Οδηγός για την αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου: Τι πρέπει να ελέγξετε πριν την υπογραφή

Η αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου μπορεί να αποδειχθεί μια συμφέρουσα επιλογή, αλλά ταυτόχρονα κρύβει και παγίδες που μπορούν να οδηγήσουν σε πονοκέφαλο, αν δεν γίνουν οι σωστοί έλεγχοι. Η λάμψη της πρώτης εντύπωσης, μια δελεαστική τιμή και ένα περιποιημένο εξωτερικό δεν είναι αρκετά για να διασφαλίσουν ότι το όχημα αξίζει τα χρήματά του και ότι είναι εξίσου εντυπωσιακό στα σημεία που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία, δηλαδή στον κινητήρα και στα μηχανικά του μέρη. Για να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις, χρειάζεται ψυχραιμία, λίγη τεχνική γνώση και, αν είναι δυνατόν, η βοήθεια ενός ειδικού.

Τα έγγραφα και το ιστορικό του οχήματος

Πριν καν ξεκινήσετε τη διαδικασία εξέτασης του αυτοκινήτου, είναι απαραίτητο να ζητήσετε και να ελέγξετε όλα τα σχετικά έγγραφα. Το βιβλίο συντήρησης, τα δελτία του ΚΤΕΟ και οι αποδείξεις από service ή επισκευές αποτελούν βασικές ενδείξεις για την ιστορία του οχήματος. Η απουσία αυτών των εγγράφων θα πρέπει να λειτουργήσει ως ένα πρώτο καμπανάκι προσοχής, καθώς ένα σωστό και πλήρες ιστορικό υποδηλώνει ότι το αυτοκίνητο είχε έναν ιδιοκτήτη που το φρόντιζε.

Επιπλέον, είναι κρίσιμο να διασφαλίσετε ότι το όχημα είναι «καθαρό» από τυχόν χρέη ή νομικές εμπλοκές. Υπάρχουν διαθέσιμα ηλεκτρονικά εργαλεία που μπορούν να σας ενημερώσουν άμεσα αν το αυτοκίνητο έχει δηλωθεί ως κλεμμένο ή αν εκκρεμούν εις βάρος του κατασχέσεις, προστατεύοντάς σας από δυσάρεστες εκπλήξεις.

Εξωτερική εμφάνιση και σημάδια ζημιών

Κάντε τον γύρο του αυτοκινήτου και αναζητήστε ενδείξεις κακοτεχνίας ή κρυμμένων ζημιών. Ανομοιομορφίες και κενά ανάμεσα σε πόρτες και φτερά μπορεί να μαρτυρούν ότι το όχημα έχει εμπλακεί σε τρακάρισμα. Επίσης, οι επισκέψεις σε φανοποιείο συχνά «φωνάζουν» από τις διαφορετικές αποχρώσεις στο χρώμα, οι οποίες γίνονται αντιληπτές με προσεκτική παρατήρηση.

Ρίξτε μια ματιά και κάτω από το αμάξωμα: η παρουσία σκουριάς, χτυπημάτων ή πρόχειρων επισκευών στο πάτωμα δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη. Ένα σημείο που συχνά προδίδει «αμαρτωλό» παρελθόν είναι η «λεκάνη» της ρεζέρβας ή το πάτωμα του πορτμπαγκάζ, τα οποία συχνά δεν επισκευάζονται σωστά επειδή κρύβονται από μοκέτες και καλύμματα. Τυχόν παραμορφώσεις της λαμαρίνας σε αυτό το σημείο σημαίνουν ότι κάποιο άλλο όχημα ήρθε σε στενή επαφή μαζί του.

Εσωτερικό και ενδείξεις φθοράς

Στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, η υπερβολική φθορά σε καθίσματα, τιμόνι και πεντάλ, καθώς και τα πολυμερισμένα και «θαμπά» πλαστικά, αποτελούν ισχυρές ενδείξεις ότι το όχημα έχει διανύσει περισσότερα χιλιόμετρα απ’ όσα αναγράφει το κοντέρ. Αυτά τα σημάδια φθοράς μπορούν να αποκαλύψουν μια προσπάθεια παραποίησης της πραγματικής χιλιομετρικής απόστασης.

Έλεγχος κινητήρα και μηχανικών μερών

Ανοίξτε το καπό και παρατηρήστε προσεκτικά τον κινητήρα. Διαρροές λαδιών, «ξεραμένες» σωληνώσεις και μπουζοκαλώδια, περίεργες μυρωδιές και φθαρμένοι ιμάντες είναι σημάδια αμέλειας στη συντήρηση του οχήματος. Ο κινητήρας πρέπει να παίρνει μπρος άμεσα, χωρίς να παράγει μεταλλικούς θορύβους ή έντονο καπνό από την εξάτμιση.

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, αν δεν διαθέτετε την απαραίτητη εμπειρία, να απευθυνθείτε σε έναν μηχανικό εμπιστοσύνης. Εκείνος μπορεί να σηκώσει το αυτοκίνητο σε ράμπα, όπου φαίνονται τα πάντα: η κατάσταση των αναρτήσεων, των φρένων, της εξάτμισης, καθώς και τυχόν «πατέντες» ή πρόχειρες επισκευές που έχουν γίνει.

Δοκιμαστική οδήγηση και οδική συμπεριφορά

Κατά τη δοκιμαστική οδήγηση, ελέγξτε αν το τιμόνι έχει σταθερότητα και δεν παρουσιάζει τζόγο. Βεβαιωθείτε ότι το κιβώτιο ταχυτήτων αλλάζει ομαλά σχέσεις, χωρίς δυσκολίες ή περίεργους θορύβους. Επίσης, τα φρένα πρέπει να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά, χωρίς κραδασμούς στο τιμόνι ή τράβηγμα του αυτοκινήτου προς μια πλευρά.

Καμία φωτογραφία ή περιγραφή δεν μπορεί να αντικαταστήσει την αίσθηση του τιμονιού στα χέρια σας. Οδηγήστε το αυτοκίνητο, αν είναι δυνατόν, σε διαφορετικές συνθήκες, όπως στην πόλη, για να διαπιστώσετε την οδική του συμπεριφορά και να εντοπίσετε τυχόν προβλήματα που μπορεί να μην είναι εμφανή σε στάση.

Με πληροφορίες από: Topontiki