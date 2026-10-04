Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Μενίδι, όταν άγνωστοι δράστες έστησαν ενέδρα και πυροβόλησαν εναντίον ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου. Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 3 το πρωί, στην οδό Βαρδουσίων. Από την επίθεση τραυματίστηκε σοβαρά ένας 26χρονος άνδρας, ο οποίος επέβαινε στο όχημα. Ο νεαρός μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των δραστών.

Η αιματηρή ενέδρα στην οδό Βαρδουσίων

Το περιστατικό της ένοπλης επίθεσης σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής του Μενιδίου. Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, άγνωστα άτομα έστησαν ενέδρα σε συγκεκριμένο σημείο της οδού Βαρδουσίων. Οι δράστες πυροβόλησαν επανειλημμένα εναντίον ενός διερχόμενου Ι.Χ. αυτοκινήτου, με σκοπό να πλήξουν τους επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι πυροβολισμοί που δέχτηκε το όχημα ήταν τουλάχιστον τρεις. Κατά την αυτοψία που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο σημείο της επίθεσης, εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν τέσσερις κάλυκες. Αυτά τα ευρήματα αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την εξέλιξη των ερευνών που διεξάγονται από τις αρχές.

Ο τραυματισμός του 26χρονου και η μεταφορά του στο ΚΑΤ

Αποτέλεσμα της αιματηρής ενέδρας ήταν ο σοβαρός τραυματισμός ενός 26χρονου άνδρα, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο που δέχτηκε τους πυροβολισμούς. Ο νεαρός δέχτηκε σφαίρες και χρειάστηκε άμεση ιατρική φροντίδα. Ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο τραυματίας μεταφέρθηκε χωρίς καθυστέρηση σε νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, ο 26χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό, καθώς η επέμβαση κρίθηκε απαραίτητη για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του. Η διαδικασία της νοσηλείας του βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι εντατικές έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας

Αμέσως μετά το περιστατικό, οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή του Μενιδίου. Στόχος των ερευνών είναι η πλήρης διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα η ένοπλη επίθεση. Οι αστυνομικοί συλλέγουν και αξιολογούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από το σημείο της ενέδρας.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τους δράστες που πυροβόλησαν εναντίον του οχήματος και να εξακριβώσουν τον ακριβή ρόλο όλων των εμπλεκομένων. Η συλλογή μαρτυριών και η ανάλυση των ευρημάτων είναι κρίσιμης σημασίας για την πορεία της υπόθεσης.

Εξετάζεται σύνδεση με προηγούμενη συμπλοκή

Ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται από τις αστυνομικές αρχές αφορά την πιθανή σύνδεση του περιστατικού με προγενέστερη συμπλοκή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί, οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο η αιματηρή ενέδρα να αποτελεί συνέχεια ή αντίποινα μιας προηγούμενης σύγκρουσης.

Ειδικότερα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η συμπλοκή να έλαβε χώρα μεταξύ ομάδων Ρομά, γεγονός που θα μπορούσε να δώσει ένα κίνητρο στην επίθεση. Ωστόσο, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ένοπνη επίθεση παραμένουν υπό διερεύνηση, και οι αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία για να αποσαφηνίσουν πλήρως όλα τα δεδομένα της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: News.gr