξηγούν πώς λειτουργούν.

Η λογική πίσω από αυτή τη μέθοδο είναι ότι, αν κάποιος μάθει να αναγνωρίζει εκ των προτέρων τα μοτίβα πίεσης και πειθούς, μπορεί να τα εντοπίσει ευκολότερα όταν εμφανιστούν σε μια πραγματική συνομιλία. Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των χρηστών απέναντι στις εξελιγμένες τακτικές των απατεώνων.

Με πληροφορίες από: look.athensvoice.gr