Συνήθειες γονέων που μπορούν να δυσκολέψουν τους εκπαιδευτικούς

Η σχέση μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών αποτελεί ένα κρίσιμο κομμάτι της σχολικής ζωής των παιδιών. Οι γονείς επιθυμούν να γνωρίζουν πώς περνάει το παιδί τους στην τάξη, αν συμμετέχει, αν έχει φίλους και αν αντιμετωπίζει δυσκολίες. Παράλληλα, θέλουν ο εκπαιδευτικός να αντιλαμβάνεται το ενδιαφέρον και την παρουσία τους.

Η σημασία της σωστής επικοινωνίας

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες είναι οι συζητήσεις στην πόρτα της τάξης. Το πρωινό ερώτημα «Μπορώ να σας πω κάτι στα γρήγορα;» μπορεί να αφορά ένα σημαντικό θέμα για τους γονείς, ωστόσο συμπίπτει με μία από τις πιο απαιτητικές στιγμές της ημέρας για τον εκπαιδευτικό. Κατά την άφιξη των παιδιών, απαιτείται χρόνος για την τακτοποίησή τους, την παροχή βοήθειας και τη μετάβαση από το περιβάλλον του σπιτιού στο σχολικό πρόγραμμα.

Εάν υπάρχει ένα ζήτημα που απαιτεί ουσιαστική συζήτηση, είναι προτιμότερο να ζητηθεί μια συνάντηση σε άλλη στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο, ο εκπαιδευτικός θα μπορέσει να προσφέρει την απαραίτητη προσοχή, ενώ οι γονείς δεν θα χρειαστεί να συμπιέσουν μια σημαντική κουβέντα σε ελάχιστο χρόνο.

Σχολικοί κανόνες και ασφάλεια

Αντίστοιχα σημαντική είναι η τήρηση των κανόνων του σχολείου. Το σημείο στάθμευσης του αυτοκινήτου, η είσοδος που χρησιμοποιείται ή η διαδικασία για την παράδοση αντικειμένων στο παιδί μπορεί κάποιες φορές να φαίνονται υπερβολικά. Ωστόσο, πίσω από αυτούς τους κανόνες υπάρχει συνήθως ένας συγκεκριμένος λόγος, ο οποίος αφορά την ομαλή λειτουργία του σχολείου και, πρωτίστως, την ασφάλεια των παιδιών.

Είναι επίσης σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα παιδιά παρατηρούν τη συμπεριφορά των ενηλίκων. Όταν ζητείται από αυτά να ακολουθούν τους κανόνες, έχει σημασία να βλέπουν ότι και οι γονείς πράττουν το ίδιο.

Το άγχος των γονέων

Ένας άλλος παράγοντας είναι το άγχος, ειδικά όταν ένα παιδί ξεκινά για πρώτη φορά νηπιαγωγείο ή δημοτικό. Ακόμη και τα πιο απλά πράγματα μπορεί να φαίνονται τεράστια, όπως η επιλογή της σωστής τσάντας, των κατάλληλων μολυβιών ή της απαραίτητης κόλλας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σκέψεις για αποστολή μηνύματος στη δασκάλα για επιβεβαίωση.

Η προετοιμασία είναι σημαντική, αλλά δεν απαιτείται να είναι όλα τέλεια. Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν ότι πίσω από κάθε παιδί υπάρχει μια οικογένεια με τη δική της καθημερινότητα και δεν αναμένουν από τους γονείς να μην ξεχνούν ποτέ τίποτα.

Πράγματα που χρειάζεται να θυμόμαστε

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που είναι απαραίτητο να θυμόμαστε. Μια υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να επιστραφεί, τα αθλητικά ρούχα για τη γυμναστική ή ένα δεύτερο σετ ρούχων για το νηπιαγωγείο μπορεί να μοιάζουν λεπτομέρειες. Παρόλα αυτά, διευκολύνουν σημαντικά την καθημερινότητα τόσο του παιδιού όσο και της τάξης.

Επιπλέον, όταν πρόκειται για θέματα υγείας, όπως αλλεργίες ή φαρμακευτική αγωγή, η έγκαιρη ενημέρωση και η συνέπεια είναι απολύτως απαραίτητες.

Με πληροφορίες από: vwoman.gr