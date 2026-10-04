Δύο κλασικές συνταγές για φούρνο, ιδανικές για το σαββατοκύριακο

Τα σαββατοκύριακα είναι παραδοσιακά συνδεδεμένα με τις κλασικές, «μαμαδίστικες» συνταγές που ψήνονται στον φούρνο και γεμίζουν το σπίτι με αρώματα. Δύο τέτοιες διαχρονικές επιλογές, οι χοιρινές μπριζόλες με πατάτες και το κατσικάκι με πατάτες, αποτελούν ιδανικές προτάσεις για το οικογενειακό τραπέζι.

Χοιρινές μπριζόλες λαιμού με πατάτες στο φούρνο

Για να ετοιμάσετε τις χοιρινές μπριζόλες με πατάτες, θα χρειαστείτε τα εξής υλικά: τέσσερις χοντρές χοιρινές μπριζόλες λαιμού, ένα κιλό πατάτες, τρεις σκελίδες σκόρδο, μία κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, μία ντομάτα κομμένη σε χοντρές φέτες, μία πράσινη πιπεριά και μία πιπεριά Φλωρίνης. Επίσης, μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο, ένα φλιτζάνι νερό, μία κουταλιά της σούπας ρίγανη, δύο κουταλιές της σούπας μουστάρδα, ένα τέταρτο του φλιτζανιού λευκό κρασί, αλάτι και πιπέρι.

Η διαδικασία ξεκινά με την προθέρμανση του φούρνου. Θα ψήσετε στους 180° με 200° C, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία του αέρα. Αφού τοποθετήσετε τα υλικά στο ταψί, θα συνεχίσετε το ψήσιμο.

Στη συνέχεια, ξεσκεπάζετε το ταψί, ανακατεύετε προσεκτικά τα υλικά, φροντίζοντας να μην λιώσουν οι πατάτες, και αναποδογυρίζετε τις μπριζόλες. Χαμηλώνετε τη θερμοκρασία του φούρνου στους 170°C και συνεχίζετε το ψήσιμο για περίπου 20 λεπτά, μέχρι το φαγητό να είναι έτοιμο.

Κατσικάκι με πατάτες στο φούρνο

Για το κατσικάκι με πατάτες, τα απαραίτητα υλικά είναι: δύο κιλά κατσικάκι από μπούτι, κομμένο σε τρία κομμάτια, ο χυμός από δύο λεμόνια, ένα κουταλάκι του γλυκού ξερή ρίγανη τριμμένη, και ένα κουταλάκι του γλυκού ξερό θυμάρι. Επιπλέον, δύο κιλά πατάτες κομμένες κυδωνάτες, τρεις σκελίδες σκόρδο σπασμένες, ένα κουταλάκι του γλυκού ξερό δεντρολίβανο καλά κοπανισμένο, 200 ml νερό, 150 ml ελαιόλαδο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Το ψήσιμο ξεκινάει για μία ώρα. Μετά την πρώτη ώρα, χαμηλώνετε τη θερμοκρασία του φούρνου στους 170-180°C. Συνεχίζετε το ψήσιμο για άλλη μία ώρα, μέχρι το κρέας να έχει ψηθεί καλά στο εσωτερικό του και οι πατάτες να έχουν μελώσει, αποκτώντας την επιθυμητή υφή.

Πριν το σερβίρισμα, αφήνετε το φαγητό να ξεκουραστεί για 10 με 15 λεπτά. Αυτό βοηθάει το κρέας να παραμείνει ζουμερό και ενισχύει τις γεύσεις.

Με πληροφορίες από: in.gr