Carb cycling: Η διατροφική προσέγγιση με εναλλασσόμενους υδατάνθρακες

Το carb cycling αποτελεί μια διατροφική στρατηγική που έχει κερδίσει το ενδιαφέρον όσων ασχολούνται με τον αθλητισμό, το bodybuilding ή την απώλεια βάρους. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην εναλλαγή της ποσότητας των υδατανθράκων που καταναλώνει κάποιος από ημέρα σε ημέρα. Η λογική πίσω από αυτή τη μέθοδο είναι ότι οι ανάγκες του οργανισμού σε ενέργεια και υδατάνθρακες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το επίπεδο της σωματικής δραστηριότητας.

Πώς λειτουργεί το carb cycling

Η συγκεκριμένη διατροφική στρατηγική περιλαμβάνει την κατανάλωση περισσότερων υδατανθράκων τις ημέρες έντονης προπόνησης και λιγότερων τις ημέρες ξεκούρασης. Το carb cycling αναπτύχθηκε αρχικά ως διατροφική στρατηγική για αθλητές που προετοιμάζονταν για προπονήσεις και αγώνες.

Πρόκειται για ένα διατροφικό μοτίβο στο οποίο εναλλάσσονται ημέρες με υψηλότερη και χαμηλότερη πρόσληψη υδατανθράκων. Ένα τυπικό πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει μία ή δύο ημέρες την εβδομάδα με αυξημένη κατανάλωση υδατανθράκων, οι οποίες συμπίπτουν με ιδιαίτερα έντονες προπονήσεις, και χαμηλότερη πρόσληψη υδατανθράκων τις υπόλοιπες ημέρες.

Η θεωρία πίσω από τη διατροφική στρατηγική

Η θεωρία πίσω από το carb cycling βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο το σώμα χρησιμοποιεί και αποθηκεύει τους υδατάνθρακες, οι οποίοι αποτελούν σημαντική πηγή ενέργειας για τον οργανισμό. Το σώμα αποθηκεύει τους υδατάνθρακες στους μυς και στο ήπαρ με τη μορφή γλυκογόνου και χρησιμοποιεί αυτά τα αποθέματα για την παραγωγή ενέργειας κατά την άσκηση.

Τις ημέρες υψηλών απαιτήσεων, η απόδοση είναι καλύτερη όταν τα αποθέματα γλυκογόνου είναι επαρκή. Καταναλώνοντας αρκετούς υδατάνθρακες, αναπληρώνονται τα ενεργειακά αποθέματα πριν από την άσκηση και ο οργανισμός είναι καλύτερα προετοιμασμένος για την αποκατάσταση μετά. Τις ημέρες χαμηλότερης πρόσληψης υδατανθράκων, το σώμα μπορεί να αυξήσει τη χρήση του αποθηκευμένου λίπους ως πηγή ενέργειας.

Ερωτήματα και περιορισμοί

Παρά το ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει, δεν υπάρχει ένας σαφώς καθορισμένος ορισμός για το πώς ακριβώς πρέπει να είναι μια δίαιτα carb cycling. Ορισμένα προγράμματα μπορεί να προτείνουν το 30% των ημερήσιων θερμίδων να προέρχεται από υδατάνθρακες σε μια ημέρα χαμηλής πρόσληψης, ενώ άλλα μπορεί να προτείνουν μόλις 10% ή 20%.

Αυτό σημαίνει ότι τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται μπορεί να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Επιπλέον, οι καλά σχεδιασμένες κλινικές μελέτες είναι περιορισμένες. Για αυτόν τον λόγο, τα πιθανά οφέλη του carb cycling παραμένουν υπό διερεύνηση και δεν μπορούν να θεωρηθούν επαρκώς τεκμηριωμένα. Το αν αυτή η προσέγγιση προσφέρει πραγματικά πλεονεκτήματα σε σχέση με μια ισορροπημένη διατροφή δεν έχει αποδειχθεί επαρκώς.

Με πληροφορίες από: jenny.gr