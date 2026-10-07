Το φθινόπωρο έφτασε: Αυτά είναι τα τέσσερα κομμάτια που ανανεώνουν το στιλ σου

Το φθινόπωρο έφτασε, φέρνοντας μαζί του μια διάθεση για αλλαγές και ανανέωση στην καθημερινότητα και την γκαρνταρόμπα. Οι πρώτες πιο κρύες ημέρες αποτελούν την ιδανική αφορμή για να επαναπροσδιονίσει κανείς το καθημερινό του στιλ, χωρίς να χρειάζεται να κάνει αμέτρητες αγορές ή να ανανεώσει ολόκληρη την γκαρνταρόμπα του. Υπάρχουν μερικά διαχρονικά κομμάτια που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, βοηθώντας στη δημιουργία κομψών outfits, ενώ παράλληλα προσφέρουν ζεστασιά και άνεση.

Ελαφρύ μπουφάν: Η πρακτική επιλογή

Ένα ελαφρύ μπουφάν αποτελεί ίσως την πιο πρακτική επένδυση για την εποχή του φθινοπώρου. Καθώς οι θερμοκρασίες αλλάζουν μέσα στην ημέρα, ένα πανωφόρι που φοριέται εύκολα πάνω από ένα T-shirt, ένα πουκάμισο ή ένα λεπτό πλεκτό είναι απαραίτητο.

Υπάρχουν πολλές εκδοχές για να επιλέξει κανείς αυτή που ταιριάζει περισσότερο στο προσωπικό του στιλ, όπως bomber jackets, utility jackets, καθώς και επιλογές από denim και suede.

Μπότες: Το κομμάτι που αλλάζει το στιλ

Οι μπότες επιστρέφουν δυναμικά κάθε φθινόπωρο και παραμένουν ένα από τα πιο χρήσιμα κομμάτια της γκαρνταρόμπας. Εκτός από την προστασία των ποδιών από τις χαμηλότερες θερμοκρασίες, έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν εντελώς την αισθητική ενός outfit.

Ένα ζευγάρι ankle boots μπορεί να συνδυαστεί με jeans και παντελόνια, αλλά και με φούστες ή φορέματα. Για ένα πιο casual ύφος, οι biker ή combat boots προσδίδουν έναν πιο cool χαρακτήρα, ενώ οι riding boots χαρίζουν ένα πιο elegant αποτέλεσμα.

Όσον αφορά τα χρώματα, το μαύρο και το καφέ είναι οι πιο εύκολες επιλογές για καθημερινά looks, καθώς συνδυάζονται σχεδόν με τα πάντα.

Με πληροφορίες από: lionnews.gr