Κοριοί στο σπίτι: Γιατί εμφανίζονται το φθινόπωρο και πώς να τους κρατήσετε μακριά

Με το τέλος του καλοκαιριού και την επιστροφή στην καθημερινότητα, ένα ανεπιθύμητο «φαινόμενο» μπορεί να κάνει την εμφάνισή του στα σπίτια: οι κοριοί. Αυτά τα μικρά έντομα μπορούν να μεταφερθούν εύκολα από έναν χώρο σε έναν άλλο και να φτάσουν στο σπίτι χωρίς ο ιδιοκτήτης να αντιληφθεί την παρουσία τους. Η περίοδος μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου θεωρείται ιδιαίτερα πρόσφορη για την εμφάνισή τους, καθώς συμπίπτει με την επιστροφή από τις καλοκαιρινές διακοπές.

Γιατί εμφανίζονται οι κοριοί το φθινόπωρο;

Η επιστροφή από τις καλοκαιρινές διακοπές αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για την εμφάνιση των κοριών στα σπίτια το φθινόπωρο. Παράλληλα, οι θερμοκρασίες παραμένουν σχετικά υψηλές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ευνοώντας τη δραστηριότητά τους.

Επιπλέον, καθώς οι συνθήκες του περιβάλλοντος αλλάζουν με το τέλος του καλοκαιριού, οι κοριοί αναζητούν καταφύγιο σε εσωτερικούς χώρους. Η αναζήτηση ενός προστατευμένου και θερμού χώρου μπορεί να τους οδηγήσει στα σπίτια, καθώς οι θερμοκρασίες του καλοκαιριού ευνοούν την ανάπτυξη και τη δραστηριότητά τους.

Πώς μεταφέρονται οι κοριοί στο σπίτι;

Οι κοριοί είναι εξαιρετικοί «λαθρεπιβάτες» και μπορούν να μεταφερθούν εύκολα από έναν προορισμό σε έναν άλλο. Συχνά κρύβονται σε βαλίτσες, ρούχα, σακίδια και άλλα προσωπικά αντικείμενα. Αυτό σημαίνει ότι η επιστροφή από ένα ταξίδι μπορεί, χωρίς να το γνωρίζει ο ταξιδιώτης, να συνοδευτεί από έναν ανεπιθύμητο επισκέπτη.

Μπορούν να βρεθούν σε διάφορους χώρους και να μετακινηθούν μαζί με αντικείμενα που μεταφέρονται από το ένα μέρος στο άλλο. Η αρχική είσοδός τους σε έναν χώρο μπορεί να είναι δύσκολο να προβλεφθεί ή να αποτραπεί, καθώς η μεταφορά τους είναι συχνά ανεπαίσθητη.

Η παρουσία κοριών δεν είναι θέμα υγιεινής

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η παρουσία κοριών στο σπίτι δεν αποτελεί απαραίτητα ένδειξη κακής υγιεινής. Οι κοριοί μπορούν να εμφανιστούν ακόμη και σε καθαρά σπίτια, αλλά και σε ιδιαίτερα προσεγμένους χώρους, όπως πολυτελή ξενοδοχεία.

Η καθαριότητα από μόνη της δεν αποτελεί εγγύηση ότι ένα σπίτι δεν θα προσβληθεί από αυτά τα έντομα. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για προληπτικά μέτρα, ανεξάρτητα από το επίπεδο καθαριότητας του χώρου.

Απλά μέτρα πρόληψης και απώθησης

Παρόλο που η αρχική είσοδος των κοριών μπορεί να είναι δύσκολο να αποτραπεί, υπάρχουν ορισμένα μέτρα που μπορούν να λειτουργήσουν προληπτικά. Ένα απλό σπρέι μπορεί να χρησιμοποιηθεί, το οποίο αποτελείται από νερό και υγρό σαπούνι ή λευκό ξύδι.

Αυτό το μείγμα εφαρμόζεται τακτικά γύρω από τα παράθυρα και σε άλλα κατάλληλα σημεία του σπιτιού. Επίσης, για να δημιουργηθεί ένα απλό σπιτικό απωθητικό, μπορούν να συνθλιβούν μερικές σκελίδες σκόρδου και να μουλιάσουν σε ζεστό νερό. Στη συνέχεια, το μείγμα σουρώνεται ώστε να παραμείνει μόνο το υγρό και προστίθεται υγρό σαπούνι.

Με πληροφορίες από: dnews.gr